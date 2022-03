Leipzig

Die Welle der Solidarität in der Leipziger Bevölkerung ist groß: Während sich die einen an unzähligen Spendenaktionen beteiligen, räumen andere ihren Wohnraum frei, um Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet Unterschlupf zu bieten.

Kater Simba musste unbedingt mit

Eigentlich wollten sich die drei Freundinnen wie jedes Jahr im Frühsommer in ihrer Heimatstadt Kiew treffen. Jetzt sitzen sie gemeinsam am Küchentisch von Irina Schulmann und haben Tränen in den Augen. Die 52-jährige gebürtige Ukrainerin wohnt mit ihren Eltern und Ehemann Andreas in Lindenau. Seit Putins Krieg in der Ukraine ist alles anders.

„Als ich von den Bombenangriffen erfuhr, habe ich sofort meine Freunde angerufen. ,Packt Eure Sachen und kommt her‘, habe ich ihnen gesagt“, berichtet die gelernte Krankenschwester und Erzieherin, die seit 22 Jahren in Leipzig lebt. Seit einer Woche teilen Irina und Andreas ihre Zwei-Zimmer-Wohnung mit Tanja Schumarowa und deren Tochter Julia. Und auch Kater Simba hat ein Plätzchen gefunden. „Dass wir einmal Tiere im Haus haben würden, damit haben wir nicht gerechnet“, erzählt das Ehepaar, das für die beiden Geflüchteten und die Samtpfote das Wohnzimmer umfunktioniert hat.

Mit viel Herz: Irina Schulmann und Ehemann Andreas beherbergen zwei ukrainische Flüchtlinge in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Leipzig-Lindenau. Quelle: André Kempner

Nachts um 3 Uhr kamen die beiden Mitbewohnerinnen in der Pleißestadt an. Die traumatischen Ereignisse der Flucht sind noch immer in ihren Augen zu sehen. Studentin Julia zeigt Handyfotos von bedrohlichen Panzern, erzählt von kilometerlangen Menschenschlangen vor der Grenze, den Schlafplätzen auf einem Feld, der panischen Angst, in der Kälte ohne Essen ausharren zu müssen, von dutzenden stehengelassener Koffer, die von ihren übermüdeten Besitzern nicht weitergeschleppt werden konnten. Die junge Ukrainerin entschied sich letztendlich nur für das Nötigste – und für Simba, ihr geliebtes Haustier. „Ohne meinen Kater hätte ich meine Heimat niemals verlassen“, sagt die 26-Jährige leise und bedrückt. „Andreas ist früh aufgestanden, um ein Katzenklo zu besorgen“, erzählt Irina und freut sich, dass sich der tierische Gast auf den 59 Quadratmetern sicher fühlt.

Zu siebt sitzen nun drei Familien tagsüber in der Küche, die Irina liebevoll mit Narzissen dekoriert hat, kochen Mittagessen, hören Nachrichten und trinken kannenweise beruhigenden Tee, um das Geschehene auszuhalten und zu verarbeiten. Irinas Freundin Tata Matvieieva, deren Sohn Antonii (11) und ihr Neffe Vladislav (12), kämpfen mit den schockierenden Erlebnissen der letzten Tage. Sie nahmen den längeren Weg über Rumänien nach Deutschland. Für den Zwölfjährigen ist die Flucht besonders hart, denn er hat der Ukraine ohne seine Mutter, die als Ärztin arbeitet, den Rücken gekehrt.

Irina Schulmann (Dritte von links) mit ihren ukrainischen Gästen Vlad, Tata Matvieieva, Tanja Schumarowa, Julia mit Kater Simba, eine zehn Kilogramm schwere Britisch-Kurzhaar-Katze, und Antonii (von links) in der Küche. Quelle: André Kempner

Vor drei Tagen lagen sich Tata und Irina im Leipziger Hauptbahnhof in den Armen. Ein erstes Zuhause fand die Mutter, die ihren Ehemann und einen älteren Sohn im Krieg zurücklassen musste, mit den beiden Jungen im Hostel „Five Elements“ in der City, wo sie herzlich empfangen wurden. Sie hoffen jetzt auf ein bisschen Normalität, eine eigene Wohnung – und dass die Kinder bald in eine Schule gehen können.

