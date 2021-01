Kreiselternrat Leipzig: Strategie für Digitalunterricht gefordert

Leipzig

Corona hat die Schwachstellen des Bildungssystems offengelegt. Die Problemlage ist allen bekannt – und eigentlich ausdiskutiert. „Unser dringender Appell war und ist es, die Fahrt auf Sicht zu beenden und längerfristige Strategien zu entwickeln. Wann fangen wir damit an?“, heißt es in einem Positionspapier, das der Kreiselternrat Leipzig, der alle Elternsprecher an den hiesigen Schulen vereint, unter der Überschrift „Ist das Schuljahr noch zu retten?“ vorgelegt hat. Darin wird erinnert, dass der Kreiselternrat bereits im Sommer 2020 – resultierend aus den Erfahrungen des Lockdown im Frühjahr 2020 und der vorhergesagten nächsten Welle – einen Plan B gefordert hat, um Planungssicherheit für die Familien zu haben und vor allem gute Bildung zu sichern. „Corona hat uns mit der Nase auf viele Probleme im Schulsystem gestoßen. Es ist nicht mehr zeitgemäß, muss reformiert werden“, hatte die Vorsitzende Nancy Hochstein im LVZ-Interview gesagt.

Angeboten wurde eine aktive Mitarbeit der Eltern. „Wir erleben zu oft ein Nebeneinander statt Miteinander, manchmal ein Gegeneinander“, wird jetzt konstatiert. Der Kreiselternrat hat daher Handlungsfelder formuliert, die aus seiner Sicht wichtig sind.

Lehrplan muss überarbeitet werden

Dabei gehe es zunächst um Orientierung und Qualitätsmanagement beim Homeschooling. Denn das Schulsystem sei eigentlich auf Präsenzunterricht ausgelegt. Notwendig seien daher „zukunftsorientierte Strategien, um auch in einer digitalen Umgebung qualitativ hochwertig handlungsfähig zu sein.“ Dafür brauche es ein Konzept für einen vollständigen oder teilweisen Online-Unterricht sowie Abstufung und Neuorientierung im Präsenzunterricht. „Das Abarbeiten von Aufgaben im Selbststudium und Hochladen von Dateien darf Teil, aber nicht Hauptteil von Homeschooling sein“, heißt es im Positionspapier. Der Kreiselternrat mahnt einen Lehrplan an, in dem „wesentliche Fähigkeiten, wie Medienkompetenz, Lern-Selbst-Kompetenz und die Gesundheitsverantwortung eines jeden einzelnen Schülers“ viel mehr Gewicht haben. Gefordert wird ein Leitfaden für das Homeschooling und die stufenweise Rückkehr zum Präsenzunterricht sowie ein Qualitätsmanagement für und an Schulen, das deren ständige Weiterentwicklung langfristig sicherstellt.

Ausweitung der Notbetreuung angeregt

Der Kreiselternrat Leipzig regt weiter an, die für die Klassen 1 bis 4 geltende Notbetreuung auf die Klassenstufe 5 und 6 auszuweiten. „Während der Notbetreuung soll es den Kindern ermöglicht werden, am digitalen Unterricht teilzunehmen, sowie die gestellten Aufgaben entsprechend zu bearbeiten.“ Falls Aufgaben erst am Abend nach Rückkehr der Eltern erledigt werden, sei dies „eine hohe Bürde“. Auch Ganztagsangebote seien auf digitalem Wege möglich. „Dafür wünschen wir uns einen Leitfaden und ein Finanzierungsmodell“, so der Kreiselternrat Leipzig.

Von M. O.