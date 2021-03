Leipzig

Die Stadt Leipzig eröffnet ein Testzentrum in der Innenstadt. Von Samstag, 13. März, an können sich Leipzigerinnen und Leipziger kostenlos in der Unteren Wendelhalle des Neuen Rathauses auf Corona testen lassen. Bürgerinnen und Bürger können sich dort ohne vorherige Terminvergabe testen lassen – wochentags von 8 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr. Das Testzentrum soll bestehende öffentliche und private Test-Angebote ergänzen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Leipzig.

120 Personen können pro Stunde getestet werden

Die sogenannten Antigenschnelltests werden im Testzentrum an vier Stationen durch medizinisch geschultes Personal entnommen und die Testzertifikate vor Ort ausgestellt. Pro Stunde können laut Stadt bis zu 120 Personen getestet werden. Die medizinische Betreuung übernimmt die MEDIAN Klinik Leipzig. Die logistische Organisation verantwortet die Leipziger Messe.

Zutritt nur für Menschen ohne Symptome

Zur Einhaltung aller notwendigen Sicherheits- und Hygienevorschriften ist das Testzentrum als Einbahn-Straßen-System eingerichtet: Von der Registrierung mittels Personal- oder Reisepass geht es an eine der vier Schnellteststationen, weiter in den Wartebereich und schließlich zur Testauswertung und -bescheinigung. Ein Testverfahren dauert pro Person etwa zehn bis 15 Minuten. Zutritt zum Testzentrum erhalten nur Bürgerinnen und Bürger, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen, ein Mund-Nase-Schutz ist ebenfalls verpflichtend. Anonyme Tests sind nicht möglich.

Bei einem positiven Testergebnis erfolgt eine Verdachtsmeldung an das Gesundheitsamt. Die positiv getesteten Personen müssen sich sofort selbstständig in häusliche Quarantäne begeben und sollten sich zudem dringend mittels des genaueren PCR-Tests nachtesten lassen.

Weitere Informationen gibt es ab Freitag, 12. März, online unter: www.leipzig.de/corona-testzentrum sowie unter www.leipzig.de/coronavirus.

Von lvz