Konsum Leipzig feiert Richtfest für neues Bauprojekt 

Leipzig

Nach elf Monaten Bauzeit konnte am Mittwoch im Rohbau der neuen Konsum-Filiale An der Märchenwiese Richtfest gefeiert werden. Doch das Gebäude im Leipziger Stadtteil Marienbrunn ist weit mehr als ein weiterer Konsum-Markt. Denn in dem neuen Bauprojekt werden Handel und Wohnen vereint: Im Erdgeschoss entsteht eine moderne Konsum-Filiale, in den Stockwerken darüber werden barrierefreie Wohnungen gebaut.

Für das nachhaltige Bauprojekt werden nach Angaben von Konsum circa zehn Millionen Euro investiert. Rund 70 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gesellschaft sowie Anwohnerinnen und Anwohner waren zum Richtfest eingeladen.

„Dieses Bauprojekt ist für die Entwicklung unserer Genossenschaft ein wichtiger Schritt, denn mit dem Neubau gehen wir völlig neue Wege neben unserem Kerngeschäft, so Dirk Thärichen, Vorstandssprecher der Konsum Leipzig eG. Das Unternehmen ist Eigentümer von etwa 25 Immobilien in und um Leipzig. „Mit Blick auf die Wohnraumentwicklung in der Stadt und im Sinne einer schonenden Flächen- und Ressourcennutzung ist es uns sehr wichtig, auf unseren Grundstücken nachhaltige Projekte umzusetzen, anstatt die Gebäude einfach abzureißen und eingeschossig neu zu bauen“, so Thärichen.

Das erste, aber nicht letzte Bauprojekt dieser Art

In den Etagen über der Filiale sollen auf 2.500 Quadratmetern Wohnungen, sowie Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und eine Tagespflege entstehen. Neben ihrem Hauptgeschäft im Lebensmitteleinzelhandel erschließt sich Konsum damit ein zweites wirtschaftliches Standbein. Der Bau An der Märchenwiese ist für Konsum Leipzig das erste Bauprojekt dieser Art, doch weitere sind bereits in Planung – am Lindenauer Hafen, in der Grassistraße und in der Arthur-Hoffmann-Straße.

Von Lilly Günthner