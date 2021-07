Leipzig

Was für ein Ärgernis: Da sperrt die Distillery – wie alle Leipziger Clubs – im Frühjahr 2020 in weiser Vorausschau ihren Türen zu, wartet ein Jahr lang auf eine Öffnungsperspektive, wird dann zum Schauplatz eines wegweisendes Modellprojekts, wagt nach entsprechenden Lockerungen die Öffnung – und darf dann nicht. Weil das Hygienekonzept noch vom Modellprojekt stammt und PCR-Tests beinhaltet. Die aber bei der Öffnung ganz gewöhnlichen Schnelltests weichen sollten. Was wiederum in der Corona-Schutzverordnung so festgeschrieben ist. Was aber dem Gesundheitsamt nicht reicht. In anderen Clubs aber anscheinend schon.

Blicken Sie noch durch? Nein? Dann dürfte es Ihnen ähnlich ergehen wie vielen der beteiligten Personen in dieser Geschichte, den Gästen, den Club-Betreibern und womöglich auch dem Gesundheitsamt: verwirrt und verirrt im Bürokratie-Dschungel.

Keine Zeit für Entspannung

Der Distillery-Vorfall ist angesichts des Modellprojekts besonders tragisch, könnte innerhalb der nächsten Tage aber behoben sein und zum „Neustart mit Fehlzündung“ werden. Andere Clubs zeigen ja, was nach einer Überwindung der bürokratischen Hürden möglich ist. Genau diese Hürden dürften bald aber höher und stacheliger werden, sobald sich Delta in den Inzidenzen bemerkbar macht. Dann wird alles wieder etwas komplizierter – und das sind keine guten Aussichten für die Clubs und vergleichbare Branchen.

Sicher: Der Sommer, gerade dieser, ist eine Zeit der Entspannung. Das darf er jedoch nicht auf politischem Felde werden. Dort müssen nun endlich eindeutige, glasklare und verbindliche Öffnungsperspektiven für Clubs und Co. geschaffen werden. Vorschläge und Konzepte gibt es zur Genüge. Denn noch so ein Winter wie der vergangene, und es könnte auf vielen Tanzflächen für immer dunkel werden.

Von Christian Neffe