Wer hat angefangen? Das ist häufig die Frage, wenn es bei linken Demonstrationen Gewalt gibt. Dieses Mal ist sie ziemlich einfach zu beantworten: Die Polizei war am Samstag extrem zurückhaltend und hat noch nicht einmal auf direkte Provokationen wie Flaschenwürfe gegen die Polizeidirektion reagiert. Der militante Teil der Demonstration suchte gezielt die Konfrontation. Hätte sich die Polizei dafür früher zur Verfügung gestellt, wäre die Situation wohl schneller eskaliert.

Eine andere Frage wird nach solchen Demonstrationen gar nicht mal so oft gestellt, und sie ist auch viel schwerer zu beantworten: Warum? Was haben Angriffe auf Sparkassen-Filialen und Todesdrohungen gegen leitende Polizisten mit Antifaschismus zu tun? Was ist es mehr als militante Folklore, am Ende eines Demotages hinter brennenden Barrikaden mit Steinen in der Hand auf die Polizei zu warten?

Aus Sicht der vielen friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten, die am Samstag nach Ende ihrer Veranstaltung eilig das Connewitzer Kreuz verließen, ist es in der Tat ärgerlich: Ihre Anliegen dringen jetzt kaum durch. Aber wenn es stimmt, dass das Anliegen Vieler durch die Gewalt einiger Weniger beschädigt wird - dann müssten sich die Vielen ernsthaft überlegen, wie sie den Militanten künftig ein eindeutiges Signal senden. Und das Signal müsste lauten: Sowas wollen wir auf unserer Demo nicht haben.

Von Denise Peikert