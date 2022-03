Leipzig

In der Ukraine herrscht seit dem 24. Februar Krieg: Der russische Einmarsch und das Leid der Menschen vor Ort hat deutschlandweit eine Welle der Solidarität ausgelöst. Auch in Leipzig bieten viele Menschen ihre Hilfe an, unterstützen Flüchtlinge, sammeln Geld oder auch Sachspenden. Täglich kommen neue Aktionen hinzu.

LVZ.de berichtet ab sofort im Newsblog „Leipzig hilft“ über die Aktivitäten in der Messestadt und der Region. Wo kann ich spenden? Was wird aktuell am nötigsten gebraucht? Welche Initiativen für die Betroffenen des Kriegs gibt es bereits? Wo finden Demonstrationen statt?

Alle Entwicklungen im Newsblog:

Kino hilft: Benefizvorstellung mit "Klitschko"



Die gesamten Einnahmen gehen als Spende an BILD e.V. „Ein Herz für Kinder", um dringend benötigte Hilfsmaßnahmen für die vom Krieg betroffenen ukrainischen Kinder und Familien zu unterstützen. Das Cineplex Leipzig lädt am Sonntag, den 20. März, 18 Uhr zu einer einmaligen Benefizvorstellung ins Allee-Center. Gezeigt wird der Dokumentarfilm "Klitschko" über die ukrainischen Boxbrüder Vitali und Wladimir Klitschko. Majestic/Familienarchiv Klitschko Kindheitserinnerungen: Vitali und Wladimir Klitschko mit ihren Eltern in der damaligen Sowjetunion.

1. FC Lok Leipzig unterstützt Hilfsaktion

Nach einer lebensgefährlichen Flucht haben die Menschen die rumänische Stadt Satu Mare erreicht. Dank eines Malermeisters aus Ostwestfalen können die Geflüchteten an diesem Wochende mit dem Mannschaftsbus des



Der Regionalligist bedankt sich bei allen Partnern und Sponsoren für die schnelle Bereitstellung von Spenden, die in Rumänien an Hilfsorganisationen für die Kriegsgebiete übergeben werden.



Putins Krieg in der Ukraine hat bereits Millionen von Menschen traumatisiert und ein Ende der Gewalt ist derzeit nicht abzusehen. Eine Gruppe von knapp 50 Personen, Kinder und Jugendliche sowie Betreuer eines Kinderheims, hat es geschafft, aus der umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer zu entkommen. Nach einer lebensgefährlichen Flucht haben die Menschen die rumänische Stadt Satu Mare erreicht. Dank eines Malermeisters aus Ostwestfalen können die Geflüchteten an diesem Wochende mit dem Mannschaftsbus des 1. FC Lokomotiv Leipzig abgeholt und nach Deutschland gebracht werden. Der Regionalligist bedankt sich bei allen Partnern und Sponsoren für die schnelle Bereitstellung von Spenden, die in Rumänien an Hilfsorganisationen für die Kriegsgebiete übergeben werden.



Vernissage für ukrainische Künstler Mirta Groffman , Viktor Goryaev und Eduard Prykhodko .



Eine große Auswahl ihrer Kunstwerke steht zum Verkauf bereit. Die erzielten Erlöse aus dem Verkauf der Bilder kommen den Künstlern ohne Abzüge zugute. Es kann aber auch vor Ort gespendet werden, so der Veranstalter.



MoonArt, Gottschedstraße 17, 04109 Leipzig

Sonnabend, 12. März, 14 bis 20 Uhr

Sonnabend, 12. März, 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 13. März, 14 bis 20 Uhr Die Leipziger Galerie MoonART vertritt viele Künstler aus der Ukraine, die direkt von Putins Krieg betroffen sind. Eine Sondervernissage am Wochenende widmet sich den ukrainischen Künstlern Mirta Groffman, Viktor Goryaev und Eduard Prykhodko. Eine große Auswahl ihrer Kunstwerke steht zum Verkauf bereit. Die erzielten Erlöse aus dem Verkauf der Bilder kommen den Künstlern ohne Abzüge zugute. Es kann aber auch vor Ort gespendet werden, so der Veranstalter. privat Mitra Groffman hat ihr Heimatland schon 2014 nach dem Konflikt in der Ostukraine verlassen.

Benefizkonzert für die Opfer des Krieges Bei einem Konzert erklingen am Samstag "Songs for Freedom" für die Opfer des Krieges in der Ukraine.



