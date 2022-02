Leipzig

Eine Gruppe Leipziger Bürgerinnen und Bürger will nach dem Angriff Putins auf die Ukraine Leipzig als Stadt der friedlichen Konfliktlösung anbieten. Die Gruppe hat am Sonntag in einem Brief an Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Bitte geäußert, sich dafür einzusetzen. In dem Schreiben verweisen sie auf die Friedliche Revolution, die mit der Unterstützung der damaligen Sowjetunion in der deutschen Einheit mündete – und auf die partnerschaftlichen Beziehungen zu Kiew.

„Es geht darum, einen äußerst komplizierten Knoten zu entwirren, den bedrohlichen Zustand wechselseitiger Sprachlosigkeit rasch zu überwinden, um weitere sinnlose Opfer und Zerstörungen zu verhindern“, heißt es in dem Brief an Jung. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Hermann Winkler, Präsident des nordostdeutschen Fußballverbandes und DFB-Vize, sowie der ehemalige IHK-Präsident Wolfgang Topf.

Verhandlungen in Belarus geplant

Derweil haben Russland und die Ukraine Verhandlungen in Belarus zugestimmt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am Sonntag ein Treffen ukrainischer Unterhändler mit russischen Diplomaten an. Es solle an einem Ort an der belarussischen Grenze stattfinden. Der genaue Ort und Zeitpunkt des Treffens blieben zunächst offen.

Zuvor hatte Russland mitgeteilt, eine russische Delegation sei nach Belarus geflogen. Ein Treffen in dem Nachbarland, in dem große russische Militäreinheiten stationiert sind, hatte Kiew aber abgelehnt. „Die russische Seite und die russische Delegation vor Ort sind vollständig auf die Verhandlungen vorbereitet“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Von jhz/ak (mit dpa)