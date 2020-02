Kranke Bäume müssen im Leipziger Clara-Park gefällt werden

Leipzig

Weil es in den letzten beiden Jahren so trocken war, leiden viele Bäume im Leipziger Clara-Zetkin-Park an der sogenannten Rußrindenkrankheit. Nun müssen sie zum Teil gefällt werden, weil sie nicht mehr bruch- und standfest sind, erklärt das Amt für Stadtgrün und Gewässer. Am Mittwoch sollen die Baumpflege- und Fällarbeiten im Leipziger Clara-Park beginnen. „Der Clara-Zetkin-Park zählt zu den historischen Parkanlagen in Leipzig. Wir verfolgen das Ziel, grundsätzlich alle Bäume, die in denkmalgeschützten Anlagen von Fällungen betroffen sind, nachzupflanzen“, so die Behörde. Beeinträchtigungen im Straßenverkehr soll es keine geben. Gegebenenfalls müssten einige Parkwege gesperrt werden. Dafür bittet das Amt für Verständnis.

35 Bergahorne von Pilzerkrankung betroffen

Von der Pilzerkrankung sind etwa 35 Bergahorne betroffen. Auch zwei raumprägende Buchen seien abgestorben und müssen ebenfalls gefällt werden. Im Mariannenpark, im vorderen Rosental und auf dem Alten Johannisfriedhof hat das Amt für Stadtgrün und Gewässer schon Ende Januar mit den Baumpflegearbeiten begonnen. An diesen Standorten seien etwa 250 Bäume von der Rußrindenkrankheit betroffen. Auch in der Lenné-Anlage am Wilhelm-Leuschner-Platz wurden kranke und alte Bäume gefällt. Vor allem befallen die Pilzsporen Bergahorne, Silberahorne und Spitzahorne. Die Pflege- und Fällarbeiten sollen bis Ende Februar andauern.

Trockene Sommer führen zur Ausbreitung der Krankheit

„Die Trockenschäden und der Befall der Bäume mit Rußrindenkrankheit sind eine gesamtstädtische Herausforderung“, heißt es vom Amt. Die extrem warmen und trockenen Sommer 2018 und 2019 hätten zu erneutem Auftreten und Ausbreitung der Rußrindenkrankheit im Stadtgebiet geführt. Ein Schwerpunkt des Befalls ließe sich nicht ausmachen, erläutert die Behörde. Der extreme Niederschlagsmangel biete dem Pilz optimale Bedingungen bereits geschwächte Pflanzen zu befallen. Außerdem setze die Trockenheit bis in die tiefen Bodenschichten auch den Altbäumen stark zu, erklärt das Amt für Stadtgrün und Gewässer. „Vorbeugend kann man bei Altbäumen nichts tun, wir stellen aber die Bewässerung von Jungbäumen bei extremen Situationen bis zum 10. Standjahr sicher“, so die Behörde.

Von Elena Boshkovska