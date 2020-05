Gurke, Rhabarber, Melone: Leipziger kreieren abgedrehte Likörsorten

Leipzig

„Immer nur Pfefferminzlikör ging irgendwann nicht mehr“, erinnert sich Marcus Buschmann und lacht. Die Geschichte, wie die vier Freunde beschlossen haben, ihren eigenen Likör herzustellen, erzählt der 49-Jährige mit Begeisterung. „Alles hat mit einer Schnapsidee angefangen“, beschreibt der Konzertveranstalter einen gemeinsamen Umtrunk, bei dem der Gedanke zum ersten Mal ausgesprochen wurde. Mit Rhabarbersaft, Zucker, Zimt und Wodka starteten sie erste Versuche in der heimischen Küche. Von diesen ersten Gehversuchen bis zur eigenen professionellen Produktionsstätte dauerte es drei Jahre. Inzwischen hat die „ Connewitzer Likörfabrik“ knapp 60 Abnehmer, 6000 Liter gingen im vergangenen Jahr über die Ladentheke. Spätis, Bars und Gaststätten aus ganz Leipzig verkaufen die ausgefallenen Likörsorten. Denn bei Rhabarber allein sollte es nicht bleiben. Das Sortiment haben die Hobbyproduzenten mittlerweile um Melone und Gurke erweitert – und mit ihrem stilvollen Design und geschmackvollen Produkt sogar schon das Steigenberger Grand-Hotel als Abnehmer gewonnen.

Stilecht verpackt im Design der 1920er

„Die Intention war von Anfang an, einen Likör herzustellen, der wenig Alkohol enthält. Wir wollen die älteren Kunden erreichen, die einen Likör genießen und die jüngeren Leute, die Spaß an leckeren Getränken haben – aber sich nicht nur damit besaufen wollen“, erklärt Patrick Galander-Apelt. Der 42-Jährige ist mit Herzblut und Begeisterung dabei. Jede Flasche, die in ihrer Produktionsstätte an der Karl-Liebknecht-Straße befüllt und etikettiert wird, wischt er vor dem Verpacken noch mit einem weißen Samthandschuh ab. Seit Herbst 2019 ist der Umbau der ehemaligen Fleischerei abgeschlossen – vorher hatten die Leipziger ihr Produkt noch von anderen Anbietern abfüllen lassen. „Am Ende musst du es aber selbst machen. Es sind die kleinen Details, die uns wichtig sind“, sagt Buschmann. Von diesen kleinen Dingen gibt es viele. Das Etikett im Stil der 1920er-Jahre, das Logo einer alten Fabrikhalle und auch der Bügelverschluss – alles ist bewusst gewählt. „Es muss natürlich immer ein Porzellan-Verschluss sein. Plastik hat keinen Stil – und passt wirklich überhaupt nicht zum Look der 20er-Jahre.“

Mindestens 100 Gramm Zucker pro Liter

Rund 500 Liter produzieren die vier Freunde im Monat, jeder übernimmt dabei ein paar Aufgaben. Romy Thomas, 35, und Doreen Galander, 41, stehen heute in voller Montur an der Abfüllmaschine. In Schutzmasken, Handschuhen, Haarnetzen und Einweganzügen füllen sie „jede Flasche einzeln mit Leben“, wie Romy Thomas es formuliert. Nach der Arbeit folgt selbstverständlich eine Kostprobe, die Qualität des Produkts überprüfen die Leipziger regelmäßig selbst. Den Alkoholwert und mögliche Verunreinigungen überprüft zusätzlich ein Labor in Jena. Genau 15 Prozent hat der süße Tropfen am Ende, weniger ist auch nicht möglich. „Ein guter Likör braucht drei Dinge: Mindestens 15 Prozent Alkohol, mindestens 100 Gramm Zucker auf einen Liter Flüssigkeit und ganz viel Liebe“, sagt Patrick Galander-Apelt. Zwei der Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben, letztere sei optional, aber in der Connewitzer Likörfabrik besonders wichtig.

Die neue Sorte ist überraschend süß: Gurke

Die Rezepte der ausgefallenen Sorten wurden lange optimiert. Der richtige Sirup, Saft und vor allem der perfekte Wodka mussten gefunden werden. Der Gurkenlikör hat von den drei Sorten übrigens am meisten Zucker, 110 Gramm pro Liter. Die Mischung aus Frische, Süße und Gurke ist überraschend anders und mindestens eine Kostprobe wert. „So sinnlos war diese Schnapsidee am Ende dann doch nicht“, sagt Buschmann und ergänzt: „Dass wir das nach drei Jahren weiter zusammen durchziehen und noch richtig Spaß daran haben, das ist eigentlich der größte Erfolg.“

