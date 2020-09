Leipzig

Sie hat Silvester am Kreuz erlebt, er hat Silvester am Kreuz erlebt. Sie ist Connewitzerin, er Bereitschaftspolizist. Im LVZ-Streitgespräch reflektieren die Psychotherapeutin Nadine Berger (45) und Robert Conrad (33) ihre unterschiedlichen Sichten auf die Ausschreitungen – zusammen mit Redakteur Mark Daniel, der die beiden an einen Tisch gebracht hat und als Berichterstatter ebenfalls in der Nacht am Kreuz war. Ausgerechnet am Donnerstag, den 3. September, Stunden vor den ersten Ausschreitungen wegen der Räumung des besetzten Hauses in der Ludwigstraße, fand das Treffen statt. Es geht auch um künftige Möglichkeiten der Deeskalation.

Welche Gedanken kommen Ihnen zuerst beim Thema „Letzte Silvesternacht am Connewitzer Kreuz“?

Robert Conrad: Als Erstes kommt mir mein verletzter Kollege in den Sinn. Ich stand am AOK-Gebäude an der Wolfgang-Heinze-Straße und habe deshalb nicht gesehen, was passiert ist. Dann haben wir mitbekommen, wie der Beamte von Kollegen gestützt werden musste und dessen Füße über dem Boden schleiften. Dieser Anblick war erschreckend. Kurz darauf wurden Steine geworfen und Farbbeutel, die Situation eskalierte. Bis zu diesem Ereignis habe ich den Einsatz als einen normalen empfunden, wir haben entspannt ohne Helm da gestanden.

Nadine Berger, 45, ist seit sechs Jahren Connewitzerin und hat eine psychologische Praxis. Sie war am Neujahrsmorgen 2020 am Kreuz und hat die Konflikte miterlebt. Quelle: Christian Modla

Nadine Berger: Normal fand ich die Situation zu keiner Zeit. Schon am Nachmittag kreisten ungewöhnlich viele Hubschrauber über Connewitz, es fanden provozierend viele Personenkontrollen statt. Bei meinem Eintreffen am Kreuz gegen 0.20 Uhr – da war der verletzte Beamte schon fortgetragen worden – war die Stimmung unglaublich aufgeheizt, auch die Art des Polizei-Zugriffs war eine sehr aggressive. Mehrere Polizeigruppen sind in martialischer Haltung hin und her marschiert, das war völlig chaotisch. Ich habe gesehen, wie Beamte im Weg Stehende umgerissen haben. Einer gestürzten Frau wollten wir helfen, wurden jedoch daran gehindert. Wir waren alle konsterniert, hilflos und haben uns gefragt: Was ist hier nur los?

Conrad: Zu den Kontrollen kann ich leider nichts sagen, weil ich erst 19 Uhr vor Ort war. Als die Situation kurz nach Mitternacht kippte, ging es chaotisch zu, da gebe ich Ihnen Recht. An ein paar Stellen gab es kleine Feuer, also sind wir dort hin, haben gelöscht und sind wieder weg. Aber hätten wir die brennen lassen sollen?

Berger: Das kommt auf die Größe des Feuers an.

Conrad: Wenn es durch neues Material weiter gefüttert wird, ist es schwer zu sagen: Ab welchem Punkt sollen wir eingreifen? Es gab mehrere Brandherde.

Berger: Die Aktionen wirkten wegen der Größe des Trupps, der dort hingelaufen ist, oft unverhältnismäßig und deshalb bedrohlich.

Conrad: Die Order hieß: Wir löschen das Feuer in Zugstärke. Natürlich wirken Uniformen mit Körperschutzausrüstung anders als bei Streifenpolizisten. Das ist aber für die Sicherheit der Beamten notwendig. Zumal wir davor schon mit Steinen und Farbbeuteln beworfen wurden. Zum Umrennen: Wir bekamen beispielsweise den Funkspruch, dass der Polizeiposten in der Wiedebachpassage angegriffen wird. Wenn wir dann die Heinze-Straße entlangrennen, fehlt mir das Verständnis dafür, dass Menschen abseits vom Bürgersteig im Weg stehen bleiben. Wenn dabei im Weg Stehende umgestoßen wurden, ist das natürlich nicht in Ordnung, geschieht aber nicht mutwillig. Ich fand es allerdings auch sehr verantwortungslos, dass kleine Kinder zum Beispiel auf der Auerbachstraße teilweise allein herumrannten, auch in dieser schwierigen Stimmung.

