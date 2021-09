Kostengünstig Wohnen und Essen: Das Leipziger Studentenwerk wird 100 

Leipzig

„Es gibt einen roten Faden, der sich durch unsere wechselhafte Geschichte zieht: die Angebote und Leistungen haben sich zu jeder Zeit flexibel an die Bedürfnisse der Studierenden angepasst“, sagt die Geschäftsführerin des Leipziger Studentenwerks Andrea Diekhof. Zu Beginn dieser Geschichte vor 100 Jahren waren besonders die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum und Essen wichtige Anliegen der Studierenden.

Mit dem Ziel, Studierende in den schwierigen Jahren nach dem ersten Weltkrieg zu unterstützen und mit dem Nötigsten zu versorgen, gründete sich 1921 der „Verein Wirtschaftsselbsthilfe der Leipziger Studenten“. Wenig später wurde das erste Mal der Name Studentenwerk verwendet. In der Gründungszeit vermittelte das studentische Wohnungsamt zunächst Zimmer in Privatwohnungen. Im Connewitzer Lehrerseminar folgte ein erstes Wohnheim. 1931 wurde in Leipzig-Stötteritz das Erich-Bethe-Haus als erster Wohnheim-Neubau eingeweiht. Hier gab es für die Studierenden Gemeinschafts- und Arbeitsräume sowie ein Verpflegungsangebot.

Zahlreiche Angebote für Studierende

Zu DDR-Zeiten wurden die Studentenwerke als eigenständige Institutionen aufgelöst und erst 1991 wieder gegründet. Heute betreut die Institution rund 39.000 Studierende an acht Leipziger Hochschulen. Neben Wohnungen werden auch Jobs vermittelt, denn 60 Prozent der sächsischen Studierenden arbeiten neben dem Studium. Außerdem werden Sozial-, Rechts- und psychologische Beratungen angeboten sowie Studierende mit Kind etwa mit einem Kinderladen besonders unterstützt. In sieben Mensen und neun Cafeterien werden die Studierenden mit Essen versorgt.

Inzwischen gibt es in Leipzig 15 Studentenwohnheime, die Platz für rund 5300 Studierende bieten. Sie können hier zu vergleichsweise günstigen Preisen in Wohngemeinschaften oder Einzelapartments wohnen und Angebote wie Gemeinschafts-, Fitness- oder Probenräume nutzen. „Die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum und Essen sind zwar seit der ersten Stunde wichtige Aufgaben. Doch daneben gab es zu Beginn Frisierstube und Kleiderverleihamt, später Kinderbetreuungsangebote oder spezielle Leistungen für internationale Studierende. Mit der Pandemie bauen wir nun die Psychosoziale Betreuung bedarfsgerecht aus“, erzählt Geschäftsführerin Diekhof. Corona hätte mit digitaler Lehre, Überbrückungshilfen und einem wachsenden Bedarf an Psychosozialer Beratung neue Herausforderungen gebracht, betont sie.

Festveranstaltung zum Jubiläum

Am 7. September – dem Tag an dem vor 100 Jahren der Vorläufer-Verein gegründet wurde – feierte das Studentenwerk sein Jubiläum mit einer Festveranstaltung in der Mensa am Elsterbecken. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhardt Jung (SPD) betonte dabei: „Studentenwerke übernehmen wichtige Brückenfunktionen zwischen Wissenschaft und Stadt, zwischen akademischer und stadtgesellschaftlicher Lebenswelt. Daher will ich eine politische Lanze für das Studentenwerk brechen: Wir brauchen diese öffentlichen und dem Gemeinwohl verpflichteten Einrichtungen unbedingt.“

Von Lilly Günthner