Kopfschmerzen und Müdigkeit: Das macht die Schwüle mit unserem Körper

Leipzig

Der Kopf klemmt im metaphorischen Schraubstock, man fühlt sich unwohl und ein dünner Schweißfilm bedeckt die Haut: Nach Unwettern wie dem am vergangenen Wochenende in Leipzig und der Region fühlen sich viele Menschen wie gerädert – der Grund sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Keine Spur von kühler, klarer Luft. Diese Wetterlage wird gemeinhin als schwül bezeichnet. Doch wie entsteht Schwüle überhaupt, und warum setzt sie uns so zu? Die LVZ hat zwei Experten zu dem Thema befragt.

Schwüle meist nach stationärem Gewitter

„Was für ein Wetter nach einem Gewitter herrscht, hängt vor allem vom Wind ab“, sagt Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). „Einer schnell vorüberziehenden Wetterfront folgt meist kalte, klare und trockene Luft, die Temperatur kühlt sich sichtlich ab. Bei einem stationärem Gewitter ohne viel Wind bleibt die Feuchtigkeit nach Regenschauern dagegen über mehrere Tage in der Luft, und es wird nur unwesentlich kühler.“ So entstehe das warme, feuchte Wetter, das bei vielen Menschen für Unwohlsein sorgt.

Häufige Symptome: Erschöpfung und Kreislaufbeschwerden

Laut Professor André Gries, Leiter der Zentralen Notaufnahme und Beobachtungsstation des Universitätsklinikums Leipzig, könne Unwohlsein bei einigen Menschen in diesen Tagen mit dem aktuellen Wetterwechsel zusammen hängen. „Durch den schnellen Wetterumschwung nach dem verregneten Frühling ist das Wetter sehr schnell wärmer geworden, und die Sonneneinstrahlung nimmt zu“, sagt Gries, „das kann sich auf den Organismus auswirken und der Körper versucht, überschüssige Wärme abzugeben.“ Deshalb fühlen sich Hände und Füße bei hohen Temperaturen oft wärmer an, und die Adern treten hervor. „Die Kombination von Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit hindert den Körper jedoch an der Wärmeabgabe.“ Die Hitze staue sich im Körper, was zu Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung oder Kreislaufbeschwerden führen könne.

Senioren und Vorerkrankte gefährdet

Besonders vorerkrankte Leipzigerinnen und Leipziger sollten bei heißem Wetter Vorsicht walten lassen: Symptome wie Herz-Kreislauf-Beschwerden oder Migräne können durch das warme, feuchte Wetter noch verstärkt werden. „Das Wetter an sich ist kein Notfall, es kann aber in Einzelfällen zu Notfällen führen“, sagt Gries. Besonders Seniorinnen und Senioren könne die Hitze gefährlich werden. „Ältere Menschen haben oft eingeschränkte Möglichkeiten zur Temperaturregulation und ein geringeres Durstempfinden“, so der Mediziner, „sie ziehen sich trotz der hohen Temperaturen warme Kleidung an oder trinken zu wenig.“ Zuviel direkte Sonneneinstrahlung könne auch zu wirklichen medizinischen Notfällen wie Hitzschlag und Hitzeerschöpfung führen. Bisher verzeichne die Notaufnahme jedoch keinen besonderen Anstieg der Fallzahlen bei diesen wetterbedingten Notfällen.

Wetterfühligen Menschen empfiehlt Gries allgemeingültige Maßnahmen für heißes Wetter: „Keine schwere körperliche Arbeit oder zu viel Sport, ausreichend trinken und angemessene Kleidung tragen. Wer sich unwohl fühlt, sollte sich in einem kühlen Raum ausruhen oder auch mal kalt duschen – am besten sollte man einfach das tun, was der gesunde Menschenverstand einem sagt.“

Von Robin Knies