Robert Conrad, 33, ist Polizeikommissar und Gruppenführer bei der Leipziger Bereitschaftspolizei. Er hatte schon mehrmals Einsätze in Connewitz – auch zu Silvester 2019/2020. Quelle: Christian Modla

Berger: Silvester am Kreuz ist ja auch in erster Linie ein Ort zum Feiern für die bunt gemischte Stadtteil-Bevölkerung und kein Ort der Auseinandersetzung. Ich fürchte, für die Polizei hat sich das Bild festgesetzt: In Connewitz ist der Bürger eine potenzielle Gefahr. Das halte ich für nicht angemessen, und ich glaube nicht, dass Sie am Augustusplatz genauso reagieren würden wie am Kreuz.

Conrad: Ich habe eine durchaus differenzierte Sicht auf Connewitz. Ich kenne dort auch privat viele, kenne das Connewitzer Straßenfest und die Kaffeetütenmodenschau. Mir ist bewusst, dass es hier um eine geringe Menge von Gewaltbereiten geht, die darauf warten, Steine oder Flaschen schmeißen zu können.

Sie wurden am Kreuz beworfen, beschimpft und beleidigt. Wie geht man als Polizeibeamter mit dieser Stresssituation um?

Conrad: Ich habe gelernt, Beschimpfungen nicht zu ernst zu nehmen. Sicher kann es sein, dass berufsunerfahrene Kollegen das anders sehen. Da spielt Adrenalin eine Rolle, und ich versuche zu beschwichtigen. Klar ist: Bei körperlichen Angriffen wie Flaschenwürfen habe ich als Gruppenführer die Verantwortung für meine Leute und die Bevölkerung, das müssen wir unterbinden. Aber auch Beleidigungen, die die Würde eines Menschen verletzen, müssen verfolgt werden.

Frau Berger, wie beurteilen Sie das Verhalten derjenigen, die es auf Krawall anlegen?

Berger: Es macht mich wütend. Ich habe gesehen, wie ein paar Leute versucht haben, Gullideckel hochzusprengen. Auch die körperlichen Angriffe zum Beispiel mittels Raketen oder Böllern finde ich unglaublich ärgerlich. Dahinter stecken meiner Beobachtung nach aber häufig jugendliche Männer, die Connewitz als eine Art Ausflugsziel sehen, um Grenzen auszutesten. Dieses Verhalten führt zum Pauschal-Urteil, Connewitz sei ein Stadtteil voller Chaoten und Extremisten. Ich weiß, wie schwer es für die Polizei ist, in solchen Situationen deeskalierend zu agieren. Wenn sie aber die Gewaltspirale mit hochdreht und auch Nicht-Involvierte durch die Polizei zu Schaden kommen, dreht sich die Stimmung.

Brandherde, aufgeladene Atmosphäre: das vergangene Silvester am Connewitzer Kreuz. Quelle: Kempner

Conrad: Wenn sich ein Polizist aus Sicht des Betroffenen falsch verhält, kann sich dieser beschweren oder eine Anzeige aufgeben. Eine unabhängige Stelle wird die Situation beleuchten und feststellen, ob die Beschwerde oder Anzeige gerechtfertigt ist und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Berger: Das macht kaum jemand, weil erstens der Beamte kaum zu identifizieren ist und es zweitens keine unabhängige Beschwerdestelle gibt. Zudem droht eine Gegenanzeige. Ich glaube nicht, dass da etwas bei rauskommt. Und viele erstatten keine Anzeige, weil sie nicht wollen, dass die Polizei ihre Daten und sie damit auf dem Kieker hat.

Conrad: Pauschal zu sagen: „Die Polizei ist böse“, und dann keine Möglichkeit zur Beleuchtung der Situation zuzulassen, ist mir viel zu einfach. Ich begrüße eine unabhängige Beschwerdestelle außerhalb der Polizei sehr, weil sie uns von den Vorurteilen befreien könnte, dass wir diese Beschwerden nicht ernst nehmen. Viele wissen jedoch gar nicht, dass es eine zentrale Beschwerdestelle der Staatskanzlei gibt. Dort kann jeder Beschwerden einreichen, und jede wird ernst genommen. Es müssen Stellungnahmen geschrieben werden, hier und da kann ein Disziplinarverfahren daraus erwachsen. Da überlegt man sich als Polizist durchaus: Wie kann ich das nächste Mal anders oder besser handeln?

