Leipzig

Wenn Corona irgendwann vorbei ist, werde ich das Einkaufen mit Maske beibehalten. Hatte ich mir zumindest vorgenommen, nachdem ich Herbst, Winter und Frühjahr ohne einen einzigen Infekt, ohne einmal „Magen-Darm“, um die Runden gekommen bin. Allerdings gebe ich zu: Ich verspürte auch null Interesse, mit Mund-Nasen-Schutz durch Shoppingcenter und Geschäfte zu laufen, um erwartungsvoll neue Sachen anzuprobieren. Ob ich meinem Vorsatz treu bleibe oder das Ding über Bord werfe, wenn alle anderen über kurz oder lang keine Maske mehr tragen, bleibt abzuwarten.

Bei meinem dienstlichen Shoppingtest am Freitag in der Innenstadt fragte ich Passanten, wie hoch die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz in Leipzig ist. Ergebnis: „Niedrig“ – genauer wusste es keiner. Vor ein paar Wochen informierten sich die Leute noch täglich, als sie wieder in die Kneipe, zum Friseur oder ins Fitnessstudio gehen wollten. Inzwischen wollen viele nichts mehr hören von Corona, kümmern sich weniger um das Thema. Auch weil sie das Gefühl haben, die Pandemie sei vorbei.

Wir liegen in Leipzig aktuell bei einem Wert von 3,9, das ist tatsächlich niedrig. Die Aufhebung der Maskenpflicht gilt aber nur bis zur Inzidenz von 10, daher kann das Vergnügen auch von kurzer Dauer sein. Um die erreichten Lockerungen nicht aufs Spiel zu setzen, sollten wir alle das Thema Corona weiter ernst nehmen und die Vorsichtsmaßnahmen nicht gänzlich abhaken. Sonst flackert die Pandemie schneller wieder auf, als dass sie versiegt, und das wäre frustrierend.

Von Kerstin Decker