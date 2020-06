Leipzig

In Leipzig kommt ein Bauprojekt in Gang, das viele Autofahrer der Stadt zwei Jahre lang in Atem halten dürfte: Der Umbau des „Adlers“ – also der Kreuzung Antonien-, Zschochersche, Dieskaustraße im Leipziger Südwesten. Wie bereits kurz berichtet, hat die Landesdirektion Sachsen grünes Licht für den Ausbau des Knotens gegeben; die Pläne sollen demnächst öffentlich vorgestellt werden. Anschließend soll 2021 und 2022 umgebaut werden.

Straßenbahnvollsperrungen sind notwendig

Die Fäden der Planungen laufen bei den Leipziger Verkehrsbetrieben ( LVB) zusammen. Dort heißt es, das Vorhaben sei „komplex und aufwendig“. Die lange Bauzeit von zwei Jahren sei vor allem der Tatsache geschuldet, dass es in dieser Zeit weitgehend möglich sein soll, mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr – teilweise auch mit Schienenersatzverkehr – durch diese Verkehrsdrehscheibe zu fahren.

Anzeige

Die aktuellen Pläne sehen vor, im Jahr 2021 von Anfang Mai bis Ende Oktober zu bauen. Vom 24. Juli bis zum 6. September 2021 werde eine Straßenbahnvollsperrung erforderlich sein, teilten die LVB auf LVZ-Anfrage mit. „2021 werden die Anlagen in der östlichen Antonienstraße und in der Dieskaustraße erneuert“, skizziert Unternehmenssprecher Marc Backhaus das Großvorhaben. „Der Umleitungsverkehr der Straßenbahn soll über die Betriebskurve Nord von der Zschocherschen Straße in die westliche Antonienstraße führen.“

Weitere LVZ+ Artikel

Gleise werden für Bahnen aufgeweitet

Im Jahr 2022 soll von Anfang Juni bis Ende Oktober gebaut werden; eine Straßenbahnvollsperrung ist derzeit vom 25. Juni 2022 bis zum 29. August 2022 geplant. „In diesem Bauabschnitt werden die Anlagen in der Zschocherschen Straße und in der westlichen Antonienstraße erneuert“, so Backhaus. „Baumpflanzungen sind in beiden Jahren jeweils im November vorgesehen.“

Wie berichtet, planen die LVB den grundhaften Ausbau der Gleis-, Fahrleitungs- und Bahnstromanlagen mit einem größeren Gleismittenabstand von 2,80 Meter. Damit werden die Voraussetzungen für den Einsatz von modernen 2,40 Meter breiten Wagenzügen für den Straßenbahnbetrieb geschaffen. Neben einer Anpassung der Blindenleitsysteme werden außerdem die Haltestellen Antonienstraße Ost und West barrierefrei gestaltet.

Neue Fahrbahnen , Gehwege und Ampeln

Wegen dieser Verbreiterungen sind die Fällung einer Birke sowie die Überbauung einer Grünfläche erforderlich. Zur Kompensation werden 14 Alleebäume im Bereich des „Adlers“ in der nördlichen Zschocherschen Straße und an der Kaphaltestelle östliche Antonienstraße sowie in der Gleisschleife Großzschocher gepflanzt.

Die Stadt hat sich bereits im vergangenen Jahr mit einem Grundsatzbeschluss für das Großvorhaben ausgesprochen. Die stark frequentierten Haltestellen würden den Ansprüchen und Vorschriften nicht mehr gerecht, heißt es in dem Papier. Erforderlich seien auch die Erneuerung der Fahrbahnen und Gehwege, der Leitungen im Untergrund sowie der vorhandenen Ampelanlage. Auch die Nachrüstung einer Zeitinselsignalisierung westlich der Klarastraße sei erforderlich, heißt es in dem Papier. Die Straßenbeleuchtung müsse ebenso erneuert werden; auch Radbügel würden an der Kreuzung fehlen.

LVB informieren im Herbst über Details

Viele Details des Kreuzungsumbaus sind aber aktuell noch nicht spruchreif, weil einzelne Planungen noch laufen. Doch die LVB wollen im diesjährigen dritten oder vierten Quartal eine Informationsveranstaltung für die Bürgerschaft organisieren. Auf diesem Forum sollen neben den Details des Projektes auch die Bauabläufe sowie die während der Bauzeit geplanten Verkehrs- und Umleitungsführungen vorgestellt werden.

Von Andreas Tappert