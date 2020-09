Krawalle in Connewitz: Wir bleiben cool, auch wenn’s kracht

Leipzig

Es ist schon paradox: Am Sonnabend soll in Leipzig wieder demonstriert werden – gegen eine Veranstaltung, die längst abgesagt ist. Der einst geplante EU-China-Gipfel findet nicht statt, dennoch hat jemand eine Demo „Gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas“ angemeldet. Schon der Ansatz, das freiheitliche Europa, das solche Demonstrationen überhaupt erst ermöglicht, in einen Topf mit China zu werfen, ist, gelinde gesagt, kühn. Die Ordnungshüter der Stadt, denen noch die Krawallnächte Ende letzter Woche in den Gliedern stecken, werden vermutlich erneut massiv gefordert. Jedenfalls ließ die gemeinsame Pressekonferenz von Polizei und Stadtoberhäuptern am Dienstag kaum Zweifel daran. Auf Fragen von Journalisten kamen eher ausweichende Antworten. Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal sagte beispielsweise auf die Frage, wer denn Anmelderin der Demo am Samstag sei, es handele sich um „eine natürlich Person“. Es sei bislang nie Praxis gewesen, „dass wir den Namen genannt haben“. Was bitte heißt denn „Praxis“? Gibt es die Gesetzeslage nicht her, den Namen zu nennen oder halten „wir in Leipzig“ das nur so?

Viel geschehen ist bisher nicht

Auf die Frage, wie es denn nun in Connewitz weitergehen soll, sagte OBM Burkhard Jung, man wolle mit den Menschen in dem Stadtteil das Gespräch suchen. Geplant sei das Ende letzten Jahres gewesen. Dann sei Corona dazwischen gekommen. Davor lag aber noch die Silvesterkrawallnacht und der OBM-Wahlkampf Anfang des Jahres. Dabei war Connewitz ein Dauerbrenner. Viel geschehen ist seither nicht.

Verschmitzter Ordnungsbürgermeister

Und auf die Frage, ob ein Verbot der Demo am Samstag mit bislang 800 Teilnehmern geprüft werde, sagte Rosenthal verschmitzt lächelnd: „Wir prüfen grundsätzlich alles.“ Das sollte wahrscheinlich irgendwie cool klingen. So wie „cool kid town“ Leipzig. So sind wir eben. Wir bleiben cool, auch wenn’s kracht.

Von Jan Emendörfer