Konsum Leipzig feiert 135-jähriges Bestehen

Leipzig

Rasenball-Trainer- und Manager-Ikone Ralf Rangnick nahm es sportlich. Niederlagen sind ihm normalerweise ein Graus, doch diesmal störte ihn der zweite und damit letzte Platz überhaupt nicht. Denn auch die von ihm ins Leben gerufene Ralf Rangnick Stiftung, die auf vielfältige Weise Kinder in der Region Leipzig unterstützt, wurde vom Konsum anlässlich ihrer Feier zum 135. Geburtstag mit einem Scheck über 2500 Euro bedacht. Genauso viel bekam die Stiftung Uni-Kinderklinik. Ausgewählt worden war sie von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU). Er hatte sich zuvor in einem Wettkampf souverän gegen Rangnick durchgesetzt.

Die beiden spielten zwei Minuten lang Konsum-Kassierer und mussten so viele Waren wie möglich über den Scanner ziehen. Der Politiker schaffte 106 Produkte, der Fußballer lediglich 58. „Wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern sollten, ist Ihre Karriere beim Konsum vorgezeichnet“, kommentierte scherzhaft ARD-Moderator René Kindermann, der gemeinsam mit Kamilla Senjo durch den kurzweiligen Abend führte, zu dem sich 500 Gäste in der Kongreßhalle am Zoo eingefunden hatten. Später erhielten auch die Leipziger Tafel und der Verein Zusammen gegen den Krebs Spendenschecks.

Fokus liegt auf kleinen Läden in Innenstadt- und Stadtteillagen

Kein Geburtstag ohne Geburtstagstorte: Zum 135-jährigen Jubiläum ließen es die Konsumvorstände Dirk Thärichen (r.) und Michael Faupel (4.v.r.) richtig krachen, zwischen ihnen die Moderatoren Kamilla Senjo und René Kindermann. Quelle: Konsum Leipzig/Anika Dollmeyer

Zu Beginn dankte Konsum-Chef Michael Faupel den knapp 1000 Mitarbeitern, den Kunden und Partner des Einzelhandelsunternehmens, das sich wie David gegen Goliath im Wettbewerb mit den Branchenriesen behauptet. „Wir bringen den Konsum weiter nach vorn“, versprach Faupels Vorstandskollege Dirk Thärichen. Die beiden Manager hatten vor knapp fünf Jahren das Ruder übernommen, die 26 000 Mitglieder zählende Genossenschaft zurück in die Erfolgsspur geführt. So kletterte im vorigen Jahr der Umsatz um sieben Prozent auf 125 Millionen Euro. In den über 60 Filialen gehen täglich im Schnitt 47 000 Kunden einkaufen. „Wir haben 2015 ein wirklich altes Unternehmen übernommen“, sagte Faupel vor wenigen Tagen bei der Eröffnung des ersten Geschäfts in Halle. Damit spielte er nicht nur auf die lange Geschichte der Firma an, sondern vor allem auf Image, Sortiment und Design. Inzwischen sind die Filialen modernisiert. „Kleine Läden mit 250 bis 500 Quadratmetern, in Innenstadt- oder Stadtteillagen, mit einem echten Supermarktsortiment. Das ist für uns die Zukunft“, erläuterte Faupel.

So sehen die Konsum-Mitarbeiter der Zukunft aus. Quelle: André Böhmer

Ministerpräsident Kretschmer, selbst seit einiger Zeit Konsum-Mitglied, lobte die „beeindruckende Entwicklung“ des Unternehmens. Leipzig sei eine dynamische und tolerante Stadt. Mit Blick auf den Anschlag auf den im April eröffneten Konsum-Standort im Leipziger Westwerk – mehr als 50 Scheiben wurden zerstört, zudem wurde Buttersäure eingesetzt – sagte der Regierungschef, dass die Toleranz allerdings ihre Grenzen habe, wenn Menschen verletzt oder Sachen beschädigt würden. „Wir werden mit aller Härte des Rechtsstaats dagegen vorgehen.“ Die Sicherheit müsse „an jeder Stelle“ gewährleistet sein. Mit Blick auf die Klimapolitik mahnte Kretschmer, „die Kirche im Dorf zu lassen“. Es sei der bessere Weg, auf Innovationen anstelle von Verboten zu setzen. „Wir brauchen keine Hysterie, sondern kluge Ideen.“ Da gab es kräftigen Beifall von den Gästen, darunter IHK-Präsiden Kristian Kirpal, Unternehmerverbandschef Dietrich Enk, Justizminister Sebastian Gemkow, Rotkäppchen-Boss Christof Queisser und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Harald Langenfeld.

Showprogramm mit Jasmin Graf

Sie ließen sich von einem bunten Showprogramm unter anderem von der Leipziger Popsängerin Jasmin Graf unterhalten und genossen regionale Speisen und Getränke. Vorgestellt wurde auch das Konsum-Buch mit dem Titel „Knackwurst, Kümmelschnaps und Küsse“, das die Historie des Konsums nachzeichnet und unter Federführung der Serviceredaktion der Leipziger Volkszeitung entstand. Diese Chronik werde fortgeschrieben, verkündete Thärichen. Die Erfolgsgeschichte soll also weitergehen.

Von Ulrich Milde