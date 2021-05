Leipzig

Das amerikanische Generalkonsulat in Leipzig feiert 195. Geburtstag: Ende Mai 1826 wurde es eröffnet. Dass die Wahl auf Leipzig fiel, war der Bedeutung der Stadt als Handelszentrum geschuldet. Die ersten Jahre standen vor allem im Zeichen der Handelsbeziehungen. Es galt, Geschäftsvereinbarungen zu verhandeln und zu verwalten. Der erste Konsul hieß Christian Friedrich Göhring und war für das damalige Königreich Sachsen zuständig.

Zuständig für drei Bundesländer

Ken Toko leitet seit Sommer 2020 das US-Generalkonsulat Leipzig Quelle: Andre Kempner

Heute betreut das US-Generalkonsulat Leipzig die Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Neben den wirtschaftlichen Beziehungen ist es Hauptaufgabe, den Austausch in Politik, Bildung und Kultur zu fördern. „Während der letzten 195 Jahre haben sich viele Aspekte der Diplomatie sehr verändert, aber das Herzstück unserer Arbeit ist gleich geblieben”, sagt Ken Toko, seit August 2020 Generalkonsul in Leipzig. „Es geht darum, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und so das gegenseitige Verständnis und den Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und Mitteldeutschland zu fördern.“

Eisenbahn-Pionier als einer der ersten Konsuln

Die meisten Konsuln der Anfangszeit waren eingebürgerte Amerikaner deutscher Abstammung. Darunter Friedrich List, der von 1834 bis 1839 Konsul in Leipzig war und sich für den Bau der ersten deutschen Eisenbahnstrecke zwischen Leipzig und Dresden einsetzte. Im August 1837 eröffnete in Dresden ein zweites US-Konsulat in Sachsen. Während der folgenden Jahrzehnte kamen zwölf weitere Standorte in Mitteldeutschland hinzu: Annaberg, Chemnitz, Eibenstock, Erfurt, Gera, Glauchau, Magdeburg, Markneukirchen, Plauen, Sonneberg, Weimar und Zittau. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden einige wieder geschlossen, nur acht der 14 Konsulate blieben ab 1909 bestehen.

Schließung während der Weltkriege

Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges kamen die diplomatischen Beziehungen zum Erliegen. 1917 wurden alle US-Konsulate in der Region geschlossen. 1921 eröffneten die Standorte Leipzig und Dresden wieder, 1935 erhielt Leipzig den Status eines Generalkonsulats. 1941 ordneten die Nazis die Schließung des Generalkonsulats in Leipzig an.

Keine Konsulate zu DDR-Zeiten

Zu DDR-Zeiten gab es keine offizielle Vertretung der USA in Mitteldeutschland. Alles wurde von der Botschaft der USA in Ost-Berlin geregelt. Zwar bereisten amerikanische Diplomaten in dieser Zeit auch die Region, doch erst mit dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung wurde ein neues Kapitel der diplomatischen Vertretung in Mitteldeutschland eröffnet.

Wiedereröffnung nach der Wende

US-Botschafter Robert M. Kimmit (Mitte) durchschnitt 1992 das rote Band und eröffnete das Generalkonsulat der Vereinigten Staaten in Leipzig. Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (rechts) assistierte. Robert William Becker (links) war der erste Generalkonsul nach der Wende in Leipzig. Quelle: Klaus-Dieter Gloger

Die Berufsdiplomaten kehrten zurück: Nach 50-jähriger Unterbrechung nahm im März 1991 das US-Generalkonsulat Leipzig seine Arbeit erneut auf. Als erster Generalkonsul nach der Wende kam Robert William Becker nach Leipzig, der zunächst von seiner Wohnung im Hochhaus Karl-Tauchnitz-Straße aus arbeitete. Am 30. Juni 1992 wurde das Konsulatsgebäude in der Wilhelm-Seyfferth-Straße im Leipziger Musikviertel offiziell eröffnet. Es ist eine der ältesten und zugleich jüngsten diplomatischen Vertretungen der USA in der Welt und das einzig verbliebene US-Generalkonsulat in den neuen Bundesländern. 2008 wurde die Villa ein Jahr lang erneuert und im April 2009 wiedereröffnet.

Welche Konsulate gibt es in Leipzig noch?

Generalkonsulat Russland, Turmgutstraße | Generalkonsul Andrej Yurevich Dronov

Honorarkonsulat Belarus, Wächterstraße | Honorarkonsul Steffen Göpel

Honorakonsulat Bosnien-Herzegowina, Lerchenrain | Honorarkonsul Michael J. Weichert

Honorarkonsulat Costa Rica, Brandvorwerkstraße | Honorarkonsul Wilhelm Münstermann

Honorargeneralkonsulat Demokratische Republik Kongo, Volksgartenstraße | Honorargeneralkonsul Gernot C. Wagner

Honorarkonsulat Frankreich, Humboldtstraße | Honorarkonsul Harald Langenfeld

Honorarkonsulat Italien, Markt | Honorarkonsul Dietger Niederwieser

Honorarkonsulat Kosovo, Markt | Honorarkonsul Stefan Troebst

Honorarkonsulat Liberia, Nikolaikirchhof | Honorarkonsul Michael Kölsch

Honorarkonsulat Malta, Augustusplatz | Honorarkonsul Detlef Bischoff

Honorarkonsulat Mexiko, Goerdelerring | Honorarkonsul Joachim Lamla

Honorarkonsulat Norwegen, Braunstraße | Honorarkonsul Ulf Heitmüller

Honorarkonsulat Peru, Deutscher Platz | Honorarkonsul Jörg Gabert

Honorarkonsulat Polen, Terminalring | Honorarkonsul Markus Kopp

Honorarkonuslat Rumänien, Petersstraße | Honorarkonsul Georg Nikolaus Petersen

Honorarkonsulat Schweden, Käthe-Kollwitz-Straße | Honorarkonsulin Vivian Honert-Boddin

Honorarkonsulat Slowakei, Mädler-Passage | Honorarkonusl Albrecht Tintelnot

Honorarkonsulat Sri Lanka, Klostergasse | Honorarkonsul Dirk L. Büscher

Honarkonsulat Uganda, Uferstraße | Honorarkonsul Nikolaus Schmidt

Von Kerstin Decker