Das neue Berlin, „cool kid town“: So beschrieb die New York Times Leipzig in ihrem Ranking der sehenswertesten Orte der Welt 2020. Vor allem wegen ihres vielseitigen Nachtlebens landete die Messestadt unter den Top 52. Cordula Kunert kennt diese Liste. Sie unterstreicht ihrer Ansicht nach den Wert der Leipziger Clubkultur für die Lebensqualität. Und den unbedingten Kampf um ihren Erhalt – auch über Corona hinaus.

In der öffentlichen Debatte heißt es oft, dass es die Kultur mit am härtesten treffe, die Perspektiven für einen Weg heraus aus der Krise dünn aussehen. Der „Kampf ums Überleben“ steht im Zentrum. Wird diese Außendarstellung dem gerecht, was Sie aktuell wahrnehmen?

Kunert: Für die Szene ist das momentan ein zäher Kampf, ganz klar. Wenn ich mich über die Stadtgrenzen hinaus umschaue, gibt es den einen oder anderen Club, der inzwischen aufgegeben hat. Das muss man sagen. Noch im Mai und Juni hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir hier in Leipzig alle noch beisammensitzen. Das ist ein Erfolg. Die ClubbetreiberInnen zeigen einen langen Atem. Aber, und das ist mir wichtig zu betonen, es ist nicht so, dass in den letzten Monaten nichts passiert wäre und wir uns der Situation einfach so ergeben hätten. Im Gegenteil.

LVZ: Was meinen Sie damit genau?

Wir haben Kontakt zur Politik aufgebaut, haben Positionspapiere an EntscheidungsträgerInnen von Kommune und Land adressiert. Dann haben wir das Soli-Ticket initiiert. Eine Aktion, bei der Clubgänger aktiv etwas tun konnten. Bislang sind so 130.000 Euro zusammengekommen und das ist toll. Teile davon haben wir direkt ausgezahlt. Der Rest steckt in einem Notfalltopf, um zum Beispiel Insolvenzen abzuwenden. Im Sommer dann gab es das Format „outs:de“. Ein Projekt, mit dem wir Dank der Unterstützung des Kulturamtes wieder in die Kulturproduktion einsteigen konnten. Und parallel zu allem anderen kam das Streaming in Verbindung mit Spenden- und Crowdfunding-Kampagnen der einzelnen Locations. Aber es ist allen auch bewusst, dass das nicht reicht, um Existenzen zu sichern. Und es wäre auch nicht fair, unser Überleben einzig auf die LeipzigerInnen abzuwälzen. Da ist die Politik gefragt.

Mit #DASistLeipzig haben sich erstmalig bestehende Initiativen wie das Livekommbinat, Kreatives Leipzig und Leipzig + Kultur zusammengetan. Auch um auf kommunalpolitischer Ebene mehr Gewicht zu haben?

Unsere Synergien sind gigantisch. Das wussten wir schon vorher, durch die Pandemie hat sich die Zusammenarbeit jedoch intensiviert. Dadurch dass wir gemeinsam an einem Tisch sitzen, können wir geschlossener auftreten. Seit Corona sitzen wir einmal im Monat mit der Kulturbürgermeisterin digital zusammen. Dass das so regelmäßig funktioniert, ist eine echte Errungenschaft. Es sieht so aus, als würden wir auch nach der Krise weiterhin gut in Kontakt bleiben.

So häufig wie aktuell sind Clubs bundesweit, aber auch in Leipzig, in der Tat selten auf der Tagesordnung von Politikern. Ist das eine Chance?

Auf jeden Fall. Die Szene kämpft schon seit Jahren gegen ihr nicht besonders gutes Image an. Clubs sind Hybridbetriebe zwischen Wirtschaft und Kultur. Sie gelten rechtlich als Vergnügungsstätten, genauso wie Spielotheken oder Bordelle. Heißt: Förderprogramme gehen häufig an ihnen vorbei, weil Clubs allzu gerne in eine Schmuddelecke gedrängt werden und ihnen für die Kulturförderung Anerkennung fehlt. Dass wir jetzt politisch Thema sind, ist ein wichtiges Signal.

Vergnügungsstätte oder Kultureinrichtung? Die Pandemie macht es möglich. Im Februar kam der Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen im Bundestag zusammen, mit genau einem Tagesordungspunkt auf der Liste: Der deutschen Clubszene, ihrem Sterben und Strategien für ihren Erhalt. Allenvoran wurde eine Frage, unabhängig von Corona, in den Mittelpunkt gerückt: Sollten Clubs und Livemusikspielstätten weiter als Vergnügungsstätten gelten oder fortan als kulturelle Einrichtungen behandelt werden? Für die Szene ist die Antwort schon seit Jahren klar und würde einen Paradigmenwechsel bedeuten. Sie plädieren dafür rechtlich als kulturelle Einrichtungen definiert, also mit Theatern, Opern und Museen gleichgesetzt zu werden. Nicht wie bislang mit Spielhallen oder Bordellen. Dann hätten sie, neben der generellen Würdigung ihres kulturellen Beitrages, auch rechtlich eine bessere Handhabe. Beispielsweise wenn es um Themen, wie Verdrängung oder Mietsteigerungen geht. Denn einen Millieuschutz oder ähnliches gibt es für Vergnügungsstätten nicht. Im Berliner Bauausschuss war man sich Anfang des Jahrs einig darüber, dass an dieser Stelle handlunsgbedarf besteht. Konkreter wurde es bislang jedoch nicht.

Die Leipziger Clubszene hat die Corona-Zeit also auch genutzt, um nachhaltig politisch aktiv zu werden?

Es gab einfach mehr Raum und Notwendigkeit Projekte voranzubringen, die schon lange diskutiert wurden. Eine Sache ist beispielsweise das Konzept des Nachtbürgermeisters. Ab Herbst 2021 soll es bei der Stadt eine feste Koordinierungsstelle Nachtleben geben. Und einem Nacht-Rat, der daran angeschlossen ist. Eine Art informelles Bündnis von VertreterInnen der Szene. Das Ganze soll als Schnittstelle zwischen Bürgerinteressen, Politik, Verwaltung und Szene fungieren.

Und das soll wie genau funktionieren?

In anderen Städten gibt es so etwas schon. In Amsterdam hat man dadurch bereits Fußweg-Leitsysteme geschaffen, die Nachtschwärmer eher durch Büroareale als durch Wohnviertel führen. Oder Awareness-Teams gebildet, die sich unter die Leute mischen und ein Auge auf die Lage haben. Dadurch wurden sexuelle Übergriffe und Kleinkriminalität um etwa 25 Prozent verringert. Es geht ganz allgemein auch darum, Nachtleben als einen wichtigen Bestandteil urbaner Lebensqualität zu begreifen und die Vorteile in den Fokus zu stellen anstatt mit einer problematisierenden Perspektive darauf zu schauen.

Die nächsten Monate bleiben hart für die Branche. Gibt es Pläne für den Winter?

Ich bin ehrlich: Nichts, was unsere Gäste zufriedenstellt. Eigentlich nur eine Weiterentwicklung des Streamingangebots. Der Winter ist wohl gelaufen. Wir warten eigentlich nur darauf, dass es draußen halbwegs erträglich wird, um Formate unter freiem Himmel zu realisieren. Eine zweite Auflage vom „outs:de“ ist in der Überlegung. Und ich selbst sitze an einem Jahresrückblick. Wir haben trotz allem in diesem Jahr so viel erreicht. Dessen sollten wir uns bewusst sein.

