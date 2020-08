Leipzig

Das Bundesverfassungsgericht bestätigte es vergangene Woche: Containern ist strafbar. Wer Lebensmittel aus dem Supermarkt-Müll fischt, macht sich damit weiterhin eines Diebstahls schuldig.

Matthias Benz, der Marketingchef von Konsum Leipzig, hat das Urteil verfolgt – mit einiger Gelassenheit. Er sagt, dass es in den Mülltonnen seiner Supermärkte ohnehin nichts zu holen gäbe. Wie macht der Konsum das?

Herr Benz, wie viel Essen wird in Leipziger Konsum-Filialen weggeschmissen?

Das dürfte gegen Null gehen.

Im Ernst?

Ich glaube, dass die Diskussion um das Container-Verbot in eine falsche Richtung geht. Ich habe Verständnis für Menschen, die durch Containern Lebensmittel retten wollen. Aber wenn containert wird, bedeutet das ja, dass bereits Lebensmittel im Müll liegen. Es muss also schon vorher etwas schief gelaufen sein.

„Reste verwerten – bis zur letzten Weintraube“

Was würde ich in der Mülltonne des Konsums an der LVZ finden?

Fast nichts. Wir beschäftigen uns seit etwa zwei Jahren sehr intensiv mit Lebensmittelverschwendung. Zum einen, weil wir das nicht gut finden, wenn beispielsweise Tiere sterben mussten, um dann als Fleisch im Müll zu landen. Das geht nicht. Zum anderen macht es betriebswirtschaftlich Sinn.

Sie verdienen Geld mit Ihrem Müll?

Nicht ganz. Aber was wir wegschmeißen, hat ja einmal im Wareneinkauf Geld gekostet. Deshalb haben wir vor zwei Jahren angefangen zu überlegen, wie wir noch die letzte vergorene Weintraube verwerten können – zugespitzt formuliert.

Wo fängt man da an?

Der stärkste Hebel ist das Bestellverhalten unserer Filialen. Das Ziel jedes Filialleiter ist, nur das da zu haben, was sich wirklich verkauft. Konserven und Müsli halten sich ewig. Aber bei Produkten wie Fisch, Gemüse und Sahne muss ich wissen, wie meine Stammkundschaft einkauft. Dafür brauche ich Erfahrung.

„Unsere Filialleiter wissen wann die nächste Schrebergarten-Party steigt“

Ich würde sagen, dass an einem Freitag mehr Sahne gekauft wird als an einem Dienstag?

Sie sprechen einkaufsstarke und einkaufsschwache Wochentage an. Das stimmt. Es geht aber weit darüber hinaus. Sie müssen sich vorstellen, dass jede unserer Filialen einen bestimmten Kiez versorgt. Wir sind eine Art Tante-Emma-Laden 2.0. Überall in Leipzig haben Sie unterschiedliche Menschen, die von Gegend zu Gegend andere Dinge nachfragen. Und unsere Filialleiter wissen sehr genau, was in ihrem Kiez los ist. Die kennen ihre Kunden.

Zum Beispiel?

Einer unserer Filialleiter weiß, dass es eine Zeit gibt, in der viele seiner Kunden plötzlich Grand Marnier mit Orangensaft trinken wollen. Das kommt dann auf einen Schlag. Das muss er dann vorrätig haben. Andere Filialleiter wissen genau, wann im benachbarten Schrebergarten die nächste große Party steigt.

In der Konsumfilale an der LVZ dürften Sie viele Kunden haben, die tagsüber im Büro arbeiten. Was kaufen die?

In dem Konsum gibt es Sushi to-go oder fertige Obstsalate. Abends kommt eine ganz andere Gruppe: eher junge Leute, die in Richtung Karli laufen. Deshalb haben wir Knabberzeug und eine ganz ordentliche Bierauswahl da. Es ist eine wilde Mischung. Unmengen von Schlagsahne gibt es dort nicht, weil es fast nie jemand braucht. Wenn Sie morgens kommen, bekommen Sie die aber auch.

„Erwarten Sie eine halbe Stunde vor Ladenschluss bitte keine frischen Obstsalate “

Tragen auch Konsumenten eine Verantwortung, wenn es um Lebensmittelverschwendung geht?

Natürlich. Wenn in Deutschland Essen im Müll landet, dann passiert das nur in vier Prozent aller Fälle in einem Supermarkt. Private Haushalte machen dagegen 52 Prozent aus. Ich will das Problem nicht kleinreden, aber: Das Containern, das in der öffentlichen Debatte um Nachhaltigkeit eine riesige Rolle einnimmt, wird dieser Rolle in der Realität kaum gerecht.

