Leipzig

Jetzt reagiert auch die Leipziger Konsumgenossenschaft auf den Krieg gegen die Ukraine: Die in Plagwitz beheimatete Einzelhandelskette will in ihren Filialen das Warenangebot aus Russland überprüfen – und Produkte von russischen Firmen aus dem Angebot nehmen, die sich hinter den Angriffskrieg ihrer Regierung gegen die Ukraine stellen. Die Leipziger folgen damit dem Beispiel anderer Handelsketten, die zu Wochenbeginn ein ähnliches Vorgehen angekündigt haben.

Hilfstransport soll am Freitag abfahren

„Wir wollen auf keinen Fall den Krieg unterstützen“, erklärte Konsum-Sprecherin Anja Malek am Mittwoch auf LVZ-Anfrage. „Aber bei unseren Angebot aus Russland handelt es sich um ein relativ kleines Sortiment, und deshalb lassen wir diese Ware vorerst in den Regalen, bis die Prüfung abgeschlossen ist.“ Intern sei aber schon beschlossen worden, die russischen Anbieter „genau“ zu prüfen. „Wir wollen keine Waren von Unternehmen anbieten, die den Krieg verharmlosen.“

Die Konsumgenossenschaft hat in den vergangenen Tagen auch Kontakt mit Flüchtlingslagern an der ukrainischen Grenze aufgenommen. „Wir haben uns telefonisch erkundigt, was dort benötigt wird“, so die Unternehmenssprecherin. Diese Dinge würden jetzt zusammengestellt. „Am Freitag wird sich ein Transport auf den Weg machen, der unter anderem Dosen, Obst, Schokolade und Kekse in das Gebiet bringt. Wir werden auch weitere Hilfsaktionen durchführen.“

Bereits am Dienstag hatten andere Einzelhändler angekündigt, russische Produkte aus ihren Regalen zu verbannen. Der Handelsriese Rewe erklärte, er werde für „Rewe und Penny in Deutschland Lebensmittel, die in Russland produziert werden, auf zentraler Ebene auslisten“. Diese Artikel würden nicht mehr bestellt. Noch in den Lagern und Märkten vorhandene Bestände würden aber nicht vernichtet, sondern befänden sich derzeit noch im Verkauf oder würden im Laufe der Zeit den Tafel-Organisationen oder ähnlichen Initiativen zur Verfügung gestellt.

Handelsketten wollen ein Zeichen setzen

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka geht ähnlich wie die Leipziger Konsumgenossenschaft vor und überprüft sein Warenangebot. „Wir unterstützen alle Sanktionen, die von der EU und der Bundesregierung auf den Weg gebracht wurden und werden“, erklärte die Kette. „Deshalb ermitteln wir bereits, ob und in welchem Umfang wir Produkte aus Russland beziehungsweise von Unternehmen, die in Händen russischer Oligarchen sind, in unserem Sortiment führen.“

Der Discounter Aldi Süd berichtete, er habe bislang nur einen Artikel aus Russland im Angebot gehabt: Wodka in der 0,7-Liter-Flasche. „Wir haben entschieden, den Artikel auf unbestimmte Zeit auszulisten“, wurde ein Unternehmenssprecher zitiert. Aldi wolle damit in der aktuellen Situation ein Zeichen setzen. Auch das Schwesterunternehmen Aldi Nord verbannte Schnaps aus Russland aus den Regalen. „Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die unter Krieg und Gewalt leiden“, betonte dort ein Sprecher.

Von Andreas Tappert