Kostenlose Schnelltests in Leipzig – so ist der Stand am Freitag

Es hat etwas gedauert, aber jetzt gibt auch die Stadt Leipzig richtig Gas bei den kostenlosen Corona-Tests. Nach dem Fehlstart am Montag und einigen zaghaften Pflänzchen am Dienstag ist das Angebot in den letzten Tagen deutlich gewachsen. Nicht nur die sechs Corona-Schwerpunktpraxen (mit allerdings kurzen Öffnungszeiten), viele Hausarztpraxen und andere niedergelassene Ärzte bieten mittlerweile die etwa 15 Minuten dauernde Prozedur an. Bei den Apotheken gab es jüngst ebenfalls Fortschritte.

Zum Beispiel offerieren die Central-Apotheke in der Grimmaischen Straße und die Schlehen-Apotheke in der Stöhrerstraße seit Donnerstag die kostenlosen „Bürgertests“. Andere – wie im Hauptbahnhof – warteten zeitgleich noch auf die Erlaubnis von den Behörden. Nach LVZ-Informationen soll diese bis Freitag, 12. März, für eine ganze Riege von Apotheken im Stadtgebiet erteilt werden. Ebenfalls ab Freitag will die Stadt auf den Internetseiten www.leipzig.de/coronavirus sowie www.leipzig.de/corona-testzentrum über Angebote zum Testen genauer informieren.

Voranmeldung bei Praxen und in Apotheken

Ob Arztpraxis oder Apotheke: In beiden Fällen wird dringend geraten, vorher anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Einige Einrichtungen bieten für Frühaufsteher mittlerweile auch eine Online-Terminbuchung noch für den selben Tag an – zum Beispiel die Hausarzt-Praxis Steinbach in Eutritzsch.

Mitte der Woche startete außerdem die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) das erste Angebot für Gratis-Tests ohne Voranmeldung in Leipzig. Dafür wurden im Testzentrum auf dem Flughafen separate Räume hergerichtet, um dort symptomfreie Interessenten komplett von Patienten mit Corona-Verdacht trennen zu können. In beiden Bereichen bestehe nun täglich von 16 bis 20 Uhr die Möglichkeit, sich kostenfrei auf das Virus prüfen zu lassen – uns zwar ohne Voranmeldung, so die KVS. Die genannten Zeiten gelten auch am Wochenende. Mitunter müsse aber etwas länger gewartet werden – etwa wenn gerade größere Passagiermaschinen gelandet sind.

In der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses hat Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ein Corona-Testzentrum einrichten lassen, das an diesem Sonnabend um 10 Uhr eröffnet wird. Die Kapazität: bis zu 120 Tests pro Stunde. Quelle: Kempner

Eine Überraschung gab die Stadt Leipzig erst am Donnerstag um 17.23 Uhr bekannt. Bereits am Montag hatte sie angekündigt, noch im Laufe der Woche ein eigenes Testzentrum eröffnen zu wollen. Zum Ort dafür hüllte sie sich jedoch lange in Schweigen. Nun wurde endlich mitgeteilt, dass dieses Zentrum in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses entsteht. An diesem Sonnabend, 13. März, um 10 Uhr soll es dort richtig losgehen.

An den Wochenenden von 10 bis 17 Uhr sowie montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr könne sich fortan im Rathaus jeder Leipziger auf das Virus checken lassen – ohne vorherige Terminvergabe, hieß es weiter. „Innerhalb weniger Tage haben wir ein immer enger werdendes Netz an Testmöglichkeiten in Leipzig geknüpft. Mein großer Dank geht an alle, die sich hier engagieren, an Ärzte und Apotheker und an die vielen privaten Initiativen“, ließ sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) dazu zitieren.

Leipziger Messe und Median Klinik unterstützen

Der Standort in der City sei ganz bewusst gewählt worden, so Jung. Die Stadtverwaltung wolle damit zeigen: „Wir sind offen für die Bürgerinnen und Bürger, wir sind für sie da. Das Zentrum ist ein weiterer Baustein, wie wir die Pandemie in den Griff bekommen können.“

Die technische Einrichtung, Registrierung und Koordinierung aller Beteiligten verantworte die Leipziger Messe, so die Stadt. Die so genannten Antigenschnelltests würden an vier Stationen durch medizinisch geschultes Personal vorgenommen und die Testzertifikate vor Ort ausgestellt. Pro Stunde könnten bis zu 120 Personen getestet werden. Die medizinische Betreuung übernehme die Median Klinik Leipzig.

Einbahn-Straßen-System mit Bescheinigungen

Zur Einhaltung der Sicherheits- und Hygienevorschriften sei das Testzentrum als Einbahn-Straßen-System eingerichtet: Von der Registrierung mittels Personal- oder Reisepass gehe es an eine der vier Schnellteststationen, dann weiter in den Wartebereich und schließlich zur Testauswertung und Bescheinigung. Zutritt in diesen Bereich der Wandelhalle erhielten nur Bürgerinnen und Bürger, die keine Symptome einer Corona-Erkrankung aufweisen. Sie müssen einen Mund-Nase-Schutz tragen. Anonyme Tests seien nicht möglich.

Bei einem positiven Testergebnis erfolgt eine Verdachtsmeldung an das Gesundheitsamt. Positiv getestete Personen müssten sich sofort selbstständig in häusliche Quarantäne begeben und sollten sich zudem dringend mittels des genaueren PCR-Tests nachtesten lassen. Dies wäre dann wiederum in Arztpraxen und auf dem Flughafen möglich.

Bei einigen privaten Anbietern wie dem Testzentrum in der Maximilianallee 16, bei den Johannitern in der Torgauer Straße 231 oder im Chocolate im Barfußgäßchen 12 gab es bis zum Donnerstagabend indes nur kostenpflichtige Testofferten. Wie zu hören ist, fragen bei den Privatanbietern inzwischen viele Firmen an, weil diese ihren Mitarbeitern nach Plänen der Bundesregierung auch bald regelmäßige Virus-Checks anbieten sollen. Seit dem 8. März 2021 hat gemäß einer Bundesverordnung jeder Mensch in Deutschland Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Test pro Woche.

