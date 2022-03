Leipzig

Angestrahlt für den Frieden: Unter dem Motto „Frieden in der Welt!“ wird am Mittwoch um 19 Uhr eine überdimensionale Friedenstaube auf das Leipziger Völkerschlachtdenkmal projiziert. Teilnehmer der Aktion sollen in der Tradition der Friedlichen Revolution vom Herbst 1989 Kerzen mitbringen, teilte die Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig am Dienstag mit. Die Aktion wird auf Initiative von Leipziger Künstlerinnen und Künstler gemeinsam mit der Stiftung Völkerschlachtdenkmal sowie Unterstützung der Stadt Leipzig umgesetzt.

„Die Stiftung Völkerschlachtdenkmal unterstützt diese weithin ausstrahlende Friedensaktion aus vollem Herzen. Als mit den dunkelsten Zeiten von Krieg und Besatzung 1813 verbundenes Wahrzeichen der Stadt Leipzig steht das Denkmal heute für Frieden und Völkerverständigung in ganz Europa“, sagte der Geschäftsführer der Stiftung, Anselm Hartinger. Es gehe um eine einfache und klare Botschaft: Leipzig wünscht sich „Frieden in der Welt“.

Von RND/epd