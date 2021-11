Leipzig

Leipzig kommt beim Ausbau seines Straßenbahnnetzes nicht voran. Beteiligte sprechen hinter vorgehaltener Hand davon, dass dies an hausgemachten Problemen im Neuen Rathaus liege. Leipzigs Planer würden zerrieben, weil verschiedene Ämter gegeneinander arbeiten, heißt es. Deshalb müsse immer wieder umgeplant werden und der Bau neuer Straßenbahnstrecken komme nicht voran. Als besonders deutliches Beispiel wird immer wieder die geplante Neubaustrecke Mockau-Nord genannt.

„Schön, dass es endlich losgeht“

Kai-Uwe Arnold kann sich noch gut an den Bürgerdialog erinnern, zu dem Leipzigs Stadtverwaltung am 1. September 2016 in die Freie Waldorfschule in der Berthastraße eingeladen hatten, um die Pläne für den Bau der neuen Straßenbahnstrecke Mockau-Nord vorzustellen. „Damals sagte der zuständige Amtsleiter Michael Jana, dass die Pläne am Jahresende fertig sind und dann dem Stadtrat vorgelegt werden können“, erzählt der 53-jährige Borsdorfer. „Als geplanten Baubeginn nannte er das Jahr 2020. Wir waren alle froh und dachten: Das ist eine ideale Planung. Schön, dass es endlich losgeht.“

Es kam anders. Die Pläne wurden noch einmal komplett überarbeitet – obwohl die zuständigen Planer zu diesem Zeitpunkt bereits Unmengen Zeit in sie investiert hatten.

In der Tauchaer Straße ist es eng. Trotzdem will die Stadtverwaltung dort eine völlig neue Verkehrsanlage errichten. Quelle: André Kempner

Offiziell war man im Rathaus von dem Plan abgerückt, die neuen Straßenbahngleise neben den Fahrbahnen in Seitenlage zu verlegen. Damit seien erhebliche Sicherheitsdefizite für den Radverkehr verbunden, hieß es plötzlich. Auch komplizierte Eingriffe in die Ampelanlagen an der Strecken wären dafür erforderlich gewesen. Außerdem sei eine Mittellage wirtschaftlicher und ermögliche, zeitgleich die sinnvolle grundhafte Sanierung der Mockauer und Tauchaer Straße in Angriff zu nehmen.

Aber hätte man das nicht schon vorher wissen müssen? Oder gab es ganz andere Gründe, die ausschlaggebend waren?

Interne Gespräche mit beteiligten Planern

Kai-Uwe Arnold hat dies keine Ruhe gelassen. „Eine Stadt wie Leipzig muss doch Straßenbahnstrecken bauen können“, meint der Diplom-Ingenieur für Drucktechnik. Er hat deshalb mit Projektbeteiligten gesprochen und Geschichten gehört, die diese bei der Planung der Mockauer Trasse erlebt haben, aber nicht öffentlich äußern. Für ihn steht seitdem fest: „Ich bin mir sicher, dass das Umweltamt und das Grünflächenamt Einspruch gegen die ursprünglichen Pläne erhoben haben. Da gab es einen Krieg der Ämter – und am Ende wurden die fix und fertigen Pläne in die Papierkörbe geworfen.“

Getobt haben soll unter anderem ein Streit um den Erhalt der Baumallee an der an der Tauchaer Straße. „Ich hatte mich schon gewundert, dass diese Allee vor rund zehn Jahren von der Stadt in dem Trassenkorridor angelegt wurde, der seit DDR-Zeiten für die neue Straßenbahnverbindung freigelassen worden war“, meint Arnold. „Denn diese Allee schränkt den Spielraum für die geplante Straßenbahntrasse deutlich ein.“

Was heißt Baubeginn „ab 2026“?

Auch die Stadtverwaltung bestätigt, dass die Allee eine wichtige Rolle bei den Umplanungen gespielt hat. „Ja, die doppelte Baumreihe an der Tauchaer Straße zu erhalten war ein Anliegen der veränderten Planung und die jetzige Lösung ermöglicht dies“, heißt es in einer Antwort des Verkehrs- und Tiefbauamt auf eine entsprechende LVZ-Anfrage.

