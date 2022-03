Leipzig

Bei der Premiere des ersten Tanzfestivals in Sachsen kommen Tänzerinnen und Tänzer – vom Neuling bis zum Profi – drei Tage lang in fünf Sälen voll auf ihre Kosten. In 72 Workshops geben mehr als 20 Trainerinnen und Trainer aus aller Welt – darunter die „Let’s Dance“-Juroren Joachim Llambi und Motsi Mabuse – in der Kongreßhalle einen Blick in die faszinierende Welt des Tanzens. Dabei kann Jeder in bislang unbekannte Tänze eintauchen und sein tänzerisches Können aufbessern – vom gefühlvollen Langsamen Walzer über den feurigen Tango bis hin zum lässigen West Coast Swing und traditionellen Linedance.

Höhepunkt des dreitägigen Konsum Leipzig Dance Festivals ist die große Abendgala „Night of the Dancing Stars“ im Großen Saal am 21. Mai. Unter dem Motto „Let’s Dance in Leipzig“ zeigen an diesem Abend unter anderem die Weltmeister Latein, Gabriele Goffredo und Anna Matus, ihr tänzerisches Können. Natürlich können auch alles Gäste kräftig das Tanzbein schwingen. Durch die Veranstaltung führt „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi.

Für das Konsum Leipzig Dance Festival verlost die LVZ als Medienpartner zwei Gold-Tickets (Wert jeweils 320 Euro) und 20 Tagestickets (Wert pro Ticket: 100 Euro). Dafür müssen Sie nur unsere Frage beantworten:

Von LVZ