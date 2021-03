Neue Apotheken-Liste - Kostenlose Schnelltests in Leipzig – so ist der Stand am Wochenende

Das Angebot für kostenlose Corona-Schnelltests in Leipzig hat sich in den letzten Tagen enorm verbessert. Außer Arztpraxen, Flughafen und dem Testzentrum im Rathaus sind nun auch 14 Apotheken und andere Einrichtungen am Start – hier die aktuelle Übersicht.