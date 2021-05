Im Leipziger Taxi-Gewerbe liegen die Nerven blank. Denn wegen der Corona-Einbrüche stehen viele Chauffeure finanziell mit dem Rücken an der Wand. Doch im Rathaus klopft trotzdem ein Berliner Mietwagenunternehmen an und will Konzessionen. Jetzt rätselt die Branche: Steckt Uber dahinter? Und was will der Neue?