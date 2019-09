Leipzig

„Fritzi – eine Wendewundergeschichte“ erzählt aus der Perspektive einer Schülerin vom Wendeherbst in Leipzig. Fritzi schlittert in die Widerstandsbewegung – und landet bei den Montagsgebeten in der Nikolaikirche. Schulklassen aus Leipzig und Umgebung können den Film bereits zum offiziellen Kinostart am 9. Oktober kostenlos sehen.

Zur Galerie Ein großes Bilderbuch in großen Bildern: „Fritzi. Ein Wendewunderbuch“.

Schnell anmelden

Lehrer sollten dazu ihre Klassen umgehend anmelden – unter dieser Mailadresse: schulkino@weltkino.de. Angegeben werden sollten Schule, Klassenstufe, die Anzahl der Schüler und Begleitpersonen sowie das Leipziger Wunschkino (Mehrfachnennungen möglich). Noch freie Plätze gibt es in folgenden Kinos: Cineplex Grünau, Regina Reudnitz und Schauburg Großzschocher.

Nach Erhalt der E-Mail erfolgt eine umgehende Information, ob die Klasse an der Sonderveranstaltung teilnehmen kann. Die Vergabe der Plätze erfolgt anhand der Reihenfolge der Anmeldungen. Geplanter Beginn der Vorstellungen ist gegen 9 Uhr und 11 Uhr. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich Alter oder Klassenstufen. Die Schulkino-Vorführungen initiiert und organisiert haben die Stiftung Friedliche Revolution, die Stadt Leipzig, Weltkino sowie als Sponsor die Sparkasse Leipzig. Schulmaterial unter https://www.weltkino.de/schulmaterial

Zusätzlich verlost die LVZ in Zusammenarbeit mit Nikolaikirche und Weltkino Freikarten für die Filmpremiere am 7. Oktober, 20 Uhr, in der Nikolaikirche: www.lvz.de/fritzi

Von lvz