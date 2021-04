Kommt Leipzigs neue Großsporthalle in den Norden?

Leipzig

Zum Olympia-Ball 2018 hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Pläne erstmals bestätigt. Im Jahr darauf fand sich die Idee auch in seinem „Arbeitsprogramm 2023“: Leipzig soll eine neue Großsporthalle erhalten. „Wir wollen künftig Gastgeber von Hallen-Weltmeisterschaften sein, die Arena reicht dafür nicht mehr aus“, erklärte Jung seinerzeit. Kapazität: mindestens 10 000 Zuschauer. Später war öfter sogar von 15 000 die Rede.

Doch bald nach der Vorstellung von Jungs Arbeitsprogramm verlor das 88-Millionen-Euro-Projekt deutlich an Schwung. Grund: Der Stadt und dem Freistaat Sachsen gelang es trotz aller Mühen nicht, die „Errichtung einer Veranstaltungs- und Wettkampfstätte für internationale Großereignisse (Hallen-Veranstaltungen) in Leipzig“ im Strukturstärkungsgesetz des Bundes für die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen festzuschreiben. Trotzdem gehen Freistaat und Stadt bis heute davon aus, dass auch Fördermittel aus dem Kohleausstieg für diesen Neubau genutzt werden können.

Rosenthal bestätigt wirtschaftliche Prüfungen

Längst geklärt schien hingegen die Frage nach dem Standort. Ein freies Gelände an der Zwickauer Straße/Richard-Lehmann-Straße im Leipziger Süden wurde dazu immer wieder genannt. Diese Fläche gehört zur Alten Messe, also der Stadt selbst. Durch den Haltepunkt „Leipzig-MDR“ ist sie nicht allzuweit vom S-Bahn-Netz entfernt.

Nach LVZ-Informationen soll neuerdings aber auch ein ganz anderer Standort in Betracht kommen – und zwar im Leipziger Norden. Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) wollte sich dazu auf Nachfrage nicht explizit äußern. Er bestätigte aber, dass die Verwaltung verschiedene Flächen näher untersucht. „Aufgrund der Größe des Projektes ist es wichtig, im Vorfeld einer Standortentscheidung alternative Varianten zu prüfen und im Ergebnis einer wirtschaftlichen Betrachtung neutral gegenüberzustellen“, erklärte Rosenthal. Das Areal an der Richard-Lehmann-Straße sei dabei nur „eine Standortalternative“. Die Entscheidung über den richtigen Platz müsse am Ende der Stadtrat treffen. „In Vorbereitung einer solchen Entscheidungsvorlage werden Alternativen wirtschaftlich untersucht und in den Abwägungsprozess einbezogen.“

Ziel bleibt Eröffnung zur Handball-WM

Das Rathaus gehe weiterhin davon aus, dass die Großsporthalle als „überregionales Leuchtturmprojekt in Mitteldeutschland“ durch das Land Sachsen unterstützt wird. „Dazu laufen aktuell Gespräche zwischen dem Freistaat und der Stadt“, so der Sportbürgermeister. „Das Projekt soll aus den Mitteln des Strukturwandels zum Ausstieg aus der Braunkohle finanziert werden. Derzeit hält die Stadt an dem Ziel fest, die Halle zur Handball-WM 2027 in Betrieb zu nehmen.“

Hinter den Kulissen wurde bereits gemunkelt, die Fläche an der Alten Messe sei eigentlich zu klein für eine Halle mit 15 000 Sitzplätzen und entsprechendem Bedarf an Parkplätzen. Für etwa 10 000 Besucher reiche das Areal aber aus.

Stadt strebt Kauf des Kohlrabizirkus an

Einfluss auf die Standortwahl dürften auch politische Erwägungen haben. Bekanntlich versucht die Stadt schon länger, den in der Nähe befindlichen Kohlrabizirkus von der Vicus AG zu kaufen – und unter anderem als dauerhafte Eishalle sowie Eishockey-Spielstätte für die EXA IceFighters zu sichern. Dem Vernehmen nach sind die Gespräche dazu weit vorangeschritten – und ein Eigentumsübergang der beiden gewaltigen Kuppelhallen im Jahr 2022 nicht völlig unrealistisch.

Wenn dieser Kauf klappt, wäre es wohl unklug, gleich um die Ecke für viel Geld noch jene Mehrzweckhalle zu bauen, die bereits als künftige Heimstätte des Handball-Bundesligisten SC DHfK sowie als Ort für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen gehandelt wurde. In der Rathausspitze und auch bei den Ratsfraktionen mehren sich Stimmen, die eine gerechtere Verteilung der Kultur- und Sportstätten fordern. Der Norden Leipzigs verfügt da nur über sehr wenige Angebote. Er muss aber die Hauptlast der wirtschaftlichen Entwicklung tragen.

Gute S-Bahn-Anbindung bleibt Bedingung

Im Umfeld der Alten Messe sind zudem schon mehrere neue Schulturnhallen geplant. Gemäß der Verkehrsdoktrin der Kommune müsste aber jeder andere Standort für eine Großsporthalle ebenfalls über eine gute S-Bahn-Anbindung verfügen. Im Leipziger Norden herrscht bei solchen Haltepunkten kein Mangel.

Denkbar wäre auch ein Standort im Osten Leipzigs. In Paunsdorf entwickelt die Stadt jetzt Konzepte für ein neues Quartier mit Wohnungen für Tausende Menschen. Auch dieses Vorhaben namens Heiterblick-Süd steht im „Arbeitsprogramm 2023“ des Oberbürgermeisters.

Von Jens Rometsch