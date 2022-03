Kreativmarkt auf Agra – ein Mekka für unabhängiges Design

Markkleeberg

Unikate über Unikate: Leuchten aus alten Zigarrenkisten oder ausgedienten Paletten, Steingärten in Flaschen, Schmuck aus Omas Silberbesteck, Lichterbögen mit Wunschmotiven, liebevoll genähte Kuscheltiere, Kunstdrucke mit unbekannten Leipzig-Motiven, bunte Lampen zum Puzzeln. Und überall gab es Überraschendes zu entdecken. So geschehen auf dem „handgemacht“-Kreativmarkt: Hunderte Besucher zog es am Sonntag in die Halle auf dem Agra-Veranstaltungsgelände. Markkleeberg wurde für einen Tag zum Mekka für unabhängiges Design und originelle Ideen. Alle Produkte nachhaltig und regional hergestellt. Über 120 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten Mode, Accessoires, Dekorationen, Papeterie, Möbel und Kunst. Individuelle Stücke, die in dieser Form niemand anderes fertigt. Handgemacht eben. Ein Paradies zum Stöbern, eine Börse für Ideen.

Galina Eckert inmitten ihrer Puzzle-Lampen. Quelle: André Kempner

„Verzweifelter Kampf gegen Windmühlenflügel“

„Recyclen, upcyceln, selbermachen. Die Lust auf Nachhaltigkeit und Individualität kommt immer mehr in Mode“, konstatierte Janine Sandig vom Dresdner JS-Veranstaltungszentrum und machte darüber hinaus auf einen besonderen Stand aufmerksam: einen Mitmachstand. Dort konnten alte CDs im Upcyclingverfahren hübsch gestaltet werden. „Der Verkaufserlös kommt ukrainischen Flüchtlingen zugute“, kündigte Janine Sandig an. Doch groß war das Interesse letztlich an allen Ständen. Stets umringt: die leuchtenden Hingucker von „Donna Quijote“ alias Denise Quarch.

Keine Unbekannte in der Szene. Wer dennoch über ihren Namen rätselte, den klärte die Chemnitzerin auf: „Als ich mit Upcycling begann, habe ich mich manchmal wie der Ritter von Cervantes gefühlt, der einen verzweifelten Kampf gegen Windmühlenflügel führt.“ Mittlerweile drehen sich die Mühlen anders. Aus ausgelagerten Gegenständen und Sperrmüll entstehen vielerorts neue, kostbare Gegenstände. Diesmal hatte die kreative, junge Frau Leuchten aus Palettenholz und Zigarrenkisten kreiert oder hübschen, alten Kaffeekannen, Bücherstapeln und selbst Fleischwölfen ihre selbst gefertigten Lampenschirme aufgesetzt.

Katja Glaß baut individuelle Schüttelkugeln und Schlüsselanhänger. Quelle: André Kempner

Nichts von der Stange

„Cool“, schwärmten zwei junge Mütter, die die Kreationen von „Donna Quijote“ in aller Ruhe bewunderten. „Unsere Töchter basteln Schüttelkugeln und Geschenke-Anhänger. Dadurch haben wir Zeit zum Bummeln und Stöbern.“ Sie suchten persönliche Geschenke, „keine von der Stange“, betonten die beiden Frauen. Nun, da waren sie beim Kreativmarkt „handgemacht“ auf der Agra genau richtig. Dort gab es ja überall was zu entdecken ...

Die Agra-Halle war am Sonntagnachmittag das Ziel vieler Menschen. Quelle: André Kempner

Von Ingrid Hildebrandt