Leipzig

Das Jahr endet für Konsum Leipzig mit einer langersehnten Nachricht: Die Filiale in Leipzig-Lindenau kann erhalten bleiben – das hat die Einzelhandelsgenossenschaft am Donnerstag offiziell bestätigt. Die Nachricht hatte sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet: So verkündete die Initiative „Konsum Lindenau bleibt“ schon am Sonntag, dass die Filiale in der Demmeringstraße weiterhin öffnen dürfe.

Dem vorausgegangen war ein langer Kampf um die traditionsreiche Niederlassung im Leipziger Westen: Im Juli hatte der Vermieter dem Supermarkt nach 25 Jahren gekündigt, geplant war der Einzug der Biomarkt-Kette „Denns“. Weil Nachbarschaft und Inhaber das nicht hinnehmen wollten, startete Anwohnerin Eva Brackelmann damals eine Unterstützungsaktion, sammelte über 2000 Unterschriften.

Das Team der Konsum-Filiale in der Demmeringstraße Quelle: Anika Dollmeyer/Konsum Leipzig

Vertrag zur Untermiete bis 2026

Wie jetzt bekannt wurde, hat sich die Genossenschaft mit „Denns Biomarkt“ geeinigt und einen Vertrag zur Untermiete bis 2026 ausgehandelt. Konsum-Vorstand Michael Faupel zeigte sich erfreut über die Unterzeichnung des Vertrages: „Seit über 25 Jahren sind wir an diesem Ort. Wir sind hier verwurzelt, wir gehören hier her“, sagte er. Sein Vorstandskollege Dirk Thärichen bedankte sich bei den Anwohnerinnen und Anwohnern im Viertel sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft, die viel Unterstützung geleistet hätten. „Diese Solidarität bedeutet uns sehr viel“.

Petitionsübergabe im September am Konsum in der Demmeringstraße in Leipzig. Vorstand Dirk Thärichen nimmt die Unterschriftenlisten von Eva Brackelmann entgegen. Quelle: Andre Kempner

Initiatorin Brackelmann sprach von der „besten Nachricht zum Jahresausklang“. „Ich bin sehr stolz darauf, dass wir als Anwohner etwas bewegen konnten“, sagte sie. Insbesondere für ältere Menschen sei der Konsum nicht allein ein Supermarkt – sondern ein Ort der sozialen Interaktion.

Zuletzt entschied ein Gericht gegen Konsum

Dabei sah es zuletzt nicht nach einem freudigen Ausgang für Konsum aus: Im November entschied das Oberlandesgericht Dresden im Streit mit dem neuen Eigentümer der Immobilie, dass Konsum der Biomarktkette weichen müsse. In einem ersten Gerichtsverfahren hatten die Richter zunächst zu Gunsten der Genossenschaft entschieden. Konsum-Vorstand Dirk Thärichen gab sich von Beginn an kämpferisch: „Wir sind seit 25 Jahren an diesem Standort und wollen es auch bleiben. Uns hat die Kündigung überrascht und wir sind in Widerspruch gegangen.“

Nach mehrwöchigen Verhandlungen sind sich beide Parteien nun einig geworden. Auch „Denns Biomarkt“ zeigte sich erfreut über die einvernehmliche Lösung – in absehbarer Zeit sei die Eröffnung einer Filiale an anderer Stelle in Lindenau geplant.

Von Florian Reinke und Yvonne Schmidt