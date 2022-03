Leipzig

Motsie Mabuse und Joachim Llambi, viele Stars aus „Let’s Dance“ sowie einige der besten Tanzpaare der Welt kommen im Mai für drei Tage nach Leipzig. Das neue Konsum Leipzig Dance Festival vom 20. bis 22. Mai 2022 soll ein Ereignis werden, das weit über Leipzig hinausstrahlt. Anders als die alljährliche Tanz-WM auf der Neuen Messe, bei der die Profis um Titel und die besten Plätze wetteifern, richtet sich die neue Veranstaltung an die tanzbegeisterten Leipzigerinnen und Leipziger selbst, die bei etwa 72 Workshops, ob nun Standard & Latein, West Coast Swing, Tango Argentina, Swing, Salsa und Lindedance, ihre Kenntnisse auffrischen können. Geplant ist zudem eine Nacht der Dancings Stars. Dazu werden beispielsweise die Weltmeister im Standard Dmitry Zharkov und Olga Kulikova sowie Latein Gabriele Goffredo und Anna Matus erwartet.

Tanzen soll Zuversicht und Hoffnung senden

„Wir haben lange überlegt, ob wir das neue Festival, das schon vor Corona geplant war, jetzt durchführen können. Doch wir wollen das Tanzen zurück in die Gesellschaft bringen. Tanzen soll wieder gelebt werden“, sagt Oliver Thalheim, der mit Tina Spiesbach-Hepke in Leipzig eine Tanzschule betreibt und das Event gemeinsam mit der Konsumgenossenschaft Leipzig organisiert. „Beim Tanzen entsteht ein friedliches, harmonisches Bild. Das soll wieder Normalität werden“, ergänzt Schirmherrin Ayleena Jung. Dabei könnten gerade in dieser schwierigen Zeit, in der auch die Solidarität mit der Ukraine wichtig sei, Zuversicht und Hoffnung gesendet werden. „Auch ukrainische Tänzer sind dabei. Ich wünsche mir aus Leipzig heraus ein starkes, verbindendes Bild über Grenzen hinweg.“

Konsum sponsert drei Jahre lang

Dirk Thärichen, der Vorstandssprecher des Leipziger Konsums, will bis Mai noch fleißig üben, um mit seiner Frau eine gute Figur auf dem Parkett zu machen. „Als Genossenschaft, die täglich 50.000 Kunden hat und 60 Filialen betreibt, wollen wir für Leipzig etwas tun. Das Dance Festival ist eine tolle Idee, die Kongreßhalle der perfekte Ort dafür. Deshalb wollen wir das Festival in den nächsten drei Jahre sponsern.“ Er hoffe, dass nach Ende der Pandemie und hoffentlich auch des Krieges in der Ukraine viele positive Bilder aus Leipzig in die Welt gehen.

Das Showtanzpaar Lena und Emil Moise ist ebenfalls dabei. Moise wird Salsa-Workshops geben. Quelle: Andrè Kempner

Tanzschulen wollen Paare zurückholen

„Der Fokus ist auf das Hobby-Tanzen gerichtet. Vom Anfänger bis zum Profi kann jeder einen Workshop besuchen“, so Thalheim. Sein Wunsch: Er möchte auch, Hobby-Paare, die sich in den letzten Corona-Monaten vom Tanzen verabschiedet haben, zurückholen. Die sind für alle Leipziger Tanzschulen, die mehrere Monate nicht öffnen durften, durchaus eine Größenordnung. In der Pandemiezeit kamen zudem keine neuen Paare. Und Joachim Llambi, der bei Vorstellung des Events aus Mallorca per Bildschirm zugeschaltet war, versprach, in den Workshops nicht so streng zu sein. „Es soll mit viel Spaß verbunden sein. Natürlich gibt es auch Tipps, wie das Tanzen verbessert werden kann“, so Llambi.

Die Workshop sind Freitag bis Sonntag von 9.30 bis 18.30 Uhr auf verschiedenen Leveln geplant. Derzeit gibt es einen Plan als Richtlinie – konkret, also wer unterrichtet, wird dieser aufgrund der aktuellen Situation erst kurz vor dem Festival. „Break Dance, das olympisch wird, ist in aller Munde. Auch diesem werden wir uns widmen“, sagt Tina Spiesbach-Hepke.

Weitere Infos unter https://www.leipzig-dancefestival.de. Dort können auch Karten gebucht werden. Geplant ist, dass etwa 700 Tanzpaare an den Workshops teilnehmen können.

Von Mathias Orbeck