Für das Mockauer Straßenbahnprojekt war dies fatal. Denn die Umplanungen dauerten fast fünf Jahre. Doch auch jetzt, wo die neuen Vorplanungen fertig sind, will sich im Neuen Rathaus niemand auf einen Termin für den Baustart festlegen. Es heißt lediglich, dass „ab 2026“ mit einem Bau zu rechnen ist. Aber „ab 2026“ könnte auch 2030 heißen.

Aus Sicht der Leipziger Stadtverwaltung hat Mockau enorme Entwicklungspotenziale. Quelle: André Kempner

Welche Folgen haben die neuen Pläne?

Kai-Uwe Arnold glaubt aus seinen Gesprächen mit Projektbeteiligten zu wissen, woran das liegt. „Die neue Trasse birgt immer noch enormes Konfliktpotenzial“, erzählt er. Den Planern könnte es noch schwer fallen, das weitere Planungsverfahren zügig durchzuführen. „Wenn die voreilig gepflanzte Baumallee stehen bleiben soll, wird sich zusätzlicher Platz nur nördlich der Tauchaer Straße gewinnen lassen“, denkt er laut nach. „Denn dort sind Parkplätze angeordnet, die die Anwohner dringend brauchen. Da hagelt es Einsprüche. Ich sehe noch nicht, dass die jetzt geplante Trasse gebaut werden kann.“

Sollte dies zutreffen, könnte die Stadtverwaltung zum zweiten Mal mit einem jahrelangen Planungsverzug zu kämpfen haben. Und vielleicht hat die Verwaltung sogar erneut ihre knapp bemessenen Planungsressourcen in ein Projekt gesteckt, das am Ende zwar den Vorgaben aller Ämter entspricht, aber nicht in die Realität passt.

Immer mehr neue „Entwicklungsinteressen“

Die Stadtverwaltung äußert sich zu diesem neuen Konfliktpotenzial nördlich der Tauchaer Straße trotz LVZ-Anfrage nicht. Verlautbart wird lediglich, dass die beanspruchten Gesamtflächen beider Varianten „relativ gleich groß“ seien und die Variante mit der Straßenbahn in Mittellage „tendenziell“ etwas weniger Fläche verbrauchen würde.

Aber vielleicht verzichtet die Stadt auch nur deshalb auf einen konkreten Termin für den Baustart, weil sie gar nicht weiß, was ihr morgen oder übermorgen noch an Änderungwünschen einfallen wird. Denn im Rathaus wird betont, dass die neue Straßenbahntrasse nur ein Teil von großen Umgestaltungen in Mockau ist. Der Stadtteil sei unter anderem durch „aufkommende Entwicklungsinteressen“ stärker in ihren Blick geraten, heißt es. Themen seien zum Beispiel der Erhalt der Bäume in der Tauchaer Straße, der sparsame Umgang mit städtischen Flächen im Bereich Mockauer/Tauchaer Straße – der auch als Standort für eine Oberschule untersucht werde – und die sinnvolle Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsangebote an der Mockauer Post. Die „reine“ Trassenplanung für die Straßenbahn sei „zu einem weitgespannterem Ansatz einer integrierten Betrachtungen im Mockau geworden.“ Viel Raum für Planspiele. Doch was heißt das für die Stellflächen nördlich der Tauchaer Straße? Keine Antwort.

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) hat auch das Projekt Mockau-Nord von seinen Vorgängern „geerbt“. Hat er sich jetzt im Labyrinth der vielen Aufgaben verlaufen? Quelle: André Kempner

Keine Kraft für neue Streckenprojekte

Wie hoch der Preis von Um- und Neuplanungen ist, konnten Besucher des Oktober-Stadtrates im Neuen Rathaus miterleben. Dort wurde Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) gefragt, wie weit die Vorplanungen für drei konkrete Straßenbahn-Projekte gediehen sind, deren sofortigen Beginn der Stadtrat zwölf Monate zuvor angeordnet hatte: Von den drei großen Erweiterungsprojekten sei bislang lediglich eines – die sogenannten Südsehne von Grünau bis zum Zentrum-Südost – begonnen worden, räumte der Baubürgermeister ein. Mehr sei „in Anbetracht der übrigen Aufgabenstellungen im Verkehrs- und Tiefbauamt und bei den Leipziger Verkehrsbetrieben nicht möglich“ gewesen.

Von Andreas Tappert