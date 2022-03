Krieg gegen die Ukraine: Große Demos in Leipzig geplant

Leipzig

Mehrere Leipziger Gruppen rufen online und in den sozialen Medien für Freitag zu einer Demonstration anlässlich des Kriegs gegen die Ukraine auf. Unter dem Motto „Stoppt den Krieg. Aufrüstung schafft keinen Frieden“ mobilisieren unter anderem „Students for Future“, das „Solidaritätsnetzwerk Leipzig“ und die „Links-Jugend“ für eine Versammlung ab 18 Uhr auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz auf. Auch das Protestbündnis „Leipzig nimmt Platz“ verbreitetet den Aufruf.

Laut Versammlungsbehörde der Stadt wurde einen entsprechende Versammlung mit bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern angemeldet. Vom Startpunkt auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ist demnach ein Demonstrationszug über den Innenstadtring via Roßplatz, Augustusplatz, Georgiring, Willy-Brandt-Platz und Tröndlinring zum Richard-Wagner-Platz geplant. Dort soll eine Zwischenkundgebung stattfinden. Im weiteren Verlauf werde man zum Brühl und über die Reichsstraße und die Grimmaische Straße zur Abschlusskundgebung auf den Markt ziehen. Auf der gesamten Strecke sei zwischen 18 und 20 Uhr mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Ebenfalls für den Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr wurde eine Versammlung unter dem Motto „Mahnwache für die Ukraine – Putins Krieg stoppen“ mit 100 Teilnehmenden auf dem Augustusplatz vor der Oper angemeldet. Im Laufe des Wochenendes sollen zudem weitere Demonstrationen folgen. So wollen beispielsweise am Samstag Menschen unter dem Motto „Stand with Ukraine“ zwischen 15 und 17 Uhr auf dem Markt ein Zeichen der Solidarität für das von Russland angegriffene Land setzen. 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden angemeldet.

Von Anton Zirk