Konsum Leipzig eröffnet märchenhaften Neubau in Marienbrunn

Zu einer märchenhaften Neueröffnung lud der Konsum Leipzig am Donnerstag nach Marienbrunn. Eine riesige Menschentraube stand am frühen Morgen vor dem viergeschossigen Neubau an der Ecke Zwickauer Straße/An der Märchenwiese. „Von vielen Nachbarn haben wir während der Bauzeit gehört, dass sie uns vermissen“, sagte Vorstand Dirk Thärichen. Der Stadtteil sei mit dieser Filiale schon immer besonders verbunden gewesen. Auch deshalb wurde die Verkaufsfläche vergrößert: Auf 890 Quadratmetern finden nun mehr als 13.000 Produkte Platz.

Längste Konsum-Kühlstrecke Leipzigs

Vor genau 648 Tagen begann der Abriss der alten DDR-Kaufhalle, um an ihrer Stelle für zehn Millionen Euro einen gemischt genutzten Neubau zu errichten. Konsum-Chef Thärichen dankte den Nachbarn für ihr Verständnis, den 16 Beschäftigten im neuen Team für ihr Engagement – und der Baufirma Papenburg, die trotz Lieferproblemen bei der längsten Konsum-Kühlstrecke Leipzigs (35 Meter) im vereinbarten Kostenrahmen geblieben sei. Im Sommer werde die Advita Pflegedienst GmbH die oberen Etagen übernehmen, um dort auf 2500 Quadratmetern betreutes Wohnen, eine Demenz-WG und eine Tagespflege einzurichten.

Als erster Kunde wurde Anwohner Hans-Jürgen Heil von Filialleiterin Anja Weigert und dem Dornröschen Doreen Mentzel (rechts) mit einem Präsentkorb begrüßt. Quelle: André Kempner

Das Erdgeschoss mit dem Markt, einem Bistro der Bäckerei Lukas sowie einer Frischetheke mit warmem Mittagessen (11 bis 14 Uhr) fiel mit seiner Raumhöhe von 4,50 Meter angenehm luftig aus. Grund dafür sei, dass die oberen Stockwerke in dieser Höhe über eine Zufahrt für die Lieferfahrzeuge auskragen, erläuterte Architekt Ulrich Kalkof. „Dadurch erhalten die Kunden zugleich ein schützendes Vordach.“ Parkplätze für 25 Autos und für Elektro-Roller gehören ebenfalls zum Konzept.

Märchenfiguren an den Wänden

Innen sind Graffiti mit Märchenfiguren wie Rapunzel, Rübezahl und Froschkönig zu sehen. Auch die Leuchtschriften über den Warenbereichen haben Bezüge zu den märchenhaften Straßennamen ringsum. „Eispalast“, „Schlaraffenland“ oder „Tischlein deck Dich“ ist dort zu lesen. Das Eröffnungsband durchschnitt Dornröschen persönlich. Dafür hüllte sich Doreen Mentzel in ein silberblaues Kleid.

Noch dieses Jahr will der Konsum weitere Filialen in Schönefeld (im Neubau der Leipzig-Stiftung in der Robert-Blum-Straße) und der Südvorstadt (im ehemaligen Massivum-Möbelhaus in der Arthur-Hoffmann-Straße) folgen lassen.

Von Jens Rometsch