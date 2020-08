Es gibt wohl nichts, was sich nicht auch fälschen lässt. 2019 zog der Zoll in Deutschland mehr als fünf Millionen Fake-Waren aus dem Verkehr. Dabei werden die Plagiate immer besser. In Leipzig stellten Fahnder jetzt Uhren im Wert von sechs Millionen Euro sicher – es gibt aber auch deutlich kuriosere Funde.