In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Soli-Flohmarkt in Leipziger Hochschule



Alle Einnahmen werden zu 100 Prozent an Organisationen gespendet, die sich für Geflüchtete europaweit einsetzen und direkt an von Flucht betroffene Kunst- und Kulturschaffende, die einen Gastaufenthalt an der Hochschule aufnehmen.

Neben Musik, Essen und Getränken wird auch für Kinderbetreuung gesorgt.



Neben Musik, Essen und Getränken wird auch für Kinderbetreuung gesorgt. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig veranstaltet aufgrund des Krieges gegen die Ukraine am 10. April von 10 bis 19 Uhr einen Soli-Flohmarkt. Studierende und Freunde bieten Kleidung, Kunsthandwerk, Druckgrafiken, Zines, Dekoration, Bücher, Keramik und weitere Kostbarkeiten zum Verkauf an.Alle Einnahmen werden zu 100 Prozent an Organisationen gespendet, die sich für Geflüchtete europaweit einsetzen und direkt an von Flucht betroffene Kunst- und Kulturschaffende, die einen Gastaufenthalt an der Hochschule aufnehmen.Neben Musik, Essen und Getränken wird auch für Kinderbetreuung gesorgt.

Tierische Hilfe für Vierbeiner in der Ukraine Update: Heute Morgen hatten wir berichtet, dass sich alle tierliebenden Leipzigerinnen und Leipziger an die Sammelstelle von Moni Osterland im Hundekindergarten in Leipzig-Thekla (Wodanstraße 5a) wenden können.



Allerdings musste jetzt der geplante Transport für Sonnabend leider gestoppt werden, da das Tierheim in Lemberg wegen zerstörter Straßen nicht mehr erreicht werden kann.



Die Solidarität und Hilfsbereitschaft war in den letzten Tagen so groß, dass das Lager von Frau Osterland bestens gefüllt ist. Sie bittet deshalb nur noch um die Abgabe von Medikamenten für die Tiere und Futterspenden .

Sammelstelle für Spenden Die Sepio GmbH unterstützt das Hilfsangebot "Convoy of Hope" des Street Mobil Leipzig und des Kälte- und Tafelbuses Halle. Die Firma bietet sich als Sammelstelle für alle Sachspenden an. Die Liste aller benötigten Dinge sind im untenstehenden Post aufgeführt.



Sepio, Brünner Straße 8, 04209 Leipzig

Donnerstag und Freitag (10./11. März) von 10 bis 16 Uhr

Spendensammlung für die Diakonie Polen



„Unser östliches Nachbarland gewährt aktuell so vielen Geflüchteten aus der Ukraine Schutz wie kein anderes Land. Über 1,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits gekommen. Sie mussten nach dem russischen Angriff von heute auf morgen ihre Häuser und Städte verlassen und zum Teil unter großen Gefahren die Flucht ergreifen", sagte Diakonie-Chef Dietrich Bauer.



Die Diakonie Sachsen ruft angesichts der dramatischen Lage an den Grenzen zur Ukraine zu Spenden für die Diakonie Polen auf. Mit dem Geld soll der Hilfseinsatz zugunsten von Geflüchteten aus der Ukraine unterstützt werden. Dringend benötigt werden ein Kleinbus und lebenswichtige Güter wie Hygieneartikel und Lebensmittel, die von den Spenden finanziert werden sollen.

„Unser östliches Nachbarland gewährt aktuell so vielen Geflüchteten aus der Ukraine Schutz wie kein anderes Land. Über 1,3 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits gekommen. Sie mussten nach dem russischen Angriff von heute auf morgen ihre Häuser und Städte verlassen und zum Teil unter großen Gefahren die Flucht ergreifen", sagte Diakonie-Chef Dietrich Bauer.

Spenden werden erbeten auf das Konto der Diakonie Sachsen:

Bank für Kirche und Diakonie

IBAN:DE15350601901600300012

BIC: GENODED1DKD

Stichwort: „Hilfe Diakonie Polen“

Demonstration für den Frieden Für den Frieden in der Ukraine lädt ein breites Bündnis am Sonntag, 13. März, ab 12 Uhr auf dem Augustusplatz zu einer Kundgebung ein. Im Anschluss wird es eine Demonstration über den Ring geben.

Leipzig sammelt für Schutzsuchende



Solidarität an der Humboldtschule Die Schülerinnen und Schüler der Humboldtschule, ein Gymnasium der Stadt Leipzig, haben in kurzer Zeit eine Spendenaktion für die ukrainischen Menschen ins Leben gerufen. Mit großem Engagement wurden lebensnotwendige Dinge zusammengetragen, sorgfältig verpackt und außerdem noch 1560 Euro Geldspenden gesammelt.



Zwei Transporterladungen mit haltbaren Lebensmitteln, Medikamenten aller Art, Hygieneartikeln sowie nützlichen Schlafutensilien konnten zur ukrainischen Gemeinde nach Leipzig-Stötteritz gebracht werden, die den Weitertransport an die polnisch-ukrainische Grenze organisieren.



Die Spendenbereitschaft der Humboldtianer ist groß, und weitere Aktionen sind in Planung. "Es ist allen eine Herzensangelegenheit, den Menschen in der Ukraine zu helfen", weiß Lehrerin Julia Bürkmann-Prade. Humboldtschule Herr Zykov beim Verladen der Sachspenden.

Eine Taube für den Frieden Für den Frieden in der Welt hat Leipzig am Mittwochabend ein Zeichen gesetzt und eine überdimensional große Friedenstaube ans Völkerschlachtdenkmal projiziert.