Wo? Leipzig, Delitzscher Straße 97, 15 bis 22 Uhr



Für "Humanitäre Hilfe Ukraine": Crowdfunding-Aktion gestartet

Ab sofort läuft eine Crowdfunding-Aktion (Schwarmfinanzierung), die von der Sparkasse Leipzig unterstützt wird. Mit einer Zuwendung in Höhe von 2.500 Euro startet das Kreditinstitut die Spendenaktion des Vereins auf der regionalen Crowdfunding-Plattform „99 Funken“.

Ab sofort kann unter https://www.99funken.de/hilfe-ukraine ein Beitrag geleistet werden. Da die Sparkasse Leipzig die Transaktionskosten übernimmt, kommen die Gelder zu 100 Prozent dem Projekt des Vereins zugute.



Das Geld wird benötigt für Transportfahrten und Hilfsgüter wie Medikamente und Nahrungsmittel. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sammeln die Mitglieder des Vereins "Humanitäre Hilfe Ukraine" Sachspenden und bringen die Zuwendungen direkt in die Städte und Kommunen des umkämpften Landes. Ab sofort läuft eine Crowdfunding-Aktion (Schwarmfinanzierung), die von der Sparkasse Leipzig unterstützt wird. Mit einer Zuwendung in Höhe von 2.500 Euro startet das Kreditinstitut die Spendenaktion des Vereins auf der regionalen Crowdfunding-Plattform „99 Funken". Ab sofort kann unter https://www.99funken.de/hilfe-ukraine ein Beitrag geleistet werden. Da die Sparkasse Leipzig die Transaktionskosten übernimmt, kommen die Gelder zu 100 Prozent dem Projekt des Vereins zugute.

App für Geflüchtete mit Tieren Der Verein Deutsche Tierbotschaft hat eine App namens ARETHA (App for refugees and their animals) entwickelt, die sich an ukrainische Geflüchtete richtet, die mit ihren Tieren das Land verlassen haben. Oftmals wird den Vierbeiner der Zutritt zu den Flüchtlingsheimen verwehrt



Diese App dient als zentrale Orientierungshilfe und informiert die Flüchtenden über Anlaufstellen (Care Points). Dort gibt es kostenloses Futter für die Tiere und veterinärmedizinische Ersthilfe . Gleichzeitig kann ein Hilfegesuch gemeldet werden. Diese werden mit der ARETHA-Datenbank abgeglichen, in der Menschen aus allen Bundesländern anbieten, den Tieren der Flüchtenden einen Unterschlupf zu gewähren (freiwillige Pet hosts).

Fußballverein organisiert Spendenaktion Die Fußballer der BSG Chemie ruft gemeinsam mit der Johanniter Akademie Mitteldeutschland zu einer Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine auf. Zum Heimspieltag im Alfred-Kunze-Sportpark am Sonntag können Sachspenden ab 13 Uhr am Haupteingang abgegeben werden.

Bitte keine Kleidung!

Campus in Leipzig zeigt Solidarität

An allen Standorten wurden Sachspenden gesammelt, mit denen mehrere Transporter für die zentrale Sammelstellen in Leipzig gefüllt werden konnten.

Seit einer Woche besuchen erste Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine das Freie Musikalisch-Sportliche Gymnasium sowie die Freie Grundschule Clara Schumann der Rahn Education in Leipzig. An allen Standorten wurden Sachspenden gesammelt, mit denen mehrere Transporter für die zentrale Sammelstellen in Leipzig gefüllt werden konnten. Zudem stellt die Schulgesellschaft dem Verein „Leipzig helps Ukraine" auf dem Schulgelände in der Salomonstraße Klassenräume und Sporthallen zur Verfügung. Rahn Education Wir helfen mit!

Verein öffnet Sammelcontainer am 19. März 19. März von 10 bis 12 Uhr einen Transporter mit Kleider- und Sachspenden. Die Hilfsgüter kommen dem Projektpartner „Nuoa Hilfe“ zu Gute, der die Spenden an bedürftige Menschen in den direkt an die Ukraine grenzenden Regionen Suceava und Botosani sowie im Grenzort Siret vor Ort verteilt.



Was? Textilien für Männer, Frauen und Kinder (bitte in Säcken abgeben), Hygieneartikel (in Kartons verpackt), haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, Konserven, auch die bitte in Kartons verpacken) und Waschmittel.



