Die Leipziger Kirchgemeinden St. Nikolai und St. Thomas sollen nach dem Willen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsen zusammenwachsen. Dagegen wollen die beiden Innenstadt-Gemeinden Rechtsmittel einlegen. Dazu hat LVZ-Redakteur Dominic Welters folgende Meinung:

Anderswo in Leipzig machen evangelisch-lutherische Christinnen und Christen schon länger die Erfahrung, wie schmerzhaft der Verlust gemeindlicher Identität ist. Nun droht das Fusionsszenario auch den beiden Vorzeigekirchgemeinden Nikolai und Thomas. Schon die Vereinigung light – das Schwesterkirchverhältnis – wird von beiden Gemeinden als kontraproduktive Zumutung empfunden. Zurecht, denn beide haben ihr je eigenes, stark ausgeprägtes Profil, dessen Wahrung seit jeher beschwerlich ist. In diesem Bemühen wirkt verordnete „Verschwisterung“ durch eine zentralistisch operierende Landeskirchenleitung wie ein zusätzliches Störfeuer.

Hinter dieser Entwicklung steckt mehr

Wenn die Thomaspfarrerin/der Thomaspfarrer künftig auch noch für alle Nikolai-Mitstreiter im Verkündigungsdienst verantwortlich zeichnen soll, mag das zunächst einmal eine Formalie, vielleicht sogar eine Petitesse sein. Hinter dieser Entwicklung steckt aber mehr. Hinter ihr steckt der Versuch der Gleichmacherei. Um die ländlichen Gemeinden in Sachsen, denen nicht zuletzt aus demografischen Gründen der Untergang droht, zu retten, sollen prosperierende Stadtgemeinden wie Nikolai und Thomas vom hohen Ross herunter und kürzer treten. Starke stützen Schwache – das ist zunächst einmal zutiefst christlich. Aber in Zeiten wie diesen, in denen humanistische Werte in Auflösung begriffen sind, sollten die Starken in der Kirche auch stark bleiben. Denn gerade in den Städten kulminieren die Mangelerscheinungen der digital-globalen Welt, herrscht seelsorgerische Bedürftigkeit in hohem Maße.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Starke und Schwache innerhalb der Kirche sind ihr Elend leider selber schuld. Oft fallen sie als Stimme der Gerechtigkeit, als soziales Gewissen einer brutalen Leistungsgesellschaft schlichtweg aus. Hier neu denken – und der Mitgliederschwund könnte gestoppt werden.

Von Dominic Welters