Leipzig

In einer exklusiven Botschaft an die Stadt Leipzig hat der Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko seine Eindrücke aus der umkämpften ukrainischen Hauptstadt geschildert. „Heute durchleben die Kiewer und die ganze Ukraine den siebten Tag der Hölle“, beginnt Klitschko seine Nachricht, die das Rathaus laut eigenen Angaben am Mittwochmorgen erreicht hat. Vier Millionen Bürger Kiews versuchen laut Klitschko, die russische Aggression zu stoppen.

Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit im Rathaus, bestätigte der LVZ, dass Leipzig die einzige Partnerstadt Kiews sei, die die Botschaft übermittelt bekommen habe. Die ukrainische Hauptstadt pflegt auch Kooperationen mit Athen in Griechenland, Vilnius in Litauen und dem US-amerikanischen Chicago.

Kiew ist inzwischen selbst das Ziel der Invasion

Die ukrainische Hauptstadt gilt inzwischen als eines der Hauptziele der russischen Invasion, die Russlands Präsident Wladimir Putin vor einer Woche begonnen hat. Übereinstimmenden Berichten zufolge verlief der Angriff aber bislang nicht so schnell, wie die russische Führung sich dies erhofft haben soll. Befürchtet wird nun ein massiver Ansturm auf die Metropole.

„Russen töten uns, beschossen unsere Mitbürger mit ballistischen Raketen und Salvenfeuersystemen. In Kiew schlagen Raketen in mehrstöckigen Häusern ein – mehrere Menschen starben“, berichtet Klitschko in seinem Schreiben. Der Bürgermeister verweist auch auf das Bombardement eines Fernsehturms in der ukrainischen Hauptstadt sowie den Beschuss der Gedenkstätte Babyn Jar.

„Unsere Kinder, Frauen, alten Menschen gehen durch die Hölle.“

Dort hatten deutsche Truppen im September 1941 nach dem Einmarsch in Kiew mehr als 33.000 Juden ermordet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, selbst Jude, hat den Angriff bereits als Attacke auf die ukrainische Geschichte verurteilt.

Lesen Sie auch Leipziger Restaurant Kiew wird zum Anker für geflüchtete Ukrainer

Klitschko kündigt ferner an, „unsere Heimat bis zum letzten Atemzug zu verteidigen“. Rund um Kiew würden Menschen ihr Leben geben, um den russischen Angreifer zurückzuhalten. Auch in der Zivilgesellschaft seien Opfer zu beklagen. „Unsere Kinder, Frauen, alten Menschen gehen durch die Hölle.“ Die Stadtverwaltung arbeite aber weiter, „ohne Panik, ohne Chaos“, wie Klitschko schreibt.

Dass die Mitteilung Kiews ausschließlich an Leipzig versandt wurde, lässt sich auf die enge Partnerschaft zurückzuführen, die beide Städte pflegen. Als Höhepunkt der Zusammenarbeit wird die Rede angesehen, die der ehemalige Profi-Boxer auf dem Leipziger Lichtfests im Jahr 2021 gehalten hatte. Schon damals betonte er, die Ukraine dürfe sich nicht in das Einflussgebiet des „Autoritarismus hineinzwingen lassen“. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung wandte sich zuletzt auch direkt an seinen ukrainischen Amtskollegen, den er selbst als „Freund“ bezeichnet. „Bitte melde dich, lieber Vitali“, sagte er. Auch forderte der SPD-Politiker: „Stoppt diesen Krieg. Sofort“

Von flo