Der Rumänienhilfe Leipzig e.V., ein Projekt der Sophienkirchgemeinde Leipzig-Wahren, sammelt und belädt am 19. März von 10 bis 12 Uhr einen Transporter mit Kleider- und Sachspenden. Die Hilfsgüter kommen dem Projektpartner „Nuoa Hilfe" zu Gute, der die Spenden an bedürftige Menschen in den direkt an die Ukraine grenzenden Regionen Suceava und Botosani sowie im Grenzort Siret vor Ort verteilt.

Was? Textilien für Männer, Frauen und Kinder (bitte in Säcken abgeben), Hygieneartikel (in Kartons verpackt), haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, Konserven, auch die bitte in Kartons verpacken) und Waschmittel.

Wo? 04159 Leipzig (Ortsteil Lützschena), Am Schloßweg 4.

Fitnessstudio bewegt sich, um zu helfen



12 bis 13 Uhr: Poledance Workshop zum Reinschnuppern

13:30 bis 14:30 Uhr: Calisthenics - Zirkeltraining mit eigenem Körpergewicht im Streetworkout-Style

15 bis 16 Uhr: Acrobatic Yoga - Partnerakrobatik

16:30 - 17:30 Uhr: Yin Yoga

17:45 - 18:15 Uhr: Raindrop-Massage für Vierbeiner (bitte nur entspannte Hunde, ansonsten gern als Zuschauer)



Feel Good Studio, Aurelienstraße 12, 04177 Leipzig

Das Leipziger "Feel Good Studio" lädt am Sonnabend von 12 bis 18.15 Uhr zu Workshops und Kursen ein, die für eine Spende zugunsten der Menschen in der Ukraine besucht werden können. Hier geht es zur Anmeldung!

12 bis 13 Uhr: Poledance Workshop zum Reinschnuppern

13:30 bis 14:30 Uhr: Calisthenics - Zirkeltraining mit eigenem Körpergewicht im Streetworkout-Style

15 bis 16 Uhr: Acrobatic Yoga - Partnerakrobatik

16:30 - 17:30 Uhr: Yin Yoga

17:45 - 18:15 Uhr: Raindrop-Massage für Vierbeiner (bitte nur entspannte Hunde, ansonsten gern als Zuschauer)

Feel Good Studio, Aurelienstraße 12, 04177 Leipzig

Bitte beachten: Es gilt die 3G-Regelung. Es wird darum gebeten, in Sportkleidung zu erscheinen.

Tierschutzbund fordert gemeinsame Unterbringung von Mensch und Tier In Flüchtlingsunterkünften ist keine Tierhaltung erlaubt. Gemeinsam mit den Landesverbänden hat der Tierschutzbund einen öffentlichen Appell an die Politik gesendet.

Handballnachwuchs packt mit an Zusammen sind wir stark: Die SC DHfK-Handballspieler der B-Jugend haben am Donnerstag mit ihren Trainern in einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete gemeinsam angepackt. Es wurden Sachspenden sortiert und eingelagert.





Leipziger Verein engagiert sich für Geflüchtete



Der Leipziger Verein „Perspektiven für Kinder auf dem Westbalkan", dessen Mitglieder auch aus Grimma und Naunhof kommen, engagiert sich schon seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe im Kosovo. Nach Ausbruch des Angriffskrieges auf die Ukraine war es für die Helferinnen und Helfer selbstverständlich, auch den ukrainischen Menschen beizustehen. Update: Wie Vereinsvorsitzender Ralph Rüdiger mitteilte, sind die Vereinsmitglieder Marko Vorberger und Michael Eichhorn am Donnerstag an die slowakisch-ukrainische Grenze gefahren, um hilfsbedürftige Frauen mit ihren Kindern nach Leipzig zu holen. privat Marko Vorberger (l.) und Michael Eichhorn verabschieden sich am Donnerstag in Richtung Ukraine.

Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 1,5 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Es handele sich um die am schnellsten eskalierende Vertriebenenkrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, so die UN.

Die meisten Menschen flohen laut dem Hilfswerk UNHCR nach dem Kriegsbeginn nach Polen. Die weiteren Flüchtlinge verteilten sich auf andere europäische Länder, viele reisen nach Deutschland weiter. Auch Sachsen hat bereits zahlreiche Menschen aus der Ukraine aufgenommen und täglich werden es mehr. Das UNHCR rechnet insgesamt mit rund vier Millionen Flüchtlingen. Millionen weitere Menschen warteten noch innerhalb der Ukraine auf humanitäre Hilfe.

Von LVZ