Leipzig

Jeder dritte Leipziger glaubt, dass die Corona-Pandemie keinerlei Auswirkungen auf die eigene wirtschaftliche Situation haben wird. Das geht aus den am Mittwoch veröffentlichen Ergebnissen der jüngsten Kommunalen Bürgerumfrage der Stadt Leipzig hervor. Acht Prozent erwarten sogar, dass sich ihre Lage nach der Pandemie verbessert. Ein Viertel der Befragten rechnet hingegen mit negativen Folgen.

Seit 1991 befragt das Amt für Statistik und Wahlen jährlich Tausende Bürgerinnen und Bürger. Aus Antworten lässt sich ein repräsentatives Bild ableiten, wie die Leipziger leben. Die Daten für die aktuelle Erhebung wurden zwischen November 2020 und Januar 2021 gesammelt. Sie fiel damit genau in die zweite Welle der Pandemie mit Lockdown sowie Kita- und Schulschließungen. 9000 Fragebögen wurden an Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 18 bis 85 Jahre geschickt. 41 Prozent beteiligten sich an der Befragung.

Durchschnittliche Einkünfte sind in Leipzig gestiegen

Einkommen: Die Leipzigerinnen und Leipziger haben trotz Pandemie mehr Geld in der Tasche. Das persönliche Monatsnettoeinkommen ist im ersten Corona-Jahr auf 1483 Euro gestiegen. Das sind 50 Euro mehr als im Jahr 2019. Männer verdienten mit 1615 Euro im Schnitt jeden Monat 245 Euro mehr als Frauen. Zwischen den Geschlechtern klafft traditionell eine Einkommenslücke, eine Annäherung ist nicht in Sicht. 26 Prozent der Haushalte erlitten in Folge der Pandemie jedoch Einkommensverluste, unter den Selbstständigen waren es sogar 57 Prozent. Bei Unternehmern, die Mitarbeiter beschäftigen, sank das Einkommen um 51 Euro auf 2542 Euro. Demgegenüber hatten Soloselbstständige überraschenderweise mit durchschnittlich 1376 Euro sogar 32 Euro mehr im Monat in der Tasche. Für sie hatte die Stadt einen Unterstützungsfonds („Leipzig hilft Soloselbstständigen“) aufgelegt, da ihre Aufträge infolge der Lockdowns flächendeckend weggebrochen und für sie anfangs keine staatlichen Ersatzleistungen vorgesehen waren. „Offensichtlich haben diese Hilfsprogramme gewirkt“, sagte Andrea Schultz, Abteilungsleiterin Stadtforschung im Amt für Statistik und Wahlen.

Jeder Dritte kann von seinem Einkommen sehr gut leben

Zufriedenheit: Obwohl die Leipzigerinnen und Leipziger im bundesweiten Vergleich nach wie vor wenig verdienen, sagen 35 Prozent, dass sie „sehr gut davon leben“ können. 42 Prozent reicht das Haushaltseinkommen. 19 Prozent können gerade so davon leben, wenn sie auf Dinge verzichten. Vier Prozent sind auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. Am besten geht es demnach Paaren mit Kindern. 70 Prozent verfügen über ein Haushaltsnettoeinkommen von über 3200 Euro. Fast jedes zweite Paar sagt, sehr gut mit dem Geld auszukommen. Am schlechtesten geht es Alleinerziehenden (67 Prozent haben weniger als 2300 Euro im Monat), von denen jeder Zehnte sagt, ohne staatliche Hilfen nicht über die Runden zu kommen. „Alleinerziehende sind besonders häufig von Armut betroffen“, betonte der Amtsleiter für Statistik und Wahlen, Christian Schmitt. In Leipzig sind 21 Prozent der Alleinerziehenden von Armut bedroht, weil sie nur weniger als 60 Prozent des Medians des sogenannten lokalen Nettoäquivalenzeinkommens zur Verfügung haben. Das liegt bei einem Alleinerziehenden mit Kind in Leipzig bei 1242 Euro. Im Bundesschnitt lebten laut Schmitt 30 Prozent der Alleinerziehenden an oder unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle. „Da stehen wir in Leipzig relativ gut da.“

Christian Schmitt, Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen: „Alleinerziehende sind besonders häufig von Armut betroffen.“ Quelle: André Kempner

Ein Viertel der Leipziger hat kein Geld für Altersvorsorge

Altersvorsorge: Durch das Absinken des staatlichen Rentenniveaus müssen sich künftige Jahrgänge darauf einstellen, deutlich weniger Geld im Alter zur Verfügung zu haben. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, regelmäßig (42 Prozent) oder wenigstens ab und zu (13 Prozent) etwas Geld fürs Alter zur Seite zu legen. Jeder fünfte junge Erwachsene bis 34 Jahre interessiert sich allerdings gar nicht für das Thema Altersvorsorge, 32 Prozent von ihnen fehlt das nötige Geld für Rücklagen. Der Trend zur Altersvorsorge steigt immerhin mit zunehmendem Lebensalter. Als besorgniserregend bewerten die Statistiker, dass ein Viertel der Befragten aller Altersgruppen wegen zu geringer Einkommen keine Altersrücklagen bilden kann – für sie besteht damit ein hohes Risiko, in die Altersarmut abzurutschen.

Von Klaus Staeubert