Am Abend erfährt Tanja Schumarowa, dass ihr Ehemann, der in Kroatien arbeitet, mit dem Bus in die Ukraine gefahren ist, um als Freiwilliger gegen den russischen Aggressor zu kämpfen ...

Leeres Hostel macht Schlafsäle voll

„Menschen brauchen einen Schlafplatz und unser Haus steht in der Pandemie leer“, sagt Laila Yousefvand vom Leipziger Hostel „Five Elements“. Mit fünf Mitarbeitern und drei freiwilligen Helfern kümmert sich die 36-Jährige gegenwärtig um 48 Geflüchtete, die in dem Hostel vorübergehend zuhause sind. „Wir haben unsere Verbindungen zum Café Kiew und dem Verein Ukraine-Kontakt genutzt, um mit unserem kostenlosen Angebot schnell an den Start gehen zu können“, berichtet die leitende Angestellte. Innerhalb von 24 Stunden seien die Schlafsäle gefüllt gewesen. Da die Flüchtenden komplett ohne Gepäck angereist sind, bestehe großer Bedarf an Hygiene-Artikeln, Kleidung für Frauen und Kinder, Spielsachen und haltbare Nahrung. Die Annahmestelle, die sich im leergeräumten Billardzimmer befindet, ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Gehören zum Hostel-Team, das sich auch um Sachspenden kümmert: Patrick Heise und Sarah Gerbel vom „Five Elements“ in Leipzig. Quelle: André Kempner

Die ersten Kisten seien eingetroffen, freut sich die Hostel-Chefin: „Außerdem hat ein Leipziger Unternehmer, der anonym bleiben will, angefragt, ob er Privatzimmer anmieten kann, um sie ukrainischen Flüchtlingen zu überlassen.“ Eine Geste, die schon seine Interessenten gefunden hat – und gern angefragt werden kann.

Die Kinder stellen Fragen

Als Inga Bykova von den Bombardierungen in Kiew erfährt, weiß sie sofort, dass ihre Hilfe benötigt wird. „Das Haus meiner besten Freundin, die ich seit der Schulzeit kenne, ist nur anderthalb Kilometer von einem Militärflughafen entfernt. Ein guter Freund ist mit dem Auto an die rumänische Grenze gefahren, um Alla und ihre beiden Kinder sowie die 70-jährige Schwiegermutter nach Deutschland zu bringen. Ihren Mann und ihre Mutter musste sie leider zurücklassen“, erzählt die 45-Jährige, die seit 1999 in Leipzig lebt.

Zeichen setzen: Gastgeberin Inga Bykova beherbergt eine Mutter aus Kiew mit ihren Kindern Katja (6) und Svjatoslav (16). Quelle: André Kempner

Die zweifache Mutter, die als Assistentin der Geschäftsführung arbeitet, lebt mit ihrer Patchworkfamilie in einer Vier-Raum-Wohnung in Gohlis. Die neuen Mitbewohner sind vor wenigen Tagen eingezogen und schlafen in den Kinderzimmern, auf der Ausziehcouch im Wohnzimmer und im Arbeitszimmer. An Normalität sei aufgrund der großen Ungewissheit nicht zu denken: „Der 16-jährige Svjatoslav, der in der Abschlussklasse gelernt hat, fragt mich, ob er hier bei uns zur Schule gehen kann. Und die sechsjährige Katja möchte gerne weiter tanzen“, erzählt Inga Bykova. „Diese Fragen sind momentan leider nicht zu beantworten. Aber die Drei sind in Sicherheit, haben einen Schlafplatz, etwas zu essen. Und viele Freunde vor Ort, die sie unterstützen“, sagt die Gastgeberin.

Von Regina Katzer