Wie sollten Verbraucher Ihrer Meinung nach ihr Einkaufsverhalten ändern?

Zum einen natürlich, dass man saisonal einkauft. Natürlich bekommen sie in Deutschland praktisch rund ums Jahr Erdbeeren. Aber das liegt einfach daran, dass sie rund ums Jahr nachgefragt werden.

Und da steckt ein hoher Energieaufwand dahinter.

Genau, aber wenn Sie im Winter Erdbeeren kaufen, werden nächsten Winter wieder welche dort liegen. Diese Konsequenzen, bedenkt aber fast niemand. Ich finde auch nicht, dass man eine halbe Stunde vor Ladenschluss noch frische Brötchen oder Obstsalate erwarten sollte. Ich glaube, manche Kunden sind etwas verwöhnt in ihrem Einkaufsverhalten.

Ich stelle mir jetzt den perfekten Filialleiter vor, der genau weiß, dass sein Kiez Montagfrüh zehn Schokopuddings isst. Was passiert mit den Puddings, wenn die Leute es sich spontan anders überlegen?

Zunächst würden wir den Pudding reduzieren. Das passiert in drei Ausprägungen: 10, 30 und 75 Prozent. Und damit lösen wir schon einen bedeutsamen Kaufimpuls aus. Da zeigt sich eine gewisse Sparmentalität. Das werden wir fast alles los. Und verdienen dabei noch etwas an einem Produkt, das offenbar zu viel gekauft wurde.

„Eine Tüte Lebensmittel im Wert von zwölf Euro für drei Euro“

Sagen wir, es bleibt trotzdem ein Rest. Was passiert damit?

Einen Teil spenden wir an die Tafel. Das sind vor allem Produkte, die ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. Viele wissen nicht, dass ein Joghurt immer noch zwei Wochen darüber hinaus genießbar ist. Die Tafel fährt unsere Filialen an und holt jährlich 5.000 Kisten solcher Lebensmittel ab. Da sind auch Müslipackung mit einem Knick dabei oder eingedellte Konserven, die niemand mehr kaufen will.

Was passiert mit einem fertig zubereiteten Obstsalat? Der dürfte abends schlecht werden.

Am nächsten Morgen kann man ihn schon noch verzehren. Aber es stimmt, dann kippt er langsam. Deshalb kooperieren wir mit der App „Too Good To Go“ (engl. „zu gut, um es wegzuschmeißen“). Die App gibt Bäckereien, Restaurants oder Supermärkten die Möglichkeit, ihre Reste im Netz loszuwerden, anstatt sie wegzuschmeißen.

Sie verkaufen Ihre Reste im Internet?

Sie können auf dem Smartphone eine unserer Filialen anwählen und dann eine Überraschungstüte mit Lebensmitteln im Wert von zwölf Euro auswählen. Bezahlen müssen Sie dafür etwa drei Euro. Die Tüte können Sie dann zum Ladenschluss an der Kasse abholen. Da drin sind dann Brötchen, Salate oder Milch.

„Mir fehlt die Fantasie, was noch bei uns weggeschmissen werden soll“

Ich bin jetzt einmal hart: Am Ende des Tages bleibt trotzdem ein Rest, den niemand mehr essen will, oder?

Natürlich gibt es immer den Apfel, der heruntergefallen ist. Oder die Weintraube, die nicht mehr ganz frisch aussieht. So etwas würden wir unseren Kunden nicht verkaufen. Aber unsere Filialleiter kennen meistens die Leute in ihrem Kiez, die Tiere halten und ihnen solche Produkte gerne abnehmen. Eine Konsum-Filiale hat eine Zeit lang einen Streichelzoo mit übrig gebliebenem Obst und Gemüse versorgt.

In Konsum-Filialen wird also überhaupt kein Essen weggeschmissen.

Ehrlich gesagt fehlt mir ein bisschen die Fantasie, was bei uns weggeschmissen werden sollte.

Vor einiger Zeit haben Sie mit „Made by Made“ kooperiert. Das ist ein Start-Up aus Pegau im Landkreis Leipzig, das Essensreste an Maden verfüttert. Die Maden kommen als Tierfutter auf den Markt.

Das stimmt, das war eine schöne Idee. Leider mussten wir die Kooperation beenden

Warum?

Es hat sich für das Start-Up nicht gelohnt. Wir hatten einfach nicht genügend Essensreste abzugeben.

Von Josa Mania-Schlegel