Kooperation sichert Wohnung in Leipzig für Menschen in Not

Leipzig

Eine gute Nachricht für all jene, die es besonders schwer haben: Die Stadt Leipzig und das Wohnungsunternehmen Vonovia haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet mit dem Ziel, von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen zu helfen und diese vor Obdachlosigkeit zu bewahren. Vonovia will nach eigenen Angaben in der Stadt in den nächsten Jahren zudem rund 600 zusätzliche Sozialwohnungen bereitstellen.

Rasche und unkomplizierte Hilfe

„Wir übernehmen Verantwortung. Deshalb haben wir als erstes privates Unternehmen eine Kooperation mit der Stadt Leipzig vereinbart“, erklärte René Berott, der Regionalbereichsleiter von Vonovia in der Messestadt. Für Menschen in Krisensituationen, die ohne Unterstützung keine Wohnung in Leipzig finden würden, werde Vonovia „rasch und unkompliziert“ Wohnraum zur Verfügung stellen, versprach er. Berott: „Damit wollen wir der Ausgrenzung von Menschen in Notlagen aus der Gesellschaft entgegenwirken.“ Für ihn gehöre das zum Selbstverständnis des Wohnungsunternehmens als Teil der Stadtgesellschaft.

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte schon Ende 2019 einen Runden Tisch „Bezahlbares Wohnen“ angekündigt, in dem Akteure der Wohnungswirtschaft und andere zusammenwirken, um Wohnungsmieten in der Messestadt erschwinglich zu halten. Vonovia ist Teil davon.

1000 Haushalte jedes Jahr bedroht

„Wer sein Zuhause verliert, der ist in seiner Existenz gefährdet. Wir als Stadt wollen dafür sorgen, dass alle Leipziger sicher wohnen können“, so Jung. Die Kooperation stärke die guten Arbeitsbeziehungen zwischen der Stadt und einem wichtigen Vermieter.

Schätzungen zufolge sind in Leipzig jährlich rund 1000 Haushalte akut von drohender Wohnungslosigkeit betroffen. „Einen Teil dieser Haushalte können wir auf Grundlage der Kooperationsvereinbarung künftig mit der Vermittlung in eine neue Wohnung unterstützen“, teilte Sozialamtsleiterin Martina Kador-Probst mit. Um soziale Brennpunkten zu vermeiden, sollen diese Wohnungen über das Stadtgebiet verteilt werden.

Gar nicht erst auf der Straße landen

„Die Kooperation soll zudem dazu beitragen, dass Mieter rechtzeitig Hilfe bekommen, wenn es Probleme gibt“, erläutert Berott. Gemeinsam solle dafür gesorgt werden, dass Menschen gar nicht erst auf der Straße landen, sondern schon vorher aufgefangen werden können.

Vonovia verfügt in Leipzig über rund 6500 Wohnungen, gehört mit rund zwei Prozent Marktanteil in zu den eher kleineren Akteuren. Dennoch sieht es das Unternehmen als seine soziale Verantwortung, gemeinsam mit der Stadt Leipzig zur Verhinderung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit beizutragen.

Leipzig möchte auch mit Hilfe des Runden Tisches bis 2027 insgesamt 10 000 neue Sozialwohnung schaffen. Einen Großteil davon schafft der kommunale Großvermieter LWB, der bis Ende 2021 schon mehr als 700 davon vertraglich fixiert hatte.

Von -tv