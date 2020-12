Krank und vertrocknet: Auf Leipziger Friedhöfen werden Hunderte Bäume gefällt

Leipzig

Rot-weiße Absperrbänder signalisieren: Achtung, hier werden gerade Bäume Stück für Stück gekürzt oder gar gefällt. Es gibt kaum eine Abteilung auf dem Ostfriedhof, dem mit 20 Hektar zweitgrößten kommunalen Friedhof an der Leipziger Oststraße, ohne aufgestapelte Stämme. Nach Angaben des städtischen Amtes für Stadtgrün und Gewässer sind allein dort 140 Bäume abgestorben; davon wurden im Oktober und Dezember 2020 bereits 80 gefällt. „Ursache ist die anhaltende Trockenheit und die damit in Verbindung stehenden Schäden wie die Rußrindenkrankheit am Ahorn“, teilte das Amt auf Anfrage mit.

280 tote Bäume auf dem Südfriedhof

Alle Friedhöfe – gleich in welcher Trägerschaft – seien wie die Parkanlagen und der Auwald auch von dem Baumsterben betroffen. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssten auf dem Südfriedhof besonders viele tote Exemplare gefällt werden. Auf dem größten kommunalen Friedhof (72 Hektar) an der Prager Straße wurden sogar 280 vertrocknete und kranke Bäume ausgemacht, darunter vor allem Birken, Fichten, Buchen und Ahorne. Auch an Gehölzen habe die Trockenheit sichtbare Spuren hinterlassen. Einzelne Baumstämme würden als so genannte Habitatbäume stehenbleiben – zum Beispiel als Nistmöglichkeiten für Vögel.

Auch Stück für Stück werden einige Bäume auf dem Ostfriedhof eingekürzt.

Die Arbeiten werden laut Grünflächenamt zunächst vorrangig in Bereichen mit starkem Besucherverkehr, an Hauptwegen und Straßen durchgeführt und dann schrittweise auch in weniger genutzten Arealen bis in das Frühjahr 2021 fortgesetzt. Ausreichend vitale Bäume und Rhododendren werden bereits seit Mitte September auf den sieben städtischen Friedhöfen zurückgeschnitten, damit sie im kommenden Frühjahr wieder wie gewohnt austreiben. Die Neupflanzung von trockenheitsresistenten Arten sei in den nächsten Jahren geplant und werde in Abstimmung mit der Denkmalbehörde umgesetzt, heißt es weiter aus der Stadtverwaltung.

Verändertes Erscheinungsbild

Auch der Evangelisch-Lutherische Friedhofsverband, eine Verwaltungsgemeinschaft für sechs kirchliche Friedhöfe in Leipzig, beklagt massive Schäden. Insbesondere Fichten und Birken, aber auch Buchen seien schlichtweg vertrocknet, so Geschäftsführer Stefan Moosdorf. Viele Bäume seien durch die mangelnde Wasserversorgung anfällig für Krankheiten geworden. „Hier spielen der Borkenkäfer und die Rußrindenkrankheit eine große Rolle“, berichtet der Geschäftsführer weiter. „Auch in diesem Jahr mussten wir umfangreiche Baumfällungen vornehmen, was das Erscheinungsbild so mancher Friedhöfe verändert hat.“ Er geht davon aus, „dass Trockenheit und damit einhergehende Folgeerscheinungen uns in den kommenden Jahren weiter beschäftigen werden“.

Verlust auch bei Straßenbäumen

In Leipzig geht es aufgrund der Trockenheit vor allem den alten Parkbäumen in Grünanlagen schlecht. Laut Rüdiger Dittmar, dem Leiter des Amtes für Stadtgrün und Gewässer, hat Leipzig im vorigen Jahr davon mehr als 1300 verloren. Den Straßenbäumen hingegen gehe es noch erstaunlich gut. „Bei rund 60 000 Straßenbäumen verlieren wir pro Jahr im Schnitt 600. Im Vorjahr waren es 522. Das liegt im Limit“, so der Amtsleiter.

Von Sabine Kreuz