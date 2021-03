Neue Corona-Verordnung - Kostenlose Schnelltests in Leipzig: So ist der Stand am Dienstag

Bei vielen Leipziger Ärzten und in den sechs Corona-Schwerpunktpraxen werden jetzt tatsächlich kostenlose Corona-Schnelltests durchgeführt. Unklarheit herrscht jedoch noch bei Apotheken und Privatanbietern in der Messestadt vor. Hier der Stand vom Dienstag.