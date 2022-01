Leipzig

Dafür, dass Böllern weitgehend verboten ist, böllert es durchaus häufig in der Stadt. Und das schon seit dem frühen Abend, nachdem sich der letzte Tag des Jahres mit einem spektakulären Abendhimmel verabschiedet hat. Insofern wirkt es gar nicht so anders als früher, als Jahreswechsel noch nicht von einer Notfallverordnung bestimmt wurden, die das „Abbrennen pyrotechnischer Erzeugnisse außerhalb der Unterkunft“ untersagt. Doch der Anschein von Normalität verfliegt schnell wieder. In der weitgehend verwaisten Leipziger Innenstadt huschen nur einige wenige Passanten über die Straßen. Noch bis 20 Uhr dürfen Lokale ihre Gäste bewirten, dann gilt hier die Sperrstunde. Etwas Gedränge herrscht am frühen Abend allenfalls am Testzentrum am Leuschnerplatz. So weit, so freudlos.

In Connewitz war die Polizei mit einem Großaufgebot präsent, ernsthafte Zwischenfälle blieben aber aus. Quelle: Dirk Knofe

Ihren ersten annähernd brisanten Einsatz hat die Leipziger Polizei schon knapp sechs Stunden vor Mitternacht. Auf dem Augustusplatz sind ab 18 Uhr etwa hundert Menschen dem Aufruf zu einer Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen gefolgt. Auf dem Platz vor der Oper stellen sie Kerzen und Teelichter ab. „Silvester-Leuchten an der Oper“ nennen die Organisatoren ihre Aktion, für die auch die vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppe „Freie Sachsen“ auf ihren Kanälen geworben hatte. „Für unsere Freiheit sollen tausende Kerzen brennen“, heißt es in dem Aufruf. Gegendemonstranten aus der linken Szene versuchen, die Kerzen auszupusten oder umzustoßen. Beamte gehen dazwischen, um Auseinandersetzungen zwischen Corona-Protestlern und Gegendemonstranten zu verhindern. Es kommt zu einem Handgemenge, wenig später ist die Situation aber bereinigt. Die Teilnehmer der Versammlung werden von der Polizei aufgefordert, den Platz zu verlassen, was die meisten schließlich auch tun.

Polizeieinsatz auf dem Augustusplatz: Gegner der Corona-Politik stellen vor der Oper Kerzen auf, Gegendemonstranten wollen dies verhindern. Quelle: Dirk Knofe

Auch in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sind für den Silvesterabend Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen geplant, sodass die Polizei sich dieses Mal nicht hauptsächlich auf das Stadtgebiet Leipzig konzentrieren kann. Daher hat die Polizeiführung neben der Einsatzhundertschaft der Inspektion Zentrale Dienste sowie der Aufrufhundertschaft auch Beamte der Bereitschaftspolizei als Verstärkung angefordert. Ein eigens gebildeter Führungsstab koordiniert den Einsatz.

Doch dieses Großaufgebot bekommt zunächst nicht allzu viel zu tun. „Kein erhöhtes Einsatzaufkommen“, meldet die Polizei gut zwei Stunden vor Mitternacht. Bis 21 Uhr seien gerade mal etwas mehr als 350 Sachverhalte bearbeitet worden – so viel wie an jedem normalen Tag und völlig untypisch für ein Silvester in Leipzig.

Illegale Feuerwerkskörper sichergestellt

Tatsächlich beschäftigt die Ordnungshüter zunächst vor allem die auffällige Knallerei. Es komme „gehäuft zu Hinweisen aus der Bevölkerung anlässlich des Verbots des Abbrennens von Pyrotechnik“, so Behördensprecherin Mariele Koeckeritz. „In mehreren Fällen ergab die Prüfung vor Ort, dass es sich jedoch um das Zünden von Feuerwerk im Bereich der eigenen Unterkunft, beispielsweise Gärten oder Balkone handelte.“ Ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung sei dies nicht – solange es sich um erlaubte Pyrotechnik handelt. In Einzelfällen habe man allerdings Feuerwerkskörper ohne CE-Kennzeichnung sichergestellt und Verfahren eingeleitet.

Am Connewitzer Kreuz sind die Straßen eine halbe Stunde vorm Jahreswechsel wie leergefegt. Allerdings hat die Polizei auch sämtliche Zufahrten abgesperrt, lässt kaum jemanden aufs Kreuz. Abgesehen von der hohen Polizeipräsenz ist die Lage entspannt. Gegen 23.40 Uhr zischen aus einigen Hinterhöfen die ersten Silvesterraketen in den Himmel, ab Mitternacht wirkt es dann so, als habe es nie ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik gegeben. Vor den Häusern sitzen Jugendliche beisammen, am Herderpark wird getanzt, Kinder werfen Knallerbsen auf den Fußweg.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs

Etwa zur gleichen Zeit kommt es im Leipziger Osten zu Angriffen auf Polizei und Feuerwehr. Gegen 0.30 Uhr laufen bei Polizei und Feuerwehr die ersten Meldungen über brennende Gegenstände auf der Kreuzung Eisenbahnstraße/Hermann-Liebmann-Straße im Stadtteil Volkmarsdorf ein. Unbekannte haben hier Einkaufswagen mit brennendem Holz auf die Fahrbahn geschoben, umringt von ein paar hundert Schaulustigen. Als die Einsatzkräfte eintreffen, werden sie von mehreren Dutzend Personen attackiert. Dienstfahrzeuge werden beschädigt, Verletzte gibt es offenbar nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Landfriedensbruchs.

Zur Galerie Während es am Connewitzer Kreuz ruhig blieb, kam es in der Silvesternacht auf der Eisenbahnstraße im Leipziger Osten zu Angriffen auf die Polizei. Einkaufswagen brannten, Polizeifahrzeuge wurden beschädigt. Mehrere hundert Menschen hatten sich auf der Kreuzung Hermann-Liebmann-Straße versammelt.

Ohnehin überschlagen sich auf einmal die Ereignisse. Allein in der ersten Stunde des neuen Jahres zählt die Behörde rund 80 Einsätze, bis 2.30 Uhr sind es knapp 170 Fälle – vor allem Brände, Sachbeschädigungen, Unfälle und körperliche Auseinandersetzungen mit mehreren Schwerverletzten. Die Polizei ist jetzt im Dauerstress, eilt im Stadtgebiet von Tatort zu Tatort.

Viele Verletzte in Notaufnahme

Auch Notärzte bekommen trotz des Böllerverbotes reichlich zu tun. So verletzt sich in Gohlis ein Mann mit Pyrotechnik selbst. Und zwar so schwer, dass er im lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert wird. Sein Zustand ist kritisch. Zuletzt hatte die Zentrale Notfallaufnahme am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) sinkende Patientenzahlen zum Jahreswechsel, weil Böllern weitgehend untersagt war. Diesen positiven Effekt können die UKL-Ärzte diesmal nicht feststellen. Allein am 31. Dezember werden 90 Patienten in der Notfallaufnahme behandelt, darunter eine Reihe von Schwerverletzten, am Neujahrstag kommen weitere 40 hinzu.

Als die Polizei gegen 3.45 Uhr eine erste Zwischenbilanz zieht, ist von einem „starken Anstieg von silvestertypischen Einsätzen“ die Rede. Und das klingt trotz des Ausnahmezustands und der vielen Verbote wegen der Corona-Verordnung dann doch schon wieder sehr nach Leipziger Normalität.

Von Frank Döring