Leipzig

Es ist noch dunkel, als am Dienstagmorgen zwei Männer am Leipziger Rennbahnweg stehen und darauf warten, dass es endlich losgeht. Einer der beiden heißt Alexander Cherkashyn. Er hat kaum etwas dabei, nur eine Fleecejacke, feste Schuhe, Handy und Ladegerät. „Ich habe kaum geschlafen vor Aufregung“, sagt er.

Cherkashyn, ein 43-jähriger Diplom-Tierarzt aus der Ostukraine, lebt seit 20 Jahren in Leipzig. Er lernte seine Frau Oksana hier kennen, eine Westukrainerin. Sie bekamen einen Sohn. Dann marschierte Putin in ihre Heimat ein.

Verschiedene Menschen unterstützen die Leipziger

Am Sonntagabend saß Cherkashyn in der „Barcelona“, einer Tapas Bar in der Leipziger Gottschedstraße. Seine Frau hat hier früher gearbeitet. Und sie hatte der Barchefin Bea Wolf erzählt, dass ihre Familie aus der Ukraine flüchten muss.

Und Bea Wolf reagierte, sie hörte sich in der Leipziger Gastronomie-Szene um. Und sie bekam vom Café Kowalski im Musikviertel einen Tipp: Es gebe da einen Mann, dem der Krieg keine Ruhe mehr lässt. Der unbedingt etwas tun will. Seine Name: Christian Herrmann, 40 Jahre, Leipziger Immobilienunternehmer.

Ein Kleinbus, 20 Sitze: Damit ist die Gruppe unterwegs. Quelle: Dirk Knofe

In der „Barcelona“ lernten sich Herrmann und Cherkashyn am Sonntag kennen. Herrmann versprach, ein Fahrzeug für ihn zu mieten. Er fand Paul-Tilo Geißler, einen Reiseunternehmer aus Eilenburg, der die Idee gut fand und einen Preis machte, der gerade so die Kosten deckt: 1500 Euro für einen weißen Kleinbus, 20 Sitze, Fahrer und Sprit inklusive. Herrmann zahlte, vorerst. Verschiedene Spender haben sich schon bei ihm gemeldet.

Er erlebte Raketenangriffe, sie saß im Bombenkeller

Warum tut Herrmann das? Der Unternehmer lebt in Tel Aviv, hat schon Raketenangriffe miterlebt. Seine Frau stammt aus Serbien, saß dort im Bombenkeller. „Der Krieg ist ein Thema in meinem Leben“, sagt Herrmann. „Als ich von der Ukraine hörte, packte mich eine unglaubliche Wut. Ich musste einfach was machen.“

Hermann lädt Kisten mit Tomaten, Gurken, Mandarinen in den Kleinbus. Eine Spende von der „Barcelona“. Bis zur Grenze, in den kleinen Ort Krościenko, sind es 900 Kilometer, knapp zehn Stunden Fahrt. Die Familie von Cherkashyns Schwager wartet dort bereits in einem Einkaufszentrum. Neun Personen, Frauen und Kinder, das jüngste sechs Jahre alt. Der Schwager und die anderen Männer wurden an der ukrainischen Grenze aufgehalten: Wehrfähige Männer zwischen 18 und 60 dürfen das Land derzeit nicht verlassen, sie müssen es verteidigen.

Am frühen Dienstagmorgen ging es in Leipzig los. Mit dabei: Lebensmittelspenden. Quelle: Dirk Knofe

Wenn es nach Alexander Cherkashyns geht, soll es in Polen ganz schnell gehen. Familie in den Bus und zurück. „Wir holen sie da raus“, sagt er. Er schaut aus dem Busfenster, kurz vor Dresden. Im Radio laufen die Nachrichten. „Russland plant offenbar einen Großangriff auf Kiew“, sagt ein Sprecher.

„Wir haben dann ja noch sieben Plätze frei“

Aber vielleicht holt der Eilenburger Bus noch mehr Menschen als die eine Familie ab. „Wir haben dann ja noch sieben Plätze frei“, sagt Herrmann. Und vielleicht wollen noch andere Ukrainer nach Leipzig?

Seit der Krieg ausgebrochen ist, machen sich einige Leipzigerinnen und Leipziger daran, Unterkünfte für mögliche Flüchtlinge zu finden. Die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel (Linke) hat eine Wohnungsbörse eröffnet. Die Stadt Leipzig versucht selbst, Kapazitäten zu schaffen.

Mit wie vielen Passagieren auch immer: In der Nacht auf Mittwoch soll der weiße Kleinbus wieder am Rennbahnweg in Leipzig eintreffen. Die LVZ fährt bis dahin mit – und berichtet von vor Ort.

Von Josa Mania-Schlegel