Künstler sammeln Spenden Ein Leipziger Künstlerkollektiv sammelt Spenden, die sie nach Kiew, Chernowitz und anderen ukrainischen Städten schicken.



Lebensmittel: Instant-Halbfabrikate, Konserven, Riegel, Wasser

Versorgung: Bautaschen, Äxte, Schaufeln, Feuerlöscher, Kanister

Medikamente: Analgin in Injektionen, Spritzen, Bandagen, Wundpflaster

Anderes: Verbandskästen, Wundverbände



Annahmestellen

Backstein - Bäckerei für zeitgenössisches Brot, 04107 Leipzig, Grassistraße 4. Wann? Donnerstag 12 bis 18 Uhr



Ost-Passage Theater, 04315 Leipzig, Konradstraße 27 (über Aldi am Rabet, Hintereingang). Wann? Freitag 14 bis 20 Uhr





SPD Leipzig sammelt Sachspenden

Die



Die SPD Leipzig unterstützt die Ukraine und bittet um Sachspenden. Diese werden in Zusammenarbeit mit der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland und der ukrainischen Gemeinde Leipzig zeitnah in die Ukraine gebracht. Aktuell werden folgende Sachspenden gebraucht: Batterien (AA, AAA), Schlafsäcke und Decken, Verbandskästen (am besten im Stoffbeutel), Medikamente aller Art (inklusive Antiseptika, Handschuhe, fiebersenkende Schmerzmittel), Blutdruckmanschetten und Tourniquetten, Hygieneartikel, inkl. Feuchttücher und Windeln, neue Unterhosen und neue warme Socken sowie Lebensmittel (Baby- und Kindernahrung, Fertigessen in Dosen, haltbare Nahrung, Schokolade, Kräuterbonbons, Instantkaffee und Tee). Bitte keine Kleidung außer der direkt benannten Kleidungsstücke!



Annahmestelle: SPD-Regionalgeschäftsstelle, 04103 Leipzig, Rosa-Luxemburg-Straße 19/21 (3. OG). Montag bis Freitag 9:30 Uhr bis 16 Uhr.

Familienpicknick im Clara-Zetkin-Park



Machen Sie bitte vorher einen Corona-Schnelltest, bringen Sie je nach Wetterlage warme Sachen und Getränke und Snacks zum Picknicken mit.



Die Initiative „Leipzig helps Ukraine" organisiert am Sonntag ein deutsch-ukrainisches Familienpicknick zum gegenseitigen Kennenlernen.

Machen Sie bitte vorher einen Corona-Schnelltest, bringen Sie je nach Wetterlage warme Sachen und Getränke und Snacks zum Picknicken mit.

Sonntag, 15 bis 17 Uhr, Rennbahnweg 2 A, 04107 Leipzig

Benefizkonzert in der Thomaskirche Der Leipziger Thomanerchor lädt am Sonntag 18 Uhr zu einem Benefizkonzert für Leipzigs Partnerstadt Kiew in die Thomaskirche ein. Die Idee für die Benefizveranstaltung stamme vom Abiturientenjahrgang der Thomaner, hieß es. „Die Mitglieder des Thomanerchor Leipzig sind erschüttert angesichts der Geschehnisse in der Ukraine und unserer Partnerstadt Kiew. Unsere Solidarität und unser Mitgefühl gelten in dieser Zeit uneingeschränkt allen Leidtragenden des Krieges“, erklärte Thomaskantor Andreas Reize. Nach Angaben von Thomaspfarrer Martin Hundertmark gehen die Einnahmen des Konzertes an konkrete Projekte, die Opfer und Geflüchtete unterstützen.



Das Konzert findet unter der 3G-Regelung bei freier Platzwahl statt.

Einlass ist ab 17.15 Uhr.

Tauchaer Logistik-Firma sucht Sachspenden Die Firma "Avetar Logistic" möchte den Menschen in der Ukraine vor Ort helfen und organisiert derzeit einen Lkw, um lebensnotwendige Sachspenden ins Land zu bringen.



Folgende Dinge werden benötigt und gesammelt:

Windeln für Erwachsene, Babynahrung (trocken, Pulver), Windeln und Wickeltücher, Feuchttücher, Einweggeschirr, Decken und Schlafsäcke, Luftmatratzen, Kissen und aufblasbare Kissen, Isomatten, Thermounterwäsche, Mützen und Handschuhe (Damen/Herren/Kinder) sowie Kartons für die Verpackung.



Annahmestelle:

Avetar Logistic GmbH, Rösl Gewerbegebiet, 04425 Taucha, Pönitzer Weg 2, Halle 4A. Montag bis Freitag 9 bis 15 Uhr, Sonnabend 10 bis 13 Uhr.

Hilfsaktion sucht dringend Neunsitzer für Freitag

Eine Leipziger Hilfsaktion plant für Freitag einen Transport an die ukrainisch-rumänische Grenze, da dort der Hilfsbedarf sehr groß ist.



Gesucht wird ein großer Pkw oder ein Neunsitzer-Bus . Auch Fahrerinnen oder Fahrer sind willkommen! Kontakt: Thomas Dalchau 0170-2411251.





Auf dem Rückweg wurden zudem geflüchtete ukrainische Familien mitgenommen, die in der Region ein zweites Zuhause bekommen sollen. Die Handballer des SV Regis-Breitingen haben sich an der Hilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine beteiligt. Im Rahmen der Spiele am vergangenen Sonnabend sammelte der Verein Spenden, die anschließend ins Lager nach Leipzig und zum Großteil sogar direkt ins Krisengebiet gebracht wurden.Auf dem Rückweg wurden zudem geflüchtete ukrainische Familien mitgenommen, die in der Region ein zweites Zuhause bekommen sollen.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