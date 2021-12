Krematorien in Dresden wegen Corona-Toter am Limit – so ist die Lage in Leipzig

Leipzig

Wegen der sehr hohen Inzidenz steigt in der vierten Corona-Welle die Sterberate. In Dresden ist deshalb die Kapazität in den Krematorien erreicht worden. Derzeit würden an Werktagen bis zu 80 Verstorbene verzeichnet, so die für den städtischen Bestattungsbetrieb zu­ständige Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Deshalb ist Dresden gezwungen, eine städtische Halle für die Lagerung von Särgen zu nutzen. Droht Leipzig eine ähnlich schwierige Entwicklung? Wir fragten nach.

Liegt in Dresden in den Herbst- und Wintermonaten die Zahl der Verstorbenen sonst bei 40 bis 60 pro Woche, ist sie momentan teilweise doppelt so hoch. Die Belegschaft im Krematorium Tolkewitz arbeitete aus diesem Grund in der Woche vom 22. bis 28. November an sieben Tagen, um Verstorbene möglichst rasch einzuäschern und die Lagernotwendigkeiten so klein wie möglich zu halten. Für Leipzig wird die aktuelle Sterberate momentan noch ermittelt, eine ähnliche Notlage sei jedoch kaum zu erwarten, informiert die Stadt.

100 Einäscherungen pro Woche

Die Auslastung des Krematoriums auf dem Südfriedhof liegt aktuell bei rund 80 Prozent, berichtet das Amt für Stadtgrün und Gewässer. In der Woche werden dort etwa 100 Einäscherungen im Zweischichtsystem an fünf Tagen durchgeführt – deutlich weniger als in Dresden-Tolkewitz, wo 320 Vorgänge pro Woche verzeichnet werden; ein über mehrere Wochen nicht zu leistendes Pensum, wie die Umweltbürgermeisterin betont.

Das städtische Krematorium auf dem Südfriedhof ist zwar das einzige im Stadtgebiet, allerdings nicht in der Region, so das Amt. Leipziger Verstorbene werden auch in Krematorien außerhalb der Stadt eingeäschert, das geschehe unabhängig von der Pandemiesituation. Weil somit ausreichend Kapazität vorhanden ist, werde – im Gegensatz zur Landeshauptstadt – kein Ausweichort für die Einstellung Verstorbener erforderlich. Eine prekäre Situation wie die in Dresden sieht man im Leipziger Rathaus nicht auf sich zukommen.

Respekt für emotionale Worte

Viel Respekt und Zustimmung in den sozialen Netzwerken bekam die Stadt Dresden für ihre emotionalen Worte zur Notlage. Scharf verurteilt die Verwaltung „Hass, Aufrufe zur Gewalt, Beschimpfungen, Antisemitismus, Verschwörungstheorien und die Behauptung, das Virus sei ja nicht so schlimm“. Angesichts der Sterberate hofft man: „Vielleicht bringen diese Fakten zum Nachdenken darüber, wie man miteinander umgeht.“

Von Mark Daniel