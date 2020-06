Konsum Leipzig kündigt vier große Bauvorhaben an

Leipzig

Der Konsum Leipzig hat am Mittwoch eine Rekord-Bilanz vorgelegt und zugleich vier große Bauvorhaben angekündigt. Schon am 1. Juli beginnen die Arbeiten in Marienbrunn, wo die alte Filiale „An der Märchenwiese“ (Ecke Zwickauer Straße) an diesem Sonnabend zum letzten Mal öffnet. Danach wird sie leer geräumt, abgerissen und durch einen Neubau mit vier Etagen ersetzt, erläuterte Konsum-Vorstand Dirk Thärichen.

Seniorenwohnen auf drei Etagen

Im Erdgeschoss entstehe ein moderner Konsum auf 1000 Quadratmetern, die Obergeschosse seien bereits an die Advita Pflegedienst GmbH vermietet, die dort Seniorenwohnungen, Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz und eine Tagespflege anbieten will, so Thärichen. Bis zur Eröffnung in anderthalb Jahren sei die Versorgung durch den Konsum im „Moritzhof“ gesichert.

An der Lützner Straße – unweit des Lindenauer Hafens – plant der Konsum diesen Neubau nach einem Entwurf des Leipziger Architekturbüros Mann&Schott. Quelle: Dirk Knofe

Das Vorhaben in Marienbrunn bilde den Auftakt für drei Neubauten in Leipzig, die stets eine Konsum-Filiale im Erdgeschoss und darüber Wohnungen erhalten. So sei ein großes Ensemble an der Lützner Straße – nahe dem Lindenauer Hafen – geplant. Zudem habe die Genossenschaft erst im April ein Grundstück an der Arthur-Hoffmann-Straße 75-79 erworben, das zeitweilig als Outlet für Massivum-Möbel diente.

Plagwitzer Zentrale wird saniert

„Insgesamt investieren wir bei diesen Vorhaben 40 bis 45 Millionen Euro“, sagte Thärichen. Der Konsum Leipzig entwickle sich aber nicht zur Wohnungsgenossenschaft, sondern suche für die Bewirtschaftung der Obergeschosse stets einen Partner. „Wir knüpfen damit an Tugenden aus unserer 136-jährigen Geschichte an. Der Konsum hat oft durch eigene Bauten Werte für die Zukunft geschaffen.“ Aktuell seien 23 der 61 Filialen in ganz Mitteldeutschland Eigentum der Genossenschaft. Der Anteil solle sich langfristig wieder erhöhen. Zudem greife man Wünsche der Stadtplaner auf, die Grundstücke effektiver – also mehrgeschossig – zu nutzen.

Das bekannteste Bauwerk der Genossenschaft – die Konsum-Zentrale in der Plagwitzer Industriestraße – sorgte 2019 allerdings für den einzigen Schönheitsfehler in der Rekordbilanz. Wie berichtet, wurde das Grundstück 2018 per Erbbaupacht an die MIB AG übertragen. Dieser erfahrene Projektentwickler (verwandelte schon die Baumwollspinnerei in ein Galerien-Zentrum) will das Areal behutsam sanieren und erhebliche Leerstände abbauen. „Voraussichtlich im September starten die Arbeiten“, kündigte Thärichen an.

Abstand halten wegen Corona: die Vorstände Michael Faupel und Dirk Thärichen sowie Aufsichtsratsvorsitzender Horst Poldrack (von links) in der Plagwitzer Konsum-Zentrale. Quelle: Dirk Knofe

Jedoch sei es in den Gesprächen mit der Stadt Leipzig bisher nicht gelungen, eine Genehmigung für die gesamte Öffnung der früheren Lager zu erhalten. Diese bräuchten mehr Tageslicht, damit sie künftig als Gewerbeflächen genutzt werden können. „Wir hoffen noch immer auf eine bessere Lösung. Als vorsichtige Kaufleute haben wir aber 440 000 Euro Rücklagen in die Bilanz aufgenommen.“

Höhere Rückvergütung und Dividende

2019 erzielte der Konsum mit fast 139 Millionen Euro seinen höchsten Jahresumsatz im wiedervereinigten Deutschland. Das Umsatzplus von 10,9 Prozent rage bundesweit aus der Entwicklung der Supermarkt-Branche heraus, sagte Vorstand Michael Faupel. Ohne die Rücklage hätte der Gewinn (vor Rückvergütung für die Mitglieder) erstmals mehr als eine Million Euro betragen.

Die Zahl der Einkäufe beim Konsum stieg um 8,2 Prozent auf 15,4 Millionen Euro. Der Umsatz pro Besuch wuchs leicht um 2,5 Prozent – auf im Schnitt 8,99 Euro. „Besonders erfreulich finden wir, dass die Zahl der Genossenschaftsmitglieder erstmals seit Jahrzehnten ebenfalls angewachsen ist – um 152 Personen“, so Faupel. Die mehr als 25 000 Mitglieder könnten sich auf eine erhöhte Rückvergütung (von 3,3 Prozent) sowie Dividende (von 2,2 Prozent) für das Jahr 2019 freuen.

Erstmals Prämien für 1000 Mitarbeiter

Aufgrund der sehr guten Entwicklung des Unternehmens erhielten die rund 1000 Mitarbeiter erstmals Prämien in Höhe von insgesamt rund 700 000 Euro, ergänzte Aufsichtsratschef Horst Poldrack. „Der Konsum ist auf einem sehr guten Weg, lebt nicht mehr wie früher von der Substanz, sondern wirklich vom Lebensmittel-Handel“, lobte er. Deshalb seien im Januar auch die Verträge mit beiden Vorständen bis ins Jahr 2026 verlängert worden.

Mehrwertsteuer-Senkung hilft Kunden

Faupel versicherte, dass die Mehrwertsteuer-Senkung der Bundesregierung komplett an die Konsum-Kunden weitergeben wird. Die bis zu 25 000 Preisschilder in den Filialen würden nicht verändert, aber an der Kasse dann der verminderte Satz berechnet und separat ausgewiesen. Vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 gilt in Deutschland ein allgemeiner Mehrwertsteuersatz von 16 statt 19 Prozent. Bei Waren des Grundbedarfs wie Lebensmitteln sinkt der Satz von 7 auf 5 Prozent. Es ist eine der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket gegen die Corona-Krise. Laut Regierung spart man damit bei einem Einkauf im Wert von 100 Euro etwa 2,50 Euro.

Im Zuge der Sanierung der Plagwitzer Konsum-Zentrale sollen auch die Mitarbeiter der Genossenschaft neu gestaltete Räume beziehen. Quelle: Dirk Knofe

Die Corona-Zeit habe der Konsum „zum Glück bisher ohne jeden Krankheitsfall“ und insgesamt gut gemeistert, schilderte Faupel. „Bis Ende Februar – also noch ohne Corona – wuchsen die Umsätze um 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bis Ende April um 16,5 Prozent.“ Allerdings würden die Kosten der zusätzlichen Schutzmaßnahmen den Umsatzanstieg mehr als wettmachen, ergänzte Thärichen. „Niemand freut sich darüber, beim Einkaufen eine Maske tragen zu müssen.“ Mit Ausnahme von Hefe gebe es alle zeitweilig begehrten Hamster-Produkte wieder in Hülle und Fülle.

Neue Filiale in der Prager Straße

Nach der Rosa-Luxemburg-Straße will der Konsum in diesem Jahr noch zwei Filialen eröffnen: eine in Leipzig an der Prager Straße/Höhe Mühlstraße und die andere in Halle an der Großen Brauhausstraße.

Von Jens Rometsch