Durch Vermummung beziehungsweise Helme und Uniform ist der Mensch nicht erkennbar. Wie hoch ist dieser Faktor aus Ihrer Sicht, dass es zu Aggressionen kommt?

Conrad: Leider hoch, aber oft notwendig. Ein Beispiel: Bei einem Einsatz mit mehreren Personen in Connewitz wurden meine Kollegen und ich angepöbelt. Ich habe daraufhin meinen Helm abgenommen, um die Kommunikation zu verändern. Das hat auch geklappt, und wir sind freundlich auseinander gegangen. Doch als wir den Ort verließen, flogen aus einem Haus Flaschen in unsere Richtung. Ich hatte aufgrund des Gespräches keinen Helm auf, hätten die mich am Kopf getroffen, hätte das schlimm ausgehen können. Es ist also schwer, die Eigensicherung und die offene Kommunikation ohne Helm in Einklang zu bringen. Wir können ihn nicht erst dann aufsetzen, wenn es bereits verletzte Beamte gibt.

Aktuell wird viel über Polizeigewalt diskutiert, über Rassismus in Uniform. Haben Sie das Gefühl, sich für Ihren Job rechtfertigen zu müssen?

Conrad: Das Image hat gelitten, in Leipzig unter anderem wegen des sogenannten „Fahrradgate“. Das ärgert mich ja selbst, weil damit auch unsere tägliche gute Arbeit unter den Tisch fällt. Aber ich stehe zu meinem Beruf und übe ihn mit Überzeugung aus. Es gibt natürlich Milieus, in denen man das aus Vorsicht verschweigt – leider.

Frau Berger, diese Stigmatisierung kennen Sie doch auch – „ Connewitz, das ist doch da, wo die Chaoten randalieren“?

Berger: Ja, definitiv. Der Blick ist eindimensional. Leider wird er oft von den Medien bestärkt. Das finde ich furchtbar, denn Connewitz ist vielfältig und lebenswert, und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Konflikte wieder eskalieren.

Haben Sie auch positive Erlebnisse mit der Polizei?

Berger: In der Silvesternacht haben ein Polizist und ich uns aus Versehen angerempelt und uns gegenseitig entschuldigt – und ich dachte: Krass, geht doch! An einem Abend haben Menschen wieder Pappe in einem Einkaufswagen angezündet. Einer schob noch eine Tonne in die Flammen. Die giftigen Dämpfe haben sich auf der ganzen Straße verbreitet, was mich sehr wütend gemacht hat. Obwohl ich die Denke hinter derartigen Aktionen – den Kiez für bestimmte Menschen unattraktiv zu gestalten – verstehen kann, finde ich, es muss andere Möglichkeiten geben. Die Polizei war in der Nähe, hat aber erstaunlicherweise nicht eingegriffen.

Conrad: Bei diesem Einsatz war ich dabei. Zusammen mit der Feuerwehr wurde entschieden, das Feuer runterbrennen zu lassen und nicht einzugreifen. Ich habe den Einkaufswagen dann nur später zur Seite geschoben.

Berger: Das fanden wir großartig!

Was kann generell die Bevölkerung gegen die Krawalle tun?

Berger: Ich habe gesehen, wie verschiedene Menschen versucht haben, bei Einzelnen, die immer wieder provoziert haben, die Luft rauszunehmen. Leider sind manche Menschen, noch dazu unter Alkoholeinfluss, wenig bis gar nicht einsichtig.

Was muss passieren, damit sich Wahrnehmungen verändern, Klischees aufweichen, Situationen nicht eskalieren?

Berger: Ende August war ich bei der ersten Polizei-Sprechstunde für Anwohner in Leipzig-Connewitz. Mich hat beeindruckt, dass die Polizei differenzierter geredet hat als einige Bürgerinnen und Bürger. Das ist ein wichtiger Weg. Auch Vorab-Gesprächsrunden mit politischen Akteuren wären gut. Veränderungen brauchen Zeit. Bedeutend wäre natürlich auch eine insgesamt auf Deeskalation ausgerichtete Polizeitaktik, also eine andere als die letztes Silvester.

Conrad: Ein Treffen wie heute zwischen uns ist auch wichtig. Eine negative Einstellung zu unserer Arbeit finde ich sehr schade, weil wir einen guten Job machen und intensiv an unserer Form der Kommunikation arbeiten.

