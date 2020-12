Leipzig

Am Montag wurde im Rahmen eines Aktionstages im gesamten Bundesgebiet vermehrt die Einhaltung der Maskenpflicht im Fern- und Nahverkehr kontrolliert. Auch in Leipzig kam es zu Kontrollen – dafür arbeiteten die Beamten der Polizeidirektion Leipzig und die Mitarbeiter der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) zusammen. Gemeinsam waren die Mitarbeiter der LVB und die Teams der Polizei über den ganzen Tag hinweg in der Stadt unterwegs. „Solche Aktionen haben wir immer wieder, und das gemeinsame Vorgehen zeigt aktuell auch, wie ernst die Lage ist“, erklärt Marc Backhaus, Sprecher der Leipziger Verkehrsbetriebe.

Teams aus zwei Polizisten und zwei Kontrolleuren

Los ging es am Montag gegen 8.30 Uhr, kontrolliert wurde in den Straßenbahnen und Bussen der LVB. Den Start machten vier Teams mit jeweils zwei Polizeibeamten und zwei Kontrolleuren. Bei den Kontrollen gingen die Teams stichprobenartig vor und fuhren in verschiedenen Linien mit. Zur genauen Anzahl der eingesetzten Gruppen konnten am Montag jedoch noch keine Angaben gemacht werden, erklärte eine Sprecherin der Polizei Leipzig. Bereits am vergangenen Wochenende fanden in Leipzig intensive Kontrollen zur Einhaltung der sächsischen Corona-Schutz-Verordnung statt, ebenfalls mit Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei. Die Bilanz vom Wochenende: insgesamt 134 mündliche Verwarnungen und zehn Anzeigen von Ordnungswidrigkeiten.

Kontrollen finden regelmäßig statt

Kontrollen – nicht nur für gültige Tickets, sondern auch zur Einhaltung der Maskenpflicht und der Corona-Schutzverordnung – finden im Leipziger Nahverkehr immer wieder statt. Seit September sind die LVB-Mitarbeiter dafür mit den Kollegen vom Ordnungsamt der Stadt unterwegs. Auch sie waren bei der bundesweiten Aktion involviert: Zwei Kollegen des Ordnungsamtes kontrollierten am Montagnachmittag die Einhaltung der Mund-Nasen-Bedeckung in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, wie die zuständige Behörde mitteilte.

Sind Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Bedeckung in den Fahrzeugen und haben beispielsweise dafür kein Attest, kann das als Verstoß gegen die Corona-Schutz-Verordnung geahndet werden. Dabei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld von bis zu 60 Euro belegt wird. Die Maskenpflicht gilt in Leipzig zusätzlich außerhalb der Fahrzeuge: Mund und Nase müssen auch auf Bahnsteigen und an Haltestellen bedeckt bleiben.

Großteil der Fahrgäste hält sich an die Regeln

Backhaus erklärt, auch mit Blick auf die vergangenen Wochen, dass nur noch sehr wenige Fahrgäste ohne Maske erwischt werden: „Über 99 Prozent tragen mittlerweile eine Maske, diese ist im Alltag inzwischen fast eine Selbstverständlichkeit“. Nur Wenige seien es, die sich tatsächlich weigerten, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Wie die Bilanz vom Kontrolltag ausfallen wird, zeigt sich am Dienstag. Dann sollen die genauen Zahlen zu den Kontrollen von Polizei und LVB vorliegen. Die werden am Montag noch bis in die Nacht hinein durchgeführt.

