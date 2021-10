Kongress-Coup: Leipzig richtet den nächsten Historikertag aus

Leipzig.

Während gut nach 18 Monate nach dem Corona-Ausbruch das Kongress- und Messegeschäft mit Publikum in Leipzig langsam wieder anzieht, hat die Universität für 2023 bereits einen Kongress-Coup gelandet. Der renommierte Deutsche Historikertag wird mit seiner 54. Auflage in der Sachsen-Metropole stattfinden. Das gab der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands (VHD) nach dem 53. Historikertag in München bekannt.

Leipzig zum dritten Mal Gastgeber

Wegen der Corona-Auflagen fand die Tagung in München digital statt, Leipzig kann sich dagegen aller Voraussicht nach auf einen „echten“ Kongress vorbereiten. Die übliche Größenordnung sind 3500 bis 4000 Gäste. Leipzig erzielt damit eine Art Historiker-Hattrick, denn die Stadt war bereits 1894 und 1994 Ausrichter der Tagung, die sich an Fachwissenschaftler und- Wissenschaftlerinnen, Geschichtslehrer, Studierende und historisch Interessierte wendet.

Hotel-Kapazität als Voraussetzung

Einer der Väter des Coups ist Professor Dirk van Laak, der an der Uni Leipzig zur jüngeren Geschichte forscht. Der Verband sei auf ihn zugekommen und er habe zugesagt, dass Leipzig den Kongress ausrichten werde, sagte van Laak der LVZ. „Andere Bewerber gab es nicht, wegen seiner Größe und den entsprechenden Hotelkapazitäten kann auch längst nicht mehr jede Universitätsstadt Ausrichter sein.“ Für Leipzig sprächen die zentrale Lage und die räumlichen Voraussetzungen ebenso wie die Aufenthaltsqualität. Nach 2002 in Halle und 2008 in Dresden sei es zudem mal wieder Zeit für eine ostdeutsche Stadt gewesen, so van Laak. „Die Chance für die Stadt und die Uni, sich als attraktiven Standort und als Institution präsentieren zu können, ist groß“, sagte der Historiker. Genauso groß ist bereits die Vorfreude auf den Kongress, die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums, Uta Bretschneider, jubelte bereits per Twitter. „Nach dem digitalen Treffen in München freuen sich alle Kollegen und Kolleginnen vor allem darauf, sich in Leipzig wieder persönlich begegnen zu können“, sagte van Laak.

Von André Böhmer