Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Schicken Sie uns Ihre Hilfsangebote an hilfe@lvz.de

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Schaubühne Lindenfels mit neuer Filmreihe

„Auch wenn Kunst Raketen nicht stoppen und nicht verhindern kann, dass Bomben auf Städten niedergehen, hilft sie, Inseln zu schaffen für persönliche Erinnerungen, politische Reflexion und Kritik", kommentiert Kurator Mikhail Lylov die Aktion.



Auftakt am Mittwoch 19 Uhr.

Schaubühne Lindenfels, Karl-Heine-Straße 50, 04229 Leipzig. Die Filmreihe „Subverting the History" zeigt Kurzfilme ukrainischer, belarussischer und europäischer Künstlerinnen und Künstler. Ab 13. April jeden Mittwoch. Auftakt am Mittwoch 19 Uhr.

Kostenfreie Schulung für Ukraine-Helfende

Termine: 13., 21. April und 6. Mai.



Mehr Infos hier! Das Institut für Bildungscoaching bietet kostenfreie Online-Schulungen für haupt- und ehrenamtliche Ukraine-Helfende an.

Kino für den guten Zweck Montag 19 Uhr den Dokumentarfilm "The Earth is blue as an Orange" von Iryna Tsilyk.

Eine Einführung hält Valentina Zalevska vom Ukrainian Film Festival Berlin zur Lage in der Ukraine.

Alle Einnahmen gehen an ukrainische Filmschaffende und Journalisten.

Kino in der naTo, Karl-Liebknecht-Straße 46, 04275 Leipzig Die Cinematheque Leipzig zeigt am Montag 19 Uhr den Dokumentarfilm "The Earth is blue as an Orange" von Iryna Tsilyk. Eine Einführung hält Valentina Zalevska vom Ukrainian Film Festival Berlin zur Lage in der Ukraine. Alle Einnahmen gehen an ukrainische Filmschaffende und Journalisten.

Solidaritätskonzert für die Ukraine



26. April, 20 Uhr Großer Saal. Tickets gibt es hier! Das Ukrainische Staatsorchester geht auf eine spontane Tour und spielt am 26. April im Gewandhaus zu Leipzig. Auf dem Programm stehen Werke von Berezovsky, Chausson, Skoryk und Ljatoschynskyi.

Soli-Flohmarkt, Livemusik und Filme Sonntag von 10 bis 19 Uhr zum Soli-Flohmarkt im Lichthof, Livemusik im Festsaal, Vorträgen und Filmvorführungen . Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, künstlerische Arbeiten zum Kauf und eine Kinderbetreuuung.

Programm zum Nachlesen!

Alle Einnahmen werden gespendet.

HGB, Wächterstraße 11, 04107 Leipzig Die Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) lädt am Sonntag von 10 bis 19 Uhr zum Soli-Flohmarkt im Lichthof, Livemusik im Festsaal, Vorträgen und Filmvorführungen. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, künstlerische Arbeiten zum Kauf und eine Kinderbetreuuung. Programm zum Nachlesen! Alle Einnahmen werden gespendet. Alina Radomska Die HGB öffnet am Sonntag ihre Türen für die Solidarität. Alina Radomska

Bunter Benefizabend im Kabarett SanftWut Montag zu einem "Benefizabend für die Ukraine" in die Mädler-Passage. Alle Künstler und Angestellten werden an dem Abend ehrenamtlich für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Der komplette Erlös geht an die Ukraine-Nothilfe der "Aktion Deutschland Hilft".



“Durch die Mitarbeiter aus unserem Kabarett-Theater wurde eine geflüchtete Ukraninerin aufgenommen, die sich für die Hilfsbereitschaft bedanken möchte und original ukrainische Köstlichkeiten kochen wird”, so Kabarett-Chef Martin Glaeske.



SanftWut, Mädler-Passage, Treppe D, Grimmaische Straße 2-4, 04109 Leipzig, 11. April, 20 Uhr, Karten ab 24 Euro gibt über kasse@kabarett-theater-sanftwut.de und unter Telefon 0341 961 23 46. Der komplette Erlös geht an die Ukraine-Nothilfe der "Aktion Deutschland Hilft". PR Alle Einnahmen des Abends werden gespendet. PR

Kundgebung gegen Putins Krieg Die Gemeinschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Leipzig leben, ruft am Sonntag, 12 Uhr zu einer Anti-Kriegskundgebung auf dem Leipziger Markt.

Freier Eintritt ins Grassimuseum

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montag geschlossen.

Das

Museen im Grassi, Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig Den Schutzsuchenden aus der Ukraine steht im Foyer des Grassimuseums eine Willkommenszone zur Verfügung, wo sie sich treffen und austauschen können. Auch die Hofgärten des Museums können genutzt werden. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Montag geschlossen. Das Grassimuseum bieten allen Geflüchteten freien Eintritt.

Lehrkräfte zur Unterstützung gesucht

Alle Infos hier!

Kontakt per E-Mail an ukraine-zls@uni-leipzig.de Das Zentrum für Lehrer:innenbildung und Schulforschung sucht dringend Unterstützung für ukrainische Kinder an sächsischen Schulen.

Aktion "Mitteldeutschland hilft" benötigt Spenden Die Menschen in der Ukraine benötigen dringend Sachspenden, teilt die Aktion "Mitteldeutschland hilft" mit:



Benötigt werden Artikel für Babys wie Windeln und Nahrung, haltbare Lebensmittel wie Energie-Riegel, Konserven und Nudeln.



Annahme: Georgiring 3, 04103 Leipzig. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 12 bis 19 Uhr, Sonnabend 12 bis 18 Uhr.

Musikalisches zum Mitmachen und Lauschen Musikschule "Johann Sebastian Bach" bietet am Sonnabend ein 30-minütiges Angebot für ukrainische Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren und ihre erwachsene Begleitung. Gastgebende Familien sind auch herzlich Willkommen.



Beginn: 10 Uhr, 10:50 Uhr und 11:45 Uhr

Musikschule Leipzig „J. S. Bach“, Kurt-Masur-Saal, Petersstraße 43, 04109 Leipzig.

Das Angebot ist kostenlos.

Musikschule Leipzig „J. S. Bach", Kurt-Masur-Saal, Petersstraße 43, 04109 Leipzig. Die Musikschule "Johann Sebastian Bach" bietet am Sonnabend ein 30-minütiges Angebot für ukrainische Kinder im Alter von 4 bis 7 Jahren und ihre erwachsene Begleitung. Gastgebende Familien sind auch herzlich Willkommen. Beginn: 10 Uhr, 10:50 Uhr und 11:45 Uhr. Das Angebot ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten: info@musikschule-leipzig.de

Bunte Filmplakate für weiße Wände Jens Warnke möchte den geflüchteten Kindern, die in provisorischen Unterkünften leben, ein bisschen Farbe an die kahlen Wände zaubern: "Ich gehe oft ins Passage-Kino und sehe viele bunte Kinderfilmplakate. Auf meine Anfrage, lief ich offene Türen ein und bekam jede Menge Poster in die Hand gedrückt" erzählte der 47-Jährige. Auch das Regina-Kino war von seiner Idee begeistert und beteiligte sich an der Aktion.



Heute Nachmittag wird der Leipziger 30 bunte Plakate in der neuen Zeltstadt gegenüber seiner Arbeitsstelle in der Deutschen Nationalbibliothek übergeben. "Ich hoffe die Kinder haben etwas Freude mit den Plakatmotiven", wünscht sich der Familienvater. privat Jens Warnke aus Leipzig möchte den ukrainischen Kindern eine kleine Freude bereiten. privat

Transport für Flüchtlinge gesucht Schkeuditzer Michael Domke für ukrainische Flüchtlinge über Spenden organisiert.



Doch nun hat er ein Problem: Ihm fehlt die Transportmöglichkeit. Verschiedene Anfragen blieben bisher erfolglos, eine eigene Spendenaktion brachte nicht genug Geld. „Aber vielleicht findet sich ja auf diesem Weg jemand, der helfen kann“, so Domke. Wer eine Möglichkeit sieht, die Geflüchteten aus der Ukraine ins Tropical Island’s zu transportieren, kann sich mit einer E-Mail an Insgesamt 150 Eintrittskarten fürs Tropical-Islands-Resort in Brandenburg nebst Verzehrgutscheinen hat derfür ukrainische Flüchtlinge über Spenden organisiert.Doch nun hat er ein Problem: Ihm fehlt die Transportmöglichkeit. Verschiedene Anfragen blieben bisher erfolglos, eine eigene Spendenaktion brachte nicht genug Geld.Wer eine Möglichkeit sieht, die Geflüchteten aus der Ukraine ins Tropical Island’s zu transportieren, kann sich mit einer E-Mail an mdomke5@hotmail.de melden.

Leutzscher Fußballer sammeln Spenden Die BSG Chemie unterstützt den Safespace , einen Schutzraum für Geflüchtete, der ausschließlich über private Spenden finanziert wird. Täglich kommen 500 Menschen für eine warme Mahlzeit in die "Villa" in der Lessingstraße.



Wer den Safespace unterstützen möchte, kann am Sonnabend ab 11 Uhr seine Sachspenden (siehe Liste im Post) vorm Haupteingang abgeben.

Alfred-Kunze-Sportpark, Am Sportpark 2, 04179 Leipzig

Mini-Fest mit Workshop am Sonnabend Leipziger Radfreunde laden am Sonnabend zu einem solidarischen Workshop für Geflüchtete. An alle: Bringt alte, kaputte Fahrräder und Teile als Sachspenden mit.



Gemeinsam soll von 12 bis 18 Uhr am Addis-Abeba-Platz geschraubt werden.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