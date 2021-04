Leipzig

Trotz anhaltend hoher Corona-Fallzahlen sind die Gesundheitsämter offenbar auch ohne Apps zur Kontaktnachverfolgung derzeit gut in der Lage, potenziell mit Sars-CoV-2 infizierte Personen ausfindig zu machen. „Alle Kontaktpersonen werden spätestens binnen 24 Stunden ermittelt, aufgeklärt und über die Quarantäne informiert“, hieß es beim Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen. Dennoch wollen einige öffentliche Verwaltungen ihr Personal weiter aufstocken. Das ergab eine Umfrage der LVZ bei den Gesundheitsbehörden der Region.

Fünf Kontaktermittler je 20.000 Einwohner

Während sich der Landkreis Leipzig bei der Anzahl der benötigten Mitarbeiter nach mehr als einem Jahr Pandemie auf „eigene Erfahrungswerte“ verlässt, berufen sich sowohl die Stadt Leipzig als auch der Kreis Nordsachsen auf eine Empfehlung des Landes Sachsen, wonach ein Team von fünf Mitarbeitern für 20.000 Einwohner zuständig sein sollte. „Durch die Verknüpfung von eigenem Personal mit externer und interner Hilfe aus anderen Ämtern ist eine optimale Steuerung möglich“, verlautete aus dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig. Dort sind aktuell 152 Mitarbeiter der Stadtverwaltung abgestellt, weitere sollen hinzukommen. Vier Stellen seien bereits ausgeschrieben, zwölf Stellenausschreibungen in Vorbereitung. Darüber hinaus erhält Leipzig Unterstützung, unter anderem von Bundeswehr und Fachhochschule Meißen, die insgesamt 90 Mitarbeiter geschickt haben. Es wurden Teams für Schulen und Kindertagesstätten, für Pflegeheime und Quarantänekontrollen gebildet. Dies ermögliche eine gute Koordination. Darüber hinaus arbeiten die Leipziger mit der internen Software Konsentas, was die Ermittlungszeiten erheblich reduziere. Auf diese Weise müsste Kontaktpersonen nicht nachtelefoniert werden, sie könnten stattdessen automatisch per SMS benachrichtigt und in Quarantäne geschickt werden. Stand Dienstag befanden sich in Leipzig 4216 Menschen in Quarantäne, davon 1574 mit dem Coranavirus infizierte Personen.

Kreis Leipzig erwartet weitere RKI-Scouts

Der Landkreis Leipzig hat aktuell 55 Beschäftigte der Kreisverwaltung in der Kontaktnachverfolgung. Hilfe bekommen sie von Landesbehörden wie dem Landesamt für Finanzen und Steuern sowie von der Bundeswehr. „Das sind insgesamt etwa 20 Personen“, so eine Sprecherin der Landkreisbehörde. Geplant sei zudem die Einstellung von weiteren Scouts des Robert-Koch-Instituts (RKI). Aktuell sind im Kreis Leipzig bereits vier RKI-Scouts im Einsatz, weitere zwölf sind angemeldet.

„Das Landratsamt Nordsachsen beschäftigt im Kern 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Kontaktermittlung, ist dabei aber in Anhängigkeit vom Infektionsgeschehen flexibel“, erklärte ein Sprecher. So seien etwa in Spitzenzeiten zum Jahreswechsel fünf Mal so viele Beschäftigte im Einsatz gewesen. „Die Einstellung zusätzlichen Personals war bislang nicht notwendig“, so die Gesundheitsbehörde in Torgau. So würden ab Mitte Mai beispielsweise zehn Händler und Gewerbetreibende das Gesundheitsamt unterstützen, die sich an der von Landrat Kai Emanuel ins Leben gerufenen Aktion „Gewerbe hilft“ beteiligen. Aktuell geben es zudem schon Unterstützung durch 15 Bundeswehrangehörige und 32 Bedienstete des Freistaates Sachsen.

Wie viele Kontaktpersonen werden ermittelt?

Nach Aussagen des Gesundheitsamtes der Stadt Leipzig werden neben den Angehörigen des Haushalts einer infizierten Person im Schnitt ein bis drei weitere Kontaktpersonen ermittelt. Pro Kontakt liegen die Bearbeitungszeiten zwischen zehn und 30 Minuten. Der Aufwand variierte je nach individuellem Aufwand. „Die Ermittlung folgt zwar auf Basis eines Schemas“, veranschaulicht der Sprecher des Nordsachsen-Kreises, „in die Telefonate fließt aber auch – wenn notwendig – Beratung ein, teilweise auch psychologische.“

„Die Kontaktnachverfolgung ist eine Mammutaufgabe für die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes, bei der der Faktor Zeit die zentrale Rolle spielt“, erklärte Ines Lüpfert, 2. Beigeordnete Landkreis Leipzig. „Je schneller wir eine positiv getestete Person persönlich erreichen und zu ihren Kontaktpersonen befragen können, desto schneller können Infektionsketten unterbrochen werden“, sagte Lüpfert. Die Situation werde inzwischen gut beherrscht. „Wir arbeiten ständig an der Optimierung unserer Abläufe und reagieren flexibel auf Veränderungen.“ Auch die Bevölkerung sei mittlerweile sehr gut informiert und arbeitet überwiegend sehr umsichtig und verständnisvoll mit dem Gesundheitsamt zusammen.

Von Klaus